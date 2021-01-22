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Как аккуратно и просто обработать уголки

Обработка уголков зачастую является одним из камней преткновений начинающих швей. Три швейных хитрости ниже покажут, как просто, быстро и аккуратно обработать уголки на швейной машинке!

Как аккуратно и просто обработать уголки
Для первого уголка сложите ткань пополам, где планируется сделать уголок. Начертите треугольник.
Как аккуратно и просто обработать уголки
Прошейте на машинке. Вырежьте треугольник аккуратно возле нитей и сделайте насечку по центру.
Как аккуратно и просто обработать уголки
Выверните, сложите уголком. Всё готово!
Как аккуратно и просто обработать уголки
Во второй идее к ткани нужно аккуратно пришить оборку. Для этого на уголке складываем аккуратно кружево и продолжаем прошивать вторую сторону.
Как аккуратно и просто обработать уголки
Теперь выворачиваем внутрь уголок.

Как аккуратно и просто обработать уголки
И прошиваем его с обратной стороны. Получился аккуратный край и угол!
Как аккуратно и просто обработать уголки
Третий лайфхак покажет, как вытянуть аккуратный угол с помощью нитки (особенно пригодится для пошива наволочек для подушек). Прошиваем одну сторону, доходим до угла. В угол вставляем нитку, проворачиваем полотно и продолжаем шить вторую сторону. Таким образом, нитка вшита в угол.
Как аккуратно и просто обработать уголки
Подрезаем ткань возле нитей.
Как аккуратно и просто обработать уголки
И вытягиваем за нитку на лицевую сторону. Лишнюю нитку можно обрезать. Получился аккуратный уголок!
Как аккуратно и просто обработать уголки
Подробнее о швейных хитростях для обработки уголков смотрите в видео ниже:


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