Типовое жильё в разных странах

Типовое жилье – это квартиры с маленькой площадью в панельных, блочных и кирпичных домах, расположенные в спальных районах города. Проект типового дома утверждён для массового строительства.







В панельных и монолитных многоэтажных домах почти все стены несущие, и перекрытия жестко связаны между собой. Поэтому, перепланировка практически не возможна. Дома с кирпичными стенами обязательно имеют железобетонные поперечные стены, для того, чтобы дом был более устойчивым. Современные новостройки, типового типа, в настоящее время, является самым востребованным и недорогим. Чаще всего квартиры покупают молодые семьи на первое время, к тому же, по оценкам специалистов, цена квадратного метра в новостройке типового типа, ниже, чем цена квадратного метра на вторичном рынке



Основные характеристики типового жилья, являются:

Япония

Испания

Швеция

Великобритания

Южная Корея

Австралия

Индия

Куба

США