Новогодний декор из шишек

Сначала берите пакет побольше и отправляйтесь на прогулку: на бульвар, в парк или в лес за шишками. Набрали? Тогда смотрите, что можно с ними сделать.



Прежде, чем приступать к декорированию с помощью шишек, их нужно хорошенько просушить и избавить от грибков и бактерий. Так они будут дольше вас радовать.

Нагрейте духовку до 200 градусов, разложите шишки на противень, подстелив фольгу, и оставьте запекаться в течение 20−30 минут.



Украшение для центра стола

Гирлянда из шишек

Шишки, покрытые снегом

Венок из шишек

Для него вам понадобится несколько еловых веток, шишки, ветки с красными (или черными) ягодами и поднос.Поставьте поднос в центр стола, разложите еловые ветки по четырем сторонам подноса, а на них начните раскладывать шишки. Чтобы композиция была более объемной, вставляйте между шишками зеленые веточки ели и продолжайте заполнять поднос, пока не останется пустых промежутков.Центр не заполняйте, вам понадобится свободное место для того, чтобы поставить свечу. Теперь втыкайте ветки с красными ягодами в произвольных местах, чтобы композиция стала ярче.В самом конце установите свечу в центре подноса.Понадобятся шишки, моток прочной проволоки или шпагата и кусачки (или ножницы).Отмерьте необходимое количество проволоки для гирлянды.Отрежьте несколько кусков проволоки длиной около 15−18 см и обмотайте ее вокруг шишек.Собирайте шишки в «пучки» по 3−5 штук, туго скрутив проволоку от каждой шишки между собой. Чем больше шишек сгруппируете вместе, тем объемнее будет гирлянда. После этого приматывайте эти «пучки» к основной длинной проволоке, пока не соберете гирлянду полностью. Для надежности можно воспользоваться клеевым пистолетом и подклеить шишки друг к другу.Не получилось найти такое количество шишек? Не беда, можно сделать гирлянду в лаконичном стиле, используя грубую веревку и несколько деревянных бусин.Также с помощью проволоки, нескольких шишек и мешковины можно сделать красивый декор для стены, светильника, ручки шкафа или крючка на стене.Шишки будут здорово смотреться и просто в вазе или в корзине, а чтобы добиться такого необычного оттенка молочного или белого шоколада, шишки можно отбелить.Сделать это можно с помощью самого настоящего отбеливателя, замочив их в тазу с отбеливателем на два-три дня. Соотношение воды с отбеливателем должно быть примерно: 25:75%. Важно, чтобы таз с шишками был поставлен в хорошо проветриваемое место (например, на балкон). После этого шишки необходимо как следует просушить.Шишки — один из лучших наполнителей для стеклянных прозрачных ваз в форме цилиндра. Только в этом случае обязательно купите светодиодную гирлянду на батарейках, потому что именно в сочетании с огоньками такое украшение будет смотреться красиво.А это стильное украшение на стену или дверь делается за 20 минут. Просто разместите шишки на разной высоте, привязав их к деревянной изогнутой ветке с помощью ниток или лент.Шишки можно не только красить или отбеливать, но и покрывать снежком. Для этого нужен клей ПВА и пакетик с искусственным снегом. Наливаете клей в одноразовую тарелку, в другую тарелку насыпаете искусственный снег.Обмакиваете шишку сначала в тарелку с клеем, а затем — со снегом. Кладете на некоторое время подсохнуть и привязываете шишку к нитке, чтобы получилась елочная игрушка или украшаете подоконник, корзину, поднос, что вам больше нравится.В качестве основы для такого венка необходимо взять железную тонкую вешалку и придать ей круглую форму с помощью плоскогубцев. Один конец вешалки нужно раскрутить, чтобы нанизывать на него шишки. Поскольку у шишек нет ничего, на что можно было бы их нанизать, нужно приклеить или вставить в них что-то в форме небольшого колечка. В этом случае — это маленькие пластиковые колечки (бусины), которые можно купить в магазине для рукоделия.Приклейте бусины к основанию каждой шишки с помощью термопистолета. Теперь шишки можно нанизывать, как бусины. Старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу и располагались равномерно. Для этого шишки тоже можно склеивать между собой. В конце закрутите свободный конец вешалки и повяжите красивый бант.