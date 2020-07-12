Рецепт средства от пыли, который можно приготовить самостоятельно

Бороться с пылью мы не перестанем никогда, так что предлагаем еще один рецепт простого домашнего средства, которое состоит всего из 3 ингредиентов.
У этого средства сразу несколько преимуществ:
Оно совсем недорогое и обойдется намного дешевле, чем готовые средства для пыли.
Приготовить его можно моментально.
От него не остается белесых разводов, как это часто бывает с мебельной полиролью с добавлением воска.
Оно отлично справляется с отпечатками пальцев на деревянной мебели (так что подойдет для деревянных кухонных шкафчиков).
Вам понадобится:
Стакан воды;
Четверть стакана уксуса;
1 ст л оливкового масла;
Бутылка с распылителем;
Салфетка из микрофибры.
Как приготовить
Тем, кто не лобит запаха уксуса, следует помнить, что он быстро улетучивается, поэтому через полчаса после уборки от запаха не останется и следа. Но если хотите, чтобы у средства был приятный аромат, можно добавить около 10 капель эфирного масла лимона (или другого цитрусового масла).
Просто смешайте все ингредиенты в бутылке, нанесите готовое средство на салфетку из микрофибры и протрите поверхность мебели.
Масло отделяется от воды и уксуса, поэтому периодически встряхивайте бутылку.
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