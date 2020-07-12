Рецепт средства от пыли, который можно приготовить самостоятельно

Бороться с пылью мы не перестанем никогда, так что предлагаем еще один рецепт простого домашнего средства, которое состоит всего из 3 ингредиентов.







У этого средства сразу несколько преимуществ:

Вам понадобится:

Как приготовить

Оно совсем недорогое и обойдется намного дешевле, чем готовые средства для пыли.Приготовить его можно моментально.От него не остается белесых разводов, как это часто бывает с мебельной полиролью с добавлением воска.Оно отлично справляется с отпечатками пальцев на деревянной мебели (так что подойдет для деревянных кухонных шкафчиков).Стакан воды;Четверть стакана уксуса;1 ст л оливкового масла;Бутылка с распылителем;Салфетка из микрофибры.Тем, кто не лобит запаха уксуса, следует помнить, что он быстро улетучивается, поэтому через полчаса после уборки от запаха не останется и следа. Но если хотите, чтобы у средства был приятный аромат, можно добавить около 10 капель эфирного масла лимона (или другого цитрусового масла).Просто смешайте все ингредиенты в бутылке, нанесите готовое средство на салфетку из микрофибры и протрите поверхность мебели.Масло отделяется от воды и уксуса, поэтому периодически встряхивайте бутылку.