6 действенных способов, как быстро разделать селедку и убрать косточки

Почистить селедку за несколько минут - вполне реально

Общие рекомендации по чистке селедки

Намного приятнее есть красиво разделанную селедку, чем очищенную как попало / Фото: i.ytimg.com

Чтобы руки не пропахлись рыбой, наденьте латексные перчатки / Фото: vdp.mycdn.me

Способы очистки селедки

Первым делом отрежьте голову, плавники и сделайте продольный разрез на брюхе / Фото: obaldela.ru

Следите за тем, чтобы брюшко селедки было тщательно вычищено / Фото: sovetclub.ru

Предварительно отбейте селедку, чтобы кости легче отделялись от тушки / Фото: bucatarul.eu

Крепко возьмитесь за хребет и постепенно продвигайтесь к хвосту / Фото: youtube.com

Если правильно отделить мясо от хребта, на нем почти не останется костей / Фото: sovetclub.ru

Продавливание - еще один удобный метод, который быстро разделит рыбу на половинки / Фото: domotmoem.ru

Селедка с картошкой и луком - пальчики оближешь / Фото: itd0.mycdn.me