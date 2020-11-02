Масло, от которого нужно срочно отказаться

Среди завалов телевизионной рекламы иногда сложно бывает понять, какое масло выбрать для приготовления блюд, например, на ужин или завтрак. Обилие разнообразнейших брендов, обещающих «только натуральный вкус», «отсутствие холестерина», «содержание огромного количества витамина Е» и другие «важные» моменты.



В этой статье мы попытаемся облегчить твою жизнь, коротко рассказав, какое именно подсолнечное масло подойдет к приготовлению того или иного блюда, в чём разница между сортами и как магазины обманывают доверчивого покупателя год от года. Приятного чтения.



КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ

Мифы и легенды магазинных торговцев масла

Как выбрать масло хорошего качества

Хранение масла

Каждая хозяйка должна быть в курсе, что на ее кухне обязаны быть как минимум 2 вида масла: рафинированное и нерафинированное. В чём их принципиальная разница?Рафинированное, то есть очищенное. Это масло не имеет различимого запаха и вкуса. Оно прошло очистку химическим путем и при жарке не будет выделять вредные микрочастицы, пену, запах или дым. Именно для термического приготовления пищи это масло подходит более всего.Нерафинированное масло проходит лишь механическую очистку, читай фильтрацию. Поэтому оно сохраняет множество витаминов, вкус и тот самый «запах семечки».Если попытаться пожарить на нём что-либо, результат получится, мягко говоря, неудовлетворительным. Зато как заправка к салатам это масло подходит идеально. Кроме того, в нём полно полезных жиров, которые благоприятно влияют на суставы человека и его некоторые жизненно важные функции.На бутылках с маслом продавцы часто пишут дифирамбы своему продукту, чтобы таким образом продать его побыстрее и подороже. Иногда их заметки совсем теряют остатки здравого смысла и превращаются в полную ерунду.Холодный отжим — важное замечание, в котором говорится что масло выделялось при низкой температуре. Плюсы такого процесса: сохранение витаминов и полезных веществ, а минусами являются слабый вкус и аромат.Продукт без консервантов и красителей: консерванты маслу не нужны, так как в нём нет воды, а значит, микробы в нём завестись не могут и оно долго не будет портиться само по себе. Это же растительный жир. Красители с маслом попросту не смогут смешаться, да и зачем они там нужны?Без холестерина, с витамином Е. Сам витамин Е всегда содержится в любом виде растительного масла. Так же как и витамины A,D,F. Холестерин может быть только в животном жире: сале или смальце. В растительном жире, в принципе, невозможно присутствие холестерина.Масло первого отжима. Нерафинированное масло только и делается, что путем первого отжима. Непонятно, какая гадость получилась бы после второго или третьего отжима семян. А рафинированное масло добывается путем экстракции, то есть при помощи химических методов. Но да, «отжим» тоже получается первым.Цвет хорошего масла может быть от прозрачного с легкой желтизной до практически медового. Лёгкий осадок у нерафинированного масла возможен из-за механической обработки. Осадок же у рафинированного масла говорит о его порче и нулевом качестве.О запахе и вкусе мы рассказали выше, но главное, что ни один из видов масла не должен горчить. Горчит — не используй на кухне.Масло должно храниться в темной части помещения. Так что, если видишь, что на магазинную полку с маслом попадает прямой луч лампы или солнца, повремени с покупкой.На этикетке от бутылки должно быть указано, что это именно подсолнечное масло. Если написано только растительное, ушлые производители могут подсунуть смесь подсолнечного, например, с пальмовым или каким либо другим маслом.Точные цифры витамина Е в масле говорят о том, что его ввели дополнительно. Рассчитать точное количество витамина в партии масла практически невозможно.Нерафинированное и открытое рафинированное подсолнечное масло храни только в холодильнике. Закрытое рафинированное масло перелей в стеклянную тару, плотно закупорь и храни в темном месте, чтобы не прогоркло. Температура помещения в идеале должна быть от 5 до 20 градусов.Нерафинированное масло хранится до полугода, а рафинированное, в свою очередь, до 10 месяцев. Конечно же, это масло можно хранить и дольше, но все полезные вещества в нём исчезнут.Итого.Теперь ты точно знаешь, какое масло подобрать для жареной картошечки, а с каким хорошо сочетается свежая зелень. Тебя не обманут магазинные пройдохи, и, как сохранить масло, тебе тоже известно. Мы рады, что смогли тебе помочь в таком серьезном, но интересном вопросе и надеемся, что ты теперь просветишь всех своих друзей и знакомых. Удачных тебе покупок!