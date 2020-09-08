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Как правильно помыть морозилку

Мы уверены, что, как и большинство людей, вы не сможете сейчас точно вспомнить, что лежит в вашей морозилке, и тем более, как долго оно там лежит.

Как правильно помыть морозилку
Очень часто продукты, которые попадают в эту «черную дыру» под названием морозильная камера, на долгие месяцы пропадают из виду, а потом и попросту выбрасываются.

Настало время разобраться с этими неопознанными замороженными объектами и почистить морозильную камеру по всем правилам. Тем более, что скоро Новый год, и вам обязательно понадобится свободное место. Хотя бы для того, чтоб быстро охладить шампанское. Хорошая новость — сделать это будет не сложно.
Как часто нужно чистить морозилку? Если в квартире или доме не было частых и продолжительных отключений электроэнергии или вы не живете в зоне повышенной влажности, то морозильную камеру достаточно мыть и очищать раз в год. На всякий случай не ленитесь посмотреть в инструкцию по эксплуатации.

Сколько времени это займет?


Как правильно помыть морозилку
В среднем очистка занимает не больше часа.

Как очистить морозильную камеру



Отключите от электропитания и никогда не мойте и не очищайте работающую морозилку, так вы можете испортить прибор.

Чтобы продукты не разморозились и не потекли, положите их в любой контейнер: коробку, раковину или пластиковый бельевой таз, простелив дно газетами.
Продукты, которые размораживаются быстрее, например, мороженое, лучше убрать в сумку-холодильник, положив охлаждающий элемент (или дать съесть мужу и детям).

Возьмите салфетку из микроволокна и протрите полки и внутреннюю часть морозильной камеры. Если она сильно загрязнена, приготовьте раствор из 1 ст ложки соды и 500 мл теплой воды (можно добавить и средства для мытья посуды).

Не используйте для морозильной камеры абразивные чистящие средства, концентрированные моющие средства, отбеливатели или масляные очистители, так как это может привести к повреждению поверхности.

Раз в полгода обязательно пылесосьте заднюю стенку холодильника с помощью узкой насадки. Если теплообменник забивается пылью, он начинает плохо «скидывать» тепловую энергию, из-за чего холодильник может испортиться раньше времени.

Не забудьте проверить прокладку дверцы. Ее тоже необходимо мыть примерно раз в 6 месяцев тряпочкой, смоченной в мыльном растворе или старой зубной щеткой.

Совет: чтобы проверить герметичность прокладки, откройте дверь холодильника, вставьте 100-рублевую купюру и закройте ее. Если она легко вытягивается, это не очень хорошо, значит прокладка ослабла, и ее придется заменить.

Как загружать морозильную камеру?



Как правильно помыть морозилкуКогда вы будете снова загружать продукты в морозилку, не кладите их вплотную к стенкам и слишком близко друг к другу. Оставляйте место для свободной циркуляции воздуха. Это предотвратит холодовые ожоги и будет способствовать равномерной заморозке.
Если храните продукты в контейнерах, старайтесь выбирать сетчатые корзины или контейнеры с отверстиями, чтобы воздух также поступал через стенки.
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