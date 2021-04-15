6 действенных способов, как быстро разделать селедку и убрать косточки

Почистить селедку за несколько минут - вполне реально
Селедка с вареным картофелем или пюре - любимое блюдо многих людей, а «Шуба» - частая гостья на праздничных столах. И не зря, ведь соленая рыба очень полезна для организма, богата аминокислотами и Омега-3. Единственный минус - селедку надо почистить, снять кожу и вынуть кости. Novate.ru поделится хитростями, как быстро разделать рыбу на филе.
Общие рекомендации по чистке селедки
Намного приятнее есть красиво разделанную селедку, чем очищенную как попало / Фото: i.ytimg.com
1. Если рыба замороженная, положите ее часов на 12 в холодильник или окуните в прохладную воду. Запомните: если селедка останется хоть слегка замороженной внутри, хорошо почистить ее не получится.
2. После того, как выпотрошите тушку, обязательно ополосните ее водой. Разделку проводите на ровной и чистой поверхности, чтобы получились аккуратные кусочки.
Чтобы руки не пропахлись рыбой, наденьте латексные перчатки / Фото: vdp.mycdn.me
3. Для разделывания лучше использовать большой острый нож и кухонные ножницы. Мелкие косточки можно удалять металлическим пинцетом, поддевать ножом или иголкой. Чтобы рыбный аромат не впитался в руки, перед разделыванием надевайте латексные перчатки.
4. Если перед разделыванием обернуть селедку бумагой или пищевой фольгой и пару раз постучать ею об столешницу, то кости отделятся от тушки намного легче.
Способы очистки селедки
1. Классический метод
Первым делом отрежьте голову, плавники и сделайте продольный разрез на брюхе / Фото: obaldela.ru
Возьмите селедку, сделайте надрез возле головы острым ножом и перережьте хребет. Далее потяните рыбью голову на себя, чтобы отделить ее от тушки и прихватить внутренности. Вскройте брюшко, удалите черную пленочку со стенок ножом и внутренности, если таковые остались. Обрежьте плавники и хвост. Следом надрежьте вдоль хребта, подденьте шкуру и снимите ее с мяса. Через брюшко прощупайте хребет и сперва отделите одну половинку, а затем и вторую. Теперь осмотрите части тушки, не осталось ли в них мелких костей. Их можно удалить руками или вынуть специальным пинцетом. Если готовите «Шубу», рекомендуем разделывать селедку именно этим способом.
2. Лайфхак от северян
Следите за тем, чтобы брюшко селедки было тщательно вычищено / Фото: sovetclub.ru
Первым делом обрежьте у селедки голову и хвост. Проведите ножом по хребту, чтобы получился надрез и срежьте низ брюха. Уберите внутренности и снимите шкурку, начиная со стороны головы и двигаясь к хвосту. Возьмитесь двумя руками за половинки тушки и большими пальцами отделите мясо от хребта, медленно продвигаясь по скелету. Проверьте, не осталось ли на половинках косточек, и селедка готова.
3. Хитрость с пакетом
Предварительно отбейте селедку, чтобы кости легче отделялись от тушки / Фото: bucatarul.eu
Если время «поджимает», ускорить чистку селедки поможет обычный полиэтиленовый пакет. Для начала выпотрошите тушку, предварительно вспоров брюхо. Обязательно удалите черную пленочку и очистите брюшную полость. Далее положите селедку в пакет и отбейте рыбу ножом. Здесь важно соблюдать меру, чтобы движения были не легкими похлопываниями, но и не мощными ударами. Благодаря такому лайфхаку скелет и кости отделятся от тушки намного проще. Достаньте селедку из пакета, обрежьте плавники, хвост и отрубите голову. Шкурку снимайте в самом конце, после удаления из филе костей. Так мясо лучше сохранит форму.
4. Двухминутный способ
Крепко возьмитесь за хребет и постепенно продвигайтесь к хвосту / Фото: youtube.com
Возьмите рыбу, отрежьте голову. Сделайте продольный надрез на брюшке и достаньте внутренности. Промойте сельдь, а затем приступайте к разделыванию. Возьмите хребет со стороны брюха большим и указательным пальцами и двигаясь вдоль него, достаньте скелет, обрежьте хвост и удалите оставшиеся косточки. Далее так же пальцем отделите филе от шкурки. Кушать подано!
5. Метод наоборот
Если правильно отделить мясо от хребта, на нем почти не останется костей / Фото: sovetclub.ru
Особенность этого способа - отделение филе от кости, а не привычный вариант - хребет от мяса. Выпотрошите селедку, очистите брюхо, обрежьте голову и плавники. Хвост пока что оставьте. Выложите рыбу на ровную поверхность и надрежьте у основания хвостика. Далее одной рукой прижмите скелет с хвостом к досточке и оттягивайте филе, медленно отделяя его от скелета. Как только справитесь с одной половинкой, переверните рыбу и повторите процесс.
6. Продавливание
Продавливание - еще один удобный метод, который быстро разделит рыбу на половинки / Фото: domotmoem.ru
Выпотрошите сельдь, достаньте внутренности, срежьте плавники, снимите кожу и промойте рыбу. Возьмите тушку и держите так, чтобы большой палец одной из рук находился над хребтом, а оставшиеся четыре - внутри брюшка. Сожмите руку и начните продавливать большим пальцем спинку, чтобы разделить сельдь на две половинки. В конце отделите обе части от костей и срежьте хвостик. Такой метод также хорошо подходит и для свежей рыбы.
Селедка с картошкой и луком - пальчики оближешь / Фото: itd0.mycdn.me
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