Сыворотка правды, скрещивание обезьяны с человеком:Правда и мифы о научных экспериментах при Сталине

Если в стране советов что-то и не умели делать, то точно не засекречивать информацию. Более того, правительству успешно удавалось не только решать, что знать гражданам, но даже и о чем думать и о чем разговаривать. Все это похоже на грандиозный эксперимент в масштабах страны, хотя последних было гораздо больше, а многие из них до сих пор носят гриф «секретно». Впрочем, это не мешает сейчас, когда страны советов больше нет, обсуждать эти эксперименты, рождать массу мифов и домыслов. Что же на самом деле было правдой, а что придумано после развала Союза?
Советское правительство, едва ли не сразу же озаботилось засекречиванием данных и шифровкой всех оперативных сообщений. Сначала это было необходимо для ведения революционной деятельности, а затем для недопущения подрыва их деятельности. Однако в СССР работали целые отделы, деятельность которых можно назвать околонаучной, однако положительные работы, которых могли бы привести к серьезному прорыву вперед в мировых масштабах.
Нейроэнергетика как наука будущего
Научная жизнь в СССР била ключом.
Сталина нередко обвиняют в околокультных интересах и поддержке подобных разработок. Однако это направление скорее было научными изысканиями, а не дремучим лесом, как это нередко пытаются представить. Специальный криптографический раздел был создан постановлением Совнаркома, им руководил Глеб Бокия. Этот отдел был примечателен тем, что в его ведении находились самые неординарные явления и происшествия. В том числе телепатия, гипноз, различного рода психоэмоциональные воздействия.
Не стоит даже объяснять, для чего это нужно было на государственном уровне. При отделе работала лаборатория нейроэнергетики, в которой работал знаменитый оккультист Александр Барченко. Он часто ездил в экспедиции для углубления своих знаний и получения дополнительной информации в сфере оккультизма.
Александр Барченко.
Однако их научные изыскания велись недолго. И Барченко, и Бокия были арестованы в том самом 37-ом году, видимо за то, что стали слишком заметными профессионалами своего дела и могли бы быть опасны для советской власти. Номинально их обвинили в создании масонской организации, при аресте изъяли все рукописи и научные разработки. Позже оба научных руководителя были расстреляны.
Сам отдел был ликвидирован, поскольку найти замену таким специалистам было фактически невозможно, да и желающих занять место расстрелянных вряд ли было много.
Смертельная лаборатория
Работала лаборатории Х требовала экспериментов, причем над людьми.
В нескольких источниках можно встретить данные о том, что во времена правления Сталина при госслужбе безопасности работала специальная токсикологическая лаборатория. В ней изучались и разрабатывались новые психотропные и отравляющие вещества. Номинально для спецопераций государственного уровня. Каких успехов удалось добиться специалистам из этой лаборатории и что ими было изобретено на самом деле, не знает никто.
Лаборатория была создана в 1935 году и входила в состав отдела оперативной техники, несколько раз реорганизовывалась, но суть ее работы оставалась прежней. Ее номинальным названием было «Лаборатория Х». Один из руководителей отдела, к которому относилась лаборатория, во время допросов по делу Берии, признался, что опыты часто проводились на живых людях – тех, кто был приговорен к высшей мере наказания. С помощью этих разработок ликвидировались неугодные советскому правительству лица. Кто именно это был не уточняется, но зная, что со своими гражданами руководство страны не особенно церемонилось, можно предположить, что речь идет о ключевых фигурах в мировой политике.
Все разработки проходили под строгим секретом.
Одной из важнейших разработок лаборатории была так называемая «сыворотка правды». С помощью этого зелья службы пытались получить нужную им информацию, потому его подмешивали в еду, питье, делали инъекции, примочки, даже стреляли специальными пулями. Сказать насколько достоверной была информация, полученная таким образом, не берется никто, даже спустя десятилетия.
Отдел распустили в 1950 году, но практически все специалисты перешли в другие структуры, которые относились к разведке и продолжили свою научную деятельность. Предположительно именно от деятельности «Лаборатории Х» пострадали генералы Евгений Миллер, Александр Кутепов, начальник отдела НКВД Абрам Слуцкий, шведский дипломат Рауль Валленберг.
Военные разработки: универсальный солдат и невидимый самолет
Кажется американская сторона пыталась найти объяснение смелости советских солдат.
Научные разработки не могли не касаться военных технологий. Помимо научных изысканий, которые велись официально, шли разработки, которые бы могли создать настоящих советских терминаторов. По-крайней мере, так считают в Америке. Кроме предположений американского историка Джеффа Страсберга об этом нет никаких данных. Он же в своей монографии пишет о том, что СССР создавало универсальных солдат, вставляя им в мозг золотые электроды, заменяя им конечности титановыми. Причем происходило это якобы, аккурат накануне Второй Мировой войны.
