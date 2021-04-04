Сыворотка правды, скрещивание обезьяны с человеком:Правда и мифы о научных экспериментах при Сталине

Нейроэнергетика как наука будущего

Научная жизнь в СССР била ключом.

Александр Барченко.

Смертельная лаборатория

Работала лаборатории Х требовала экспериментов, причем над людьми.

Все разработки проходили под строгим секретом.

Военные разработки: универсальный солдат и невидимый самолет

Кажется американская сторона пыталась найти объяснение смелости советских солдат.

Еще один экспериментальный советский самолет.

Обезьяна + человек

Американский гибрид обезьяны и человека.

Попытки скрестить обезьяну и человека в ту пору были по всему миру.

Туркменский канал, транспортная магистраль и Сахалинский тоннель

Часть проекта Туркменского канала.

Сейчас Сахалинские тоннели находятся в заброшенном состоянии.

Суды чести

Суди чести были вполне работающим органом.

Восемь сестер

Семь вместо восьми.

Гостиница стала последним, седьмым зданием.

Вмешательство в природу

План климатического преобразования.