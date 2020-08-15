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Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Иногда дети устают от стандартных заданий, составляющих базу школьной программы. Именно тогда учителя стараются придумать какие-то необычные занятия, чтобы отвлечь учеников и мотивировать их на дальнейшие подвиги в обучении. В одной художественной школе детям дали задание воспроизвести знаменитые картины всемирно известных художников. И результаты превзошли все ожидания, надо признать. Без сомнения, среди этих школьников растут настоящие гении.

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Георгий Зотиков, 14 лет. Эдвард Мунк, «Крик».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Алексей Галенко, 8 лет. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Валерия Витчикова, 14 лет. Ван Гог, «Натюрморт с подсолнухами».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Дарья Голубовская, 12 лет. Иван Айвазовский, «Девятый вал».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Альбина Мурашко, 11 лет. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Ксения Жуковская, 15 лет. Рафаэль Санти, «Преображение. Ангел».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Катя Кидаева, 12 лет. Валентин Серов, «Девочка с персиками».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Полина Зинченко, 12 лет. Ван Гог, «Лунная ночь».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Вера Мазаева, 11 лет. Амедео Модильяни, «Портрет Эбютерн».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Дарья Яровая, 13 лет. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Ангелина Казарян, 8 лет. Клод Моне, «Ирисы в Живерни».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Полина Шевченко, 14 лет. Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Мария Николаенко, 12 лет. Алексей Саврасов, «Сухарева башня в Москве».



Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Анастасия Бондарева, 11 лет. Владимир Боровиковский, «Портрет Марии Лопухиной».

Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Дарья Струк, 13 лет. Архип Куинджи, «Ладожское озеро».

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Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

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