После начала войны разработки приостановили, хотя логичнее бы было, напротив, ускорить их. Ведь большинство разработок были направлены на то, чтобы все ранения для солдата всегда были сквозными, а он сам никогда не выходил из строя. Причем историк пишет о том, что в качестве подопытных образцов использовались наиболее подготовленные комсомольцы. Однако все участники проекта погибли на фронте, хотя и этому историк нашел объяснение – зачистка от своих же, ведь попади такой солдат в плен, все научные изыскания могли попасть в распоряжение врага. Позже к этой разработке уже не вернулись, поскольку военные технологии шагнули далеко вперед и надобности в солдатах-терминаторах уже пропала.
Еще один экспериментальный советский самолет.
Другая военная разработка также существует на уровне слухов и домыслов. Якобы, Роберт Бартини – итальянец по происхождению, но работавший на СССР авиаконструктор, создал самолет, который становился невидимым. Свидетели, которых было крайне мало, утверждают, что самолет, после того как набрал высоту, исчез из виду, но самое главное, его не фиксировали приборы.
Впрочем, согласно легенде же, летающий прибор после испытаний разобрали, поскольку добиться устойчивого невидимого эффекта не удалось. Каких-нибудь достоверных данных об этой разработке нет, поэтому вполне вероятно, что невидимые самолеты, равно как и солдаты-терминаторы – это всего лишь миф.
Обезьяна + человек
Американский гибрид обезьяны и человека.
Несмотря на то, что современная наука утверждает, что обезьяна и человек не могут скрещиваться, существует множество домыслов о том, что советские научные разработки в этой области были успешными. Но в таком случае, где же результаты их труда – человекобезьяны? Ведь эти изыскания имели под собой какие-то обоснования, а их результаты планировалось для чего-то использовать, коль уж за это весьма сомнительное по этическим соображениям, мероприятие вообще взялись.
Илья Иванов – советский ученый еще в царские времена ставил перед собой амбициозные планы, но они не находили поддержки у правительства, все изменилось с приходом советской власти. Иванов в 1926 году привез из Гвинеи пару десятков шимпанзе и принялся скрещивать их с человеческими биоматериалами. Понадобилось 10 лет, для того чтобы получить первые результаты. Якобы первого гибрида человека и обезьяны назвали Владленом, в честь вождя мировой революции.
Попытки скрестить обезьяну и человека в ту пору были по всему миру.
Считается, что Владлен был вполне человекоподобен внешне, но при этом обладал огромными физическими возможностями, был силен, ловок, но при этом еще и агрессивен. Как-то он пытался бежать, это стоило жизней двум сторожам. В результате Владлена усыпили.
Забавно, но причину агрессивности Владлена нашли в плохом генетическом материале. Якобы отцом гибрида был судимый моряк, поэтому и его потомство получилось столь неудачным. Вот если бы биологический материал шел от партийных работников и заслуженных деятелей … Отказываться в стране советов от заданий государственной важности не было принято, сказано – сделано. К началу 40-х в лаборатории было уже 70 человекобезьян. Рожденных видимо исключительно отцов с идеальным прошлым, поскольку о попытках к бегству более не сообщалось.
Однако было непонятно, что же с ними делать? Поступали предложения использовать их на тяжелом труде, в угольных шахтах, на лесповале, на освоении Крайнего севера. Однако со всем этим прекрасно справлялись заключенные ГУЛАГа.
Легенда, которая скорее вызывает улыбку, гласит, что след человекобезьян теряется на войне, во время которой они показали героизм и отличную физическую подготовку. Воюя, видимо, где-то рядом с солдатами-терминаторами.
Туркменский канал, транспортная магистраль и Сахалинский тоннель
Часть проекта Туркменского канала.
После того как не стало Сталина, были закрыты несколько проектов, которые были начаты по его инициативе, вполне вероятно, что будь они доведены до конца страна бы ощутила и их экономическую выгоду и улучшение качества жизни.
Строительство Туркменского канала начали спустя пять лет после Победы, предполагалось, что его протяженность составит 1200 км. Это бы стало одной из главных коммунистических строек. Но, практически сразу после смерти вождя проект был закрыт и канал так и остался лишь на бумаге.
Примерная такая же участь постигла железнодорожную магистраль, которая должна была соединить Коми с Красноярским краем. Амбициозность проекта была еще и в том, что большая часть стройки была бы в условиях Крайнего севера. Однако в последующем, такая железная дорога помогла бы сэкономить баснословные суммы при строительстве северных городов.
О необходимости построить великий северный путь, говорилось еще до революции, стройку начали едва ли не сразу после войны – в 1949 году. Согласно проекту, уже в 1952 году магистраль должна была начать функционировать. Стройкой в основном занимались заключенные, число которых достигало ста тысяч.
