Чем занимаются российские знаменитости в самоизоляции: Свежие фото из Инстаграма звёзд

Ольга Бузова

Ольга Бузова и дома не перестает думать о работе

Анна Нетребко

Сытная закуска от Анны Нетребко

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ляйсан Утяшева и Павел Воля снимают забавные видеоролики

Светлана Лобода

Светлана Лобода проводит время с дочерьми и встала в ряды волонтеров

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев продолжает работать

Екатерина Варнава

Катя Варнава даже самоизоляцию восприняла с юмором

Марина Федункив

Марина Федункив унывать не умеет

Дима Билан

Дима Билан выпустил новый клип

Кристина Асмус

Кристина Асмус спрашвает совета, как заставить себя сделать что-то полезное?

Сергей Жуков

Пока Сергей Жуков занимается домашним хозяйством, его дети обучаются он-лайн

Анастасия Волочкова

Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой в условиях самоизоляции

Максим Галкин

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят время с детьми