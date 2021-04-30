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Что нужно сделать с топором, чтобы он не слетал с топорища


Что нужно сделать с топором, чтобы он не слетал с топорища

 

Даже лучшее топорище усыхает с течением времени, в результате чего лезвие топора начинает с него слетать. Рано или поздно от подобного перестанет спасать даже клин. Именно по этой причине некоторые хозяева делают еще один шаг и улучшают топор так, чтобы он точно не слетал с топорища, даже если дерево рассохнется полностью.

Делаем отверстие в лезвии. /Фото: youtube.com.

Делаем отверстие в лезвии. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: клей ПВП, конфирмат, дрель

Все гениальное – просто! В том числе и надёжная фиксация лезвия топора на топорище. Первым делом нужно снять топор с древка. После этого выполняется самая сложная часть работы: просверливается сквозное отверстие под диаметр небольшого мебельного конфирмата в «ухе» топора. Сразу после этого берется клей ПВА. Им намазывается верхняя часть топорища.
Используем клей ПВА. /Фото: youtube.com.

Используем клей ПВА. /Фото: youtube.com.

 

Топор насаживается на древко, прямо на свежий клей. Далее все делается также, как и всегда: берётся и вбивается клин, который разведет топорище и сделает основную работу по удержанию лезвия. Чем надежнее будет клин – тем лучше. Как только это будет сделано, останется дополнить конструкцию последним элементом. Вогнать шуруп в просверленное в самом начале работы отверстие. Можно даже просверлить топорище и посадить лезвие на болт с гайкой.

Собираем топор и садим лезвие на шуруп. /Фото: youtube.com.

Собираем топор и садим лезвие на шуруп. /Фото: youtube.com.

 

Для того, чтобы рубящий инструмент прослужил верой и правдой еще не один год, следует также принять меры по защите: покрасить топорище и покрыть его защитной пропиткой. В таком виде инструмент не будет бояться износа и причуд погоды многие годы.
Такому топору ничего не страшно! /Фото: youtube.com.

Такому топору ничего не страшно! /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Что нужно сделать с топором, чтобы он не слетал с топорища

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