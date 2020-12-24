Белый кирпич. Идеи декора

Белый кирпич — стильное и практичное решение для оформления стен. Этот вид отделочного материала гармонично смотрится в разных интерьерных стилях и помогает создать светлое и уютное пространство в доме. Белый кирпич можно использовать для оформления всех комнат в доме.

Особое внимание белому кирпичу следует уделить владельцам небольших квартир. С помощью такого покрытия стен получится визуально увеличить пространство маленькой комнаты. Если вы все еще не уверены в том, что использование белого кирпича — один из лучших способов оформить стены, просто посмотрите на эти интерьеры.









































