Как оформить подоконник не только красиво, но ещё и с пользой

Оформление подоконника — то, чему многие люди не придают особого значения. А ведь в маленьком подоконнике скрыты большие возможности для интерьера! Есть немало способов оформить подоконник не только красиво, но ещё и с пользой.

Ниже представлены классные идеи на заметку:

Цветы на подоконнике — первое и самое популярное оформление









Зона отдыха вместо подоконника













Если на кухне есть такая возможность, то можно сделать мойку у окна











Подоконник и окно можно украсить тематическим декором











Подоконник в качестве полки для хранения











Классная идея в спальне — небольшой кабинет возле окна









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