Сейчас Сахалинские тоннели находятся в заброшенном состоянии.
Смерть Сталина не дала запустить проект в изначальном варианте. Несмотря на то, что большая часть работ уже была выполнена. Некоторые участки эксплуатируются до сих пор, ну а часть оказалась заброшенной. Надым и Новый Уренгой, как и предполагал Сталин, строили, привозя стройматериалы вертолетами. э
Сахалинский тоннель был личной инициативой Сталина, он считал необходимым соединить остров с материком. Эта идея пришла к нему после войны, он считал, что так будет проще и быстрее перемещать военные силы, ведь на пароме сделать это быстро было невозможно. К тому же тоннель или мост могли бы заметно облегчить работу народного хозяйства этого региона.
Проект был готов, согласно ему часть железнодорожного пути прошла бы по острову, а затем под водой, до самой узкой части пролива, где будет соединена с материком – всего около 500 километров. Но после того как Сталина не стало, проект быстро свернули, к тому времени успели проложить только наземную часть.
Суды чести
Суди чести были вполне работающим органом.
Современным людям сложно представить себе, чтобы их поступки, не подпадающие под уголовный или административный кодекс, кто-либо смел бы осуждать, да еще и прилюдно. В СССР же такое было возведено в практику, и речь сейчас не о партсобраниях, где подобное происходило сплошь и рядом.
Так называемые «суды чести» были созданы в 1947 году, по примеру действующих в дореволюционной России у дворян и у военных. Сначала они также работали в военное время для выявления предателей, осуждения недостойного поведения на фронте. После войны такая практика осталась и стала применяться при различных органах госслужбы для корректировки поведения сотрудников. Причем часто это было связано с коррупционной деятельностью.
Такие суды чести вполне могли не просто ограничиться порицанием и выговором, но и исключить его из партии, либо же и вовсе передать материалы в органы, если речь шла о крупном проступке. Смерть Сталина сказалась и на этом явлении, к 60-м годам большинство из них прекратили свою деятельность.
Восемь сестер
Семь вместо восьми.
Речь идет о семи сталинских высотках, которые до сих пор являются узнаваемыми и масштабными архитектурными сооружениями столицы. Но изначально планировалось, что их будет не семь, а восемь. Дома начали строить в 1947 году, приурочив это к юбилею Москвы, а каждая высотка была олицетворением одного столетия.
Последняя, восьмая высотка должна была быть построена в Зарядье, ее проектированием занимался Дмитрий Чечулин – главный архитектор Москвы на тот момент. Причем планировалось, что именно восьмое здание станет кульминацией проекта, олицетворением нынешнего столетия. По проекту здание в высоту должно было быть в 275 метров, на тот момент в Москве не было зданий выше.
Гостиница стала последним, седьмым зданием.
Здание должны были передать министерству внутренних дел, однако смерть Сталина оборвала даже эту стройку. Хотя к этому времени был завершен фундамент и даже несколько этажей. В 1954 году стройку прекращают. На тот момент были не завершены еще две из высоток – восьмая сестра и гостиница «Украина». Гостиницу в итоге достроили, а высотку для министерства внутренних дел, так и не завершили, по-крайней мере так, как это планировалось изначально.
При Брежневе в проект внесли серьезные изменения и на этом фундаменте построили гостиницу «Россия», куда более скоромную, если сравнивать с изначальной задумкой. Впрочем, позже эта постройка была снесена, а на этом месте расположился парк.
Вмешательство в природу
План климатического преобразования.
Все в этом мире требовало улучшения и преобразования. И Сталин ко всему был готов приложить свою руку. К примеру, был разработан проект, согласно которому должен был измениться климат и повыситься урожайность.
Впрочем, ничего криминального, на территории страны должны были быть высажены восемь лесополос, в определенных местах, для того чтобы защищать поля от ветров суховеев. Должна была появиться оросительная система. Общая протяженность лесопосадок должна была превысить 5 тысяч километров.
Это, пожалуй, единственная программа, которая не была отменена после смерти Сталина. Она была начата в 1948 году, но по понятным причинам ее осуществление не могло произойти быстро – деревья должны были успеть вырасти. Ее масштабность уменьшилась, но она продолжала работать вплоть до 1965 года. В год продолжалось высаживать до 50 тысяч гектаров леса, общая же площадь должна была составить не менее 4-х миллионов гектаров.
Считается, что снижение урожайности в хрущевские времена, связана именно с тем, что снизились объемы выполнения этой программы, которая включала в себя достаточно многоплановые задачи.
Амбициозные и зачастую масштабные настолько, что пугали приемников – тем, кто пришел после Сталина не хватило ни духу, ни целеустремленности для того чтобы довести его амбициозные проекты до логического завершения. И это, несмотря на то, что был проект, финансирование и обоснования.
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