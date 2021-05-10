Как обновить шторы, а вместе с ними и интерьер

Один из самых простых и быстрых способов изменить интерьер — обновить старые шторы, добавив к ним интересные детали. Есть огромное количество способов, которые помогут превратить старые надоевшие шторы в новый дизайнерский предмет интерьера.

Используйте кружево, кисточки, фонарики, цветы, цепи, кожаные ремни и другие элементы для того, чтобы преобразить шторы, а вместе с ними и интерьер целой комнаты.























































Читать далее →