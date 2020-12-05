16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

Никакого больше «подремать еще десять минут» – эти будильники безжалостны, гениальны и беспощадны. Зато они точно вас разбудят!
1. Игровой автомат кран-машина с будильником
Чтобы заткнуть противный будильник, придется вытащить игрушку –и все мы знаем, что это не так просто, как кажется!
2. Летающий будильник
Этот будильник замолчит только когда вы вставите в него ключ, который взлетает, когда будильник начинает звонить.
3. Будильник с мишенью
Начните утро с упражнения на меткость –будильник замолчит только когда вы попадете в цель.
4. Будильник с блендером
Каждое утро вы будете просыпаться от нежного грохотания блендера.
5. Будильник-коврик
Чтобы проснуться, нужно встать –все просто. Чтобы усложнить себе задачу, коврик можно постелить в противоположном конце комнаты.
6. Подушка с подсветкой
Если звонок будильника не может вас пробудить, попробуйте подушку, которая постепенно загорается светом, чтобы помочь вам проснуться более естественным образом.
7. Будильник-гантельм
Чтобы заткнуть этот будильник, придется немного попотеть. Зато он зарядит вас бодростью на весь день!
8. Будильник-улыбка
Начните день с улыбки! Этот будильник использует технологию распознавания лиц, чтобы убедиться, что вы не притворяетесь!
9. Будильник Sing ‘n’ Shock
Этот стильный будильник не только разбудит вас любимой мелодией, но еще и легонько ударит током, чтобы вы быстрее пришли в себя и встали с постели.
10. Будильник с запахом бекона
Сила бекона способна на многое – в том числе и поднять вас с постели. Этот гаджет источает божественный запах жарящегося на сковородке бекона, когда будильник начинает звонить.
11. Будильник-шредер
К счастью, пока это только прототип, но представьте, как быстро вы подскочите с постели, если на кону будут стоять ваши деньги!
12. Будильник на колесах
Этот маленький симпатяга будет бегать от вас по всей комнате и громко звонить, пока вы его не поймаете.
13. Будильник Sonic Bomb
От шума этого будильника в 113 децибел в вашей спальне затрясутся стекла. В комплекте идет вибрирующее устройство, которое заставляет кровать трястись.
14. Будильник с уравнениями
Чтобы этот будильник замолк, вам придется покрутить числа так и знаки так, чтобы составить простое уравнение.
15. Будильник-кофемашина
Пожалуй, самый приятный будильник из всех –вы просыпаетесь навстречу свежезаваренной чашечке кофе.
16. Будильник, который делает пожертвование
Этот будильник подключается к вашему банковскому счету и каждую минуту, что вы ленитесь в постели, жертвует деньги на благотворительность.
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