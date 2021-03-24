Как изменить цвет вашей гортензии на розовый, синий и фиолетовый

Гортензии — очень красивые растения. Одна из причин, по которой они так популярны, заключается в том, что они обладают уникальной способностью менять цвет. Цветы на этих кустистых растениях могут принимать разнообразные оттенки красного, синего, розового, белого.

Сегодня мы хотим рассказать вам как правильно изменить цвет гортензии на тот, который вам нравится: просто и так красиво!!!







Ограничения на изменение цвета

Как изменить цвет гортензии

Как сделать гортензии синими

Как сделать гортензии розовыми

Как сделать гортензии фиолетовыми

Если вы хотите изменить цвет гортензии, вы должны сначала ознакомиться с некоторыми природными ограничениями:Белые гортензии нельзя поменять на розовые или голубые. Иногда белый может становиться розовым или красным с возрастом, но это не гарантированно, и вы ни как не можете повлиять на этоИзменить интенсивность окраски цветения гортензии практически невозможно. Невозможно изменить яркость или оттенки розового и синего. На это есть несколько причин, например, наследственность растения, погодные условия и здоровье растения.Если вы живете в очень жарком климате, вы, скорее всего, никогда не увидите глубоких оттенков красного. Они просто плохо себя чувствуют в очень теплом климате. Возможно, вы сможете это сделать, если будете выращивать их в контейнерахВажно знать, что гортензии могут менять цвет сами по себе в зависимости от условий и уровня pH почвы, в которую они высажены.Если вы хотите контролировать цвет, лучше будет, если их посадят в горшки. При таких условиях вам гораздо проще будет контролировать состояние почвы. Это упрощает процесс управление цветом. Однако это не означает, что вы не можете изменить цвет гортензий, посаженных в землю: просто для этого потребуется больше усилий.Когда гортензии сажают или пересаживают, они часто меняют цвет сами по себе, потому что они приспосабливаются к новой среде. Может потребоваться некоторое время, чтобы понять, какой цвет они приобретут, так как им нужно время, чтобы полностью приспособиться к новой почве.Гортензии становятся синими в зависимости от pH почвы, в которой они находятся. PH ниже 6,0 обычно дает вам синие или бледно-лиловые цветы. Когда pH выше 7,0 (щелочной), она дает розовые и красные оттенки. Если у вас розовая гортензия и вы хотите, чтобы она была синей, вам необходимо снизить уровень pH в почве. Сделать это можно, добавив в почву серу или сульфат алюминия. Добавьте около 1 столовую ложку на 1 литр воды и поливайте основание растения каждые 2–4 недели.Как мы уже говорили выше, цвет определяется уровнем pH в почве. Для увеличения уровня pH почвы используют материалы, полученные из порошкообразного известняка, или извести. Их можно приобрести в любом магазине для сада и огорода. Также кислотность можно увеличить путем добавления органических удобрений:на 1 м² внести 4 кг навоза или 1 кг кислого торфа.можно внести мочевину, аммиачную селитру – по 1 ч. л. на 1 м².Еще могут помочь любые пищевые кислоты:растворите 5 г кислоты в ведре водыможно использовать кислоту уксусную и яблочную – 100 мл на ведро воды.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить желаемый диапазон уровня pH, и может потребоваться несколько месяцев, чтобы цветы изменились до желаемого цвета. Растения должны приспосабливаться к новым почвенным условиям, так что это происходит со временем.Как мы выяснили ранее, в сильнокислой почве (pH ниже 6) синеют цветы. В щелочной почве (pH выше 7) цветы становятся розовыми или даже красными. В слабокислой или нейтральной почве (pH от 6 до 7) вы можете получить фиолетовый цвет или вы можете получить синий и розовый цвет на одном растении.Вам придется постоянно экспериментировать и измерять pH почвы, что бы держать нейтральный уровень, и иногда поиск идеального баланса может занять не мало времени.Затем просто дайте вашим цветкам время приспособиться к изменениям, и вы увидите, что их цвета изменились соответственно.Теперь, когда у вас есть наши полезные советы, вы сможете понять, как изменить цвет ваших гортензий. Попробуйте сами!