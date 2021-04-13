Почему бежал из СССР создатель агитационного фарфора: Сергей Чехонин

Художественный шрифт, разработанный Сергеем Чехониным.

Книжная иллюстрация Сергея Чехонина.

Книги, оформленные Сергеем Чехониным.

Иллюстрация Сергея Чехонина и блюдо с аналогичным рисунком.

Эскиз блюда с надписью РСФСР.

Тарелки с социалистическим лозунгом - царству рабочих и крестьян не будет конца.

Фарфор с советской символикой.

Агитационный фарфор с лозунгами и цветами.

Фарфор Сергея Чехонина.

Тарелки с серпом и молотом.