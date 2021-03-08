Почему китайцы чавкают во время еды и другие малоизвестные факты о Поднебесной

1. Здесь был изобретён футбол

Китайская игра «Цу-Чу». \ Фото: stoplusjednicka.cz.

2. Китай - самая густонаселённая страна в мире

Жители поднебесной. \ Фото: kumparan.com.

3. Восход солнца

Восход солнца в Китае. \ Фото: luxfon.com.

4. Закон «О правах пожилых людей»

Каждый китаец обязан заботиться о своих пожилых родителях. \ Фото: family.lovetoknow.com.

5. Ещё одна самая большая экономика в мире

Экономика Китая находится на втором месте после США. \ Фото: ft.com.

6. Китайский Новый год

Китайский Новый год отмечают целых 15 дней! \ Фото: glavcom.ua.

7. Печенье с предсказанием

Печенье с предсказаниями. \ Фото: pinterest.co.kr.

8. Самая большая армия в мире

Китай имеет самую большую в мире постоянную армию. \ Фото: tvn24.pl.

9. Численность мужчин превышает численность женщин

Куклы для тех, у кого нет пары. \ Фото: milliyet.com.tr.

10. Самая длинная железная дорога в мире

Китайская железная дорога. \ Фото: cestujlevne.com.

11. Тесты на животных

Вся китайская косметика тестируется на животных . \ Фото: google.com.

12. Небоскрёбы

Страна небоскрёбов. \ Фото: whatsnextcw.com.

13. Facebook был запрещён в Китае с 2009 года

Сервис Youku Tudou. \ Фото: dailymotion.com.

14. Популярные фамилии

Слева: Певица Ван Фэй. \ Справа: Актёр Ли Вэй Фэн. \ Фото: google.com.ua.

15. Каждый пятый человек в мире - китаец

Улыбнись! \ Фото: ccchnow.org.

16. Ещё 5 забавных фактов о Китае

Ни в чём себе не отказывайте. \ Фото: news.suning.com.

17. А вы знали?

Настольный теннис - национальная игра Китая. \ Фото: ka.wikipedia.org.

18. Случайные факты о Китае и китайском народе

Красный - цвет счастья. \ Фото: aliexpress.ru.