Простые способы подключить интернет на даче

Приближается лето, но в этом году особых эмоций это время года не вызывает. Пандемия коронавируса поломала нам планы и лишила путешествий, поэтому будем завидовать не тем, кто улетел на Бали, а тем, кому посчастливилось в свое время обзавестись дачей. Во время карантина дача — лучшее место для работы и отдыха, разумеется, если там есть интернет.
Ну а если интернета на даче все же нет, то ничего не мешает нам его там организовать. Для этого существуют пять отличных и малозатратных способов, один из которых наверняка подойдет для вашего случая.
1. Точка доступа в смартфоне
Этот вариант наиболее простой и при этом он не требует от вас никаких дополнительных затрат на оборудование. Все что вам нужно — это смартфон и хороший уровень сигнала. Единственным нюансом при таком подключении могут стать особенности вашего тарифа. Некоторые операторы предоставляют раздачу интернета с вашего телефона только за дополнительную плату. Поэтому если вы собираетесь использовать функцию «Точка доступа», то очень важно внимательно читать условия договора.
2. USB-модем
Если вы планируете наслаждаться дачным отдыхом продолжительное время, то раздача интернета через смартфон вам вряд ли подойдет. Гаджет будет разряжаться и вам придется ставить его на зарядку чаще, чем обычно. Это раздражает, а кроме этого становится причиной преждевременного выхода из строя батареи. USB-модем с поддержкой LTE — это хороший способ раздачи интернета без хлопот и возни с зарядками. Его покупка обойдется приблизительно в 1500 рублей, но об этих расходах вы не пожалеете.Вы просто включаете модем в порт USB компьютера и пользуетесь интернетом.
3. Портативный роутер
Но как быть, если интернетом нужно пользоваться не только вам, но и членам вашей семьи? USB-модем здесь не спасет, а вот портативный роутер вполне сможет удовлетворить запросы всех пользователей. Устройство, цена которого примерно 2 тысячи рублей, нужно выбирать, ориентируясь на качество связи. Если с его помощью планируется смотреть онлайн-видео, то настоятельно рекомендуем выбрать модель с 4G.
4. Антенна MIMO
А как быть, если дача находится в местах, где про LTE еще не слышали? В том случае вам придется искать способ получения качественного сигнала. MIMO-антенна — хороший способ раздобыть мобильный интернет там, где его обычно нет. Обращаем ваше внимание, что антенная антенне рознь и выбирать нужно внимательно. Антенны могут быть для внутреннего и наружного применения — вам лучше выбрать устройство для монтажа на улице. Антенну нужно направить на ближайшую вышку связи. Найти ее помогут программы Find Tower и Open Signal для iOS или «Сотовые вышки. Локатор», Network Cell для Android. Стоит антенна около 5 тысяч рублей и иногда выручить может только она.
5. Спутниковая антенна
Это самый дорогой из всех возможных вариантов, но если ваш дачный домик находится в тайге, то выбирать не приходится. Тарелка обойдется примерно в 10 тысяч рублей, но это не самая дорогая часть системы. За полный комплект придется отдать от 50 до 100 тысяч рублей. Обмен данными через спутник может быть двух видов. Первый, ассиметричный, подразумевает получение данных через спутник, а передачу по наземным каналам. Второй — симметричный, использует спутниковый сигнал как для передачи, так и для приема информации. У такого интернета есть серьезный минус — задержка сигнала. Время прохождения сигнала до центральной станции спутниковой связи составит примерно 250 мс и еще столько же понадобится для преодоления обратного пути. В связи с этим пинг может составить 600 мс и даже больше. Работать с документами еще можно, а вот если вы собрались скоротать время за онлайн-игрой, то удовольствия вам такой досуг точно не доставит.
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