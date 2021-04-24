Средство для пышного цветения пионов

Весной, после того как сошёл снег и температура стала плюсовой, самое время подкормить кустики пиона. Для того чтобы красивое растение зацвело пышной шапкой, следует провести простую и эффективную подкормку.





Весной растение нуждается в двух элементах — азот и калий. Азот можно получить из обыкновенного карбамида (мочевины) — просто разбросайте удобрение вокруг пионов. Чтобы получить калий, пионы следует пролить разбавленным раствором марганцовки. Разведите марганцовку так, чтобы кристаллы полностью растворились и получился слабо-розовый цвет, как на фото ниже, и каждый куст пролейте 1 ведром такой подкормки. Предварительно почва должна быть пролита обычной водой. Марганцовкой можно обрабатывать пионы 3-4 раза за сезон. Это не только внесение калийного удобрения, но ещё и отличная профилактика и предотвращение появления болезнетворных микроорганизмов в почве с наступлением весны.



Подробнее о подкормке пиона в апреле смотрите в видео ниже:

