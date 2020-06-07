Простые способы подключить интернет на даче

Приближается лето, но в этом году особых эмоций это время года не вызывает. Пандемия коронавируса поломала нам планы и лишила путешествий, поэтому будем завидовать не тем, кто улетел на Бали, а тем, кому посчастливилось в свое время обзавестись дачей. Во время карантина дача — лучшее место для работы и отдыха, разумеется, если там есть интернет.



Ну а если интернета на даче все же нет, то ничего не мешает нам его там организовать. Для этого существуют пять отличных и малозатратных способов, один из которых наверняка подойдет для вашего случая.



1. Точка доступа в смартфоне

2. USB-модем

3. Портативный роутер

4. Антенна MIMO

5. Спутниковая антенна