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16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

Никакого больше «подремать еще десять минут» – эти будильники безжалостны, гениальны и беспощадны. Зато они точно вас разбудят!

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

1. Игровой автомат кран-машина с будильником


Чтобы заткнуть противный будильник, придется вытащить игрушку –и все мы знаем, что это не так просто, как кажется!

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

2. Летающий будильник


Этот будильник замолчит только когда вы вставите в него ключ, который взлетает, когда будильник начинает звонить.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

3. Будильник с мишенью


Начните утро с упражнения на меткость –будильник замолчит только когда вы попадете в цель.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

4. Будильник с блендером


Каждое утро вы будете просыпаться от нежного грохотания блендера.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

5. Будильник-коврик


Чтобы проснуться, нужно встать –все просто. Чтобы усложнить себе задачу, коврик можно постелить в противоположном конце комнаты.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

6. Подушка с подсветкой


Если звонок будильника не может вас пробудить, попробуйте подушку, которая постепенно загорается светом, чтобы помочь вам проснуться более естественным образом.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

7. Будильник-гантельм


Чтобы заткнуть этот будильник, придется немного попотеть. Зато он зарядит вас бодростью на весь день!

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

8. Будильник-улыбка


Начните день с улыбки! Этот будильник использует технологию распознавания лиц, чтобы убедиться, что вы не притворяетесь!


16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

9. Будильник Sing ‘n’ Shock


Этот стильный будильник не только разбудит вас любимой мелодией, но еще и легонько ударит током, чтобы вы быстрее пришли в себя и встали с постели.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

10. Будильник с запахом бекона


Сила бекона способна на многое – в том числе и поднять вас с постели. Этот гаджет источает божественный запах жарящегося на сковородке бекона, когда будильник начинает звонить.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

11. Будильник-шредер


К счастью, пока это только прототип, но представьте, как быстро вы подскочите с постели, если на кону будут стоять ваши деньги!

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

12. Будильник на колесах


Этот маленький симпатяга будет бегать от вас по всей комнате и громко звонить, пока вы его не поймаете.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

13. Будильник Sonic Bomb


От шума этого будильника в 113 децибел в вашей спальне затрясутся стекла. В комплекте идет вибрирующее устройство, которое заставляет кровать трястись.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

14. Будильник с уравнениями


Чтобы этот будильник замолк, вам придется покрутить числа так и знаки так, чтобы составить простое уравнение.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

15. Будильник-кофемашина


Пожалуй, самый приятный будильник из всех –вы просыпаетесь навстречу свежезаваренной чашечке кофе.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

16. Будильник, который делает пожертвование

Этот будильник подключается к вашему банковскому счету и каждую минуту, что вы ленитесь в постели, жертвует деньги на благотворительность.

16 будильников, которые выглядят как орудие пытки

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