Дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Иногда дети устают от стандартных заданий, составляющих базу школьной программы. Именно тогда учителя стараются придумать какие-то необычные занятия, чтобы отвлечь учеников и мотивировать их на дальнейшие подвиги в обучении. В одной художественной школе детям дали задание воспроизвести знаменитые картины всемирно известных художников. И результаты превзошли все ожидания, надо признать. Без сомнения, среди этих школьников растут настоящие гении.







Георгий Зотиков, 14 лет. Эдвард Мунк, «Крик».







Алексей Галенко, 8 лет. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза».







Валерия Витчикова, 14 лет. Ван Гог, «Натюрморт с подсолнухами».







Дарья Голубовская, 12 лет. Иван Айвазовский, «Девятый вал».







Альбина Мурашко, 11 лет. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры».







Ксения Жуковская, 15 лет. Рафаэль Санти, «Преображение. Ангел».







Катя Кидаева, 12 лет. Валентин Серов, «Девочка с персиками».







Полина Зинченко, 12 лет. Ван Гог, «Лунная ночь».







Вера Мазаева, 11 лет. Амедео Модильяни, «Портрет Эбютерн».







Дарья Яровая, 13 лет. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой».







Ангелина Казарян, 8 лет. Клод Моне, «Ирисы в Живерни».







Полина Шевченко, 14 лет. Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем».







Мария Николаенко, 12 лет. Алексей Саврасов, «Сухарева башня в Москве».

Анастасия Бондарева , 11 лет. Владимир Боровиковский, «Портрет Марии Лопухиной».Дарья Струк, 13 лет. Архип Куинджи, «Ладожское озеро» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: