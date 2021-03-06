Рукоятка «неправильной системы»: для чего советскому ножу НА-40 нужна S-образная гарда

Многие сограждане хотя бы раз видели советский нож разведчика НА-40. Наиболее узнаваемой и весьма характерной особенностью данного клинкового оружия является то, что у него весьма специфическая S-образная гарда. Совершенно очевидно, что сделана такая отнюдь не для красоты. Действительно ли подобная форма защитного элемента имеет какой-то иной функционал по сравнению с обычной прямой гардой?
Советские НА-40 - не единственный пример в своем роде. |Фото: guns.allzip.org.
На самом деле S-образная гарда встречается не только на одних лишь советских НА-40. Существует она уже не первое столетие. В старину помимо ножей такую гарду можно увидеть на палашах, фальшионах, тесаках, саблях и многом другом клинковом оружии. Первоначально назначение у S-образной гарды было очень простым и весьма очевидным: обеспечение чуть лучшей защиты руки атакующего.
S-образная гарда - изобретение не новое. |Фото: antikvariat.ru.
Для некоторых станет открытием, но получить острой штукой по пальцам по время боя – очень неприятно. Терять пальчики крайне больно. При этом чем скромнее становились доспехи, тем больше и сложнее становилась гарда на клинковом холодном оружии. В итоге, на боевом оружии S-образная постепенно эволюционировала в D-образную гарду.
Вот знаменитая финка. |Фото: popgun.ru.
Ко временам XX века развитые гарды ушли в прошлое, так как холодное оружие перешло на второй и третий план, окончательно сдав лидирующие позиции перед огнестрельным. Защищать пальцы бойца с клинком было уже не так важно, а потому применительно к ножам S-образная гарда пригодилась с совсем иной стороны.
Такая гарда делает обратный хват ножа более удобным. |Фото: livejournal.com.
Все дело в том, что упор для рукоятки с такой формой обеспечивает более удобное положение руки при обоих хватах: обычном и обратном. Первый хват хорошо известен каждому, кто хотя бы раз в жизни резал для себя колбасу на бутерброды. Второй хват чаще всего используется военным для ножевого боя. Он же применяется военным для летальных ударов сверху-вниз, например для прокалывания шеи ничего не подозревающего противника. Так что в современных условиях S-образная гарда нужна лишь для большего удобства.
Отчасти подобные гарды просто дань традиции. ¦Фото: cont.ws.
Встречается такая форма рукоятки не только на советских ножах. Подобные клинки делали во многих странах. Например, S-образная гарда очень часто встречается у финских военных ножей. Впрочем, даже ее использование не является обязательным. Так в США со времен Первой мировой войны предпочитают главным образом ножи с прямой гардой.
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