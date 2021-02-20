Чем занимаются российские знаменитости в самоизоляции: Свежие фото из Инстаграма звёзд

Пандемия короновируса внесла свои коррективы в жизнь всей планеты, и во всех сферах жизни, в том числе и в культурной деятельности, наступило затишье. Перенесены концерты, остановлены съемки, ждут своего часа концертные площадки… В таких условиях, когда все вынуждены сидеть дома, социальные сети стали центром общественной жизни, и звезды в своих микроблогах рассказывают, как непросто время провести в пользой.
Ольга Бузова
Ольга Бузова и дома не перестает думать о работе
Самая популярная девушка России даже в условиях карантина не забывает про работу и уже успела выпустить новый хит «Давай останемся дома», снять на него клип, в котором засветился не только возлюбленный звезды Давид Манукян, но и другие отечественные селебрити показали, чем они развлекают себя и семью.
Кроме того, популярная телеведущая приняла участие в батлах. Так, ее бойфренд на спор побрился налысо, а сама Бузова примерила «беременный живот». К тому же Ольга готовит романтические ужины и отмечает, как важно сейчас быть вместе со своими близкими. Однако девушка пожаловалась подписчикам, что скучает по работе и активной жизни и не может дождаться момента, когда закончится вынужденное заточение.
Анна Нетребко
Сытная закуска от Анны Нетребко
В Инстаграме оперной дивы до недавнего времени редко можно было увидеть фото и видео в домашней обстановке: обычно она делилась с поклонниками репортажами из концертных залов. Сейчас же фанаты отмечают, что Нетребко – та еще мастерица. К примеру, она похвасталась красивыми шкатулками ручной работы, лампой, которой подарила вторую жизнь. А еще Анна может дать фору любому шеф-повару. Она не только хвастается необычными блюдами собственного приготовления, но и устраивает настоящие мастер-классы, радуя подписчиков необычными рецептами. Несколько дней назад, к примеру, оперная певица показала, как приготовить сытную закуску из сыра с плесенью, свежей малины, цикория и арахисового масла.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля снимают забавные видеоролики
Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса даже к самоизоляции подошла с юмором. Супруги присоединились к танцевальному флеш-мобу, суть которого заключается в том, чтобы записать видео, потом поменяться одеждой и повторить те же движения. Получилось действительно весело.
Позабавившись, Утяшева и Воля решили пообщаться с друзьями из Comedy Club по видеосвязи. К тому же бывшая гимнастка еще и совместила приятное с полезным и научила фолловеров готовить вкусную и правильную пищу.
Светлана Лобода
Светлана Лобода проводит время с дочерьми и встала в ряды волонтеров
Популярная певица решила не сидеть сложа руки и принести хоть какую-то пользу обществу. Так, она провела интервью с известным доктором Комаровским, который ответил на популярные вопросы про короновирус и развеял мифы вокруг вселенского недуга.
К тому же Лобода решила стать волонтером и помочь тем, кто находится в зоне риска. Она вместе с несколькими организациями поддержала пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей и закупила для них продуктовые корзины, которые скоро отправятся нуждающимся.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев продолжает работать
Поп-певец и во время вынужденной самоизоляции очень много работает. Но раз лично с коллегами и друзьями он пока встретиться не может, то решился на необычные эксперименты. Как это выглядит? Сергей находится в Москве и поет, а его друг композитор Димитрос Контопоулос аккомпанирует ему, не выезжая из Греции. Конечно же, все это стало возмоожным благодаря всемирной паутине.
Екатерина Варнава
Катя Варнава даже самоизоляцию восприняла с юмором
Позитивная артистка как обычно не унывает и доказывает, что зажигательные танцы можно устроить даже на балконе. А почему бы и нет, теплая погода, хорошее настроение, физическая нагрузка – все это только на пользу организму. К тому же не стоит забывать о том, что такой способ никакой опасности не несет и позволяет сохранять дистанцию.
Марина Федункив
Марина Федункив унывать не умеет
Не печалится и эта актриса и дарит позитивный настрой своим подписчикам. Звезда почти ежедневно радует подписчиков забавными видеороликами. Так, на последнем она затронула больную почти для всего человечества тему обжорства. Ведь что еще делать на самоизоляции, как ни есть? Но меру, оказывается, знать нужно во всем, в том числе и в еде.
Ну а где можно станцевать под вирусную песню Little Big Uno? Оказывается, в квартире есть очень много самых неожиданных мест, где есть возможность зажигать. Что и продемонстрировала Федункив.
Дима Билан
Дима Билан выпустил новый клип
А вот этому поп-певцу повезло больше остальных – у него свой загородный дом. И поэтому прогуляться на свежем воздухе можно, даже не боясь заразиться. Но Билан решил подстраховаться и жарит шашлыки… по телевизору.
Но карантин карантином, а Дима и о работе не забывает. Буквально вчера она порадовал поклонников новым синглом под названием «Химия».
Кристина Асмус
Кристина Асмус спрашвает совета, как заставить себя сделать что-то полезное?
Актриса, в отличие от остальных звезд в нашей подборке, жалуется, что «бездарно проводит самоизоляцию». По словам девушки, она ложится не раньше четырех утра, много ест, забросила тренировки и не горит желанием делать генеральную уборку.
Сергей Жуков
Пока Сергей Жуков занимается домашним хозяйством, его дети обучаются он-лайн
Бывший солист группы «Руки вверх!» - отец троих детей. Поэтому, пока есть время, он решил помочь жене по хозяйству: моет полы, готовит, стирает, гладит… Вообще, по мнению певца, самоизоляция – хороший повод для самосовершенствования и занятий тем, для чего не хватало времени в обычной жизни. Пока что Жуков решил освоить программы монтажа видео.
Анастасия Волочкова
Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой в условиях самоизоляции
Ну как же без знаменитого шпагата балерины, который она продемонстрировала, кажется, во всех уголках земного шара? Но пока у Насти нет возможности отправиться отдыхать, она решила показать супер-растяжку в домашней обстановке. К тому же звезда предается ностальгии и пересматривает видео со своими выступлениями.
Максим Галкин
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят время с детьми
Обладая таким семейным замком, артист и его семья вряд ли почувствовали все «прелести» самоизоляции. Тем не менее, у Галкина появилось больше времени для детей, чем он и воспользовался. Для Гарри и Лизы построили целый пиратский корабль на территории усадьбы, и двойняшки с удовольствием стреляют из лука и бегают по палубе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии