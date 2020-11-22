Оформление подоконника — то, чему многие люди не придают особого значения. А ведь в маленьком подоконнике скрыты большие возможности для интерьера! Есть немало способов оформить подоконник не только красиво, но ещё и с пользой.
Ниже представлены классные идеи на заметку:
Цветы на подоконнике — первое и самое популярное оформление
Зона отдыха вместо подоконника
Если на кухне есть такая возможность, то можно сделать мойку у окна
Подоконник и окно можно украсить тематическим декором
Подоконник в качестве полки для хранения
Классная идея в спальне — небольшой кабинет возле окна
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Как оформить подоконник не только красиво, но ещё и с пользой
Оформление подоконника — то, чему многие люди не придают особого значения. А ведь в маленьком подоконнике скрыты большие возможности для интерьера! Есть немало способов оформить подоконник не только красиво, но ещё и с пользой.
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