16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

С нами не соскучишься!

Никакого больше «подремать еще десять минут» – эти будильники безжалостны, гениальны и беспощадны. Зато они точно вас разбудят!









1. Игровой автомат кран-машина с будильником

2. Летающий будильник

3. Будильник с мишенью

4. Будильник с блендером

5. Будильник-коврик

6. Подушка с подсветкой

7. Будильник-гантельм

8. Будильник-улыбка

9. Будильник Sing ‘n’ Shock

10. Будильник с запахом бекона

11. Будильник-шредер

12. Будильник на колесах

13. Будильник Sonic Bomb

14. Будильник с уравнениями

15. Будильник-кофемашина