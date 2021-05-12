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Учёные рассказали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике!

Например, низкие температуры — ниже 5 °C — вредны для помидоров, предупреждает американец Джозеф Меркола, создатель системы снижения веса и здорового питания. Чрезмерное охлаждение ухудшает их консистенцию, внешний вид и вкус. Хранить в холодильнике недозревшие помидоры еще большая ошибка, так как процесс созревания плодов в нем останавливается.

Учёные рассказали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике!

Губительны холодильники и для картофеля. Этот корнеплод нуждается в хранении в сухом прохладном месте, для чего его заворачивают в бумагу или кладут в специальные мешки. Однако в холодильнике температура слишком низкая, она способствует превращению содержащегося в картофеле крахмала в сахар, из-за чего плоды меняют цвет и становятся чрезмерно сладкими на вкус.

Хранение в сухом и прохладном месте идеально подходит и для хранения неочищенного лука. Но овощу нужна постоянная циркуляция воздуха, которую холодильник не обеспечивает. Положить лук в холодильник можно только при условии, что он очищен и готов к обработке.

Чеснок специалисты советуют хранить в сухом темном месте при комнатной температуре. Оставленный в холодильнике, он рискует заплесневеть.
Спелые бананы могут полежать в холодильнике пару дней. Однако если оставить там зеленоватые фрукты, они не только не дозреют, но и очень быстро испортятся — как только вы их вынете наружу, кожура почернеет.



«Убивает» хранение в холодильнике и хлеб. Интересно, что даже заморозка буханки нанесет ей вреда меньше, чем нахождение на полке в холодильнике. Очень низкая температура способна надолго предотвратить черствение хлеба, а пониженная (4–6 °C), наоборот, ускоряет его.

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