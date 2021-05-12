С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп


7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп

 

Вот уже больше недели вся страна обсуждает скандал, в центре которого, сам того не желая, оказался член сборной России по футболу Артем Дзюба. И пока общественность разделилась на осуждающих и защищающих спортсмена, стало известно, что его лишили капитанской повязки в национальной команде и вообще решили пока не приглашать на сборы. Но это не единственный случай, когда черный пиар оказался не в пользу медийных личностей. Многие из них на своей шкуре убедились, что громкие истории могут самым негативным образом сказаться на карьере.

Артем Дзюба


Артем Дзюба

Артем Дзюба

Собственно, что касается Артема, о котором сейчас не говорит только ленивый. Наверняка футболист не хотел такого внимания к своей персоне. Но за это он должен «благодарить» хакеров, которые взломали его телефон и слили в Сеть видео интимного характера. Причем появилось оно на странице Дзюбы в инстаграме. Спортсмен, естественно, удалил контент, но, как говорится, личное уже стало общественным достоянием.
И даже несмотря на то, что Артем принес извинения, пояснив, что он «неидеален, как и любой человек», скандал сказался и на его карьере. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов лишил его капитанской повязки и не вызвал на матчи сборной, заявив, что игроки не должны отвлекаться на посторонние темы.
А на матчах с участием футболиста теперь редко кто не показывает на него пальцем.
По сути, ничего криминального спортсмен не сделал: не садился пьяным за руль, не участвовал в драках, как его небезызвестные коллеги по сборной, но, похоже, страсти вокруг футболиста улягутся нескоро.

Джонни Депп


Джонни Депп

Джонни Депп

Еще совсем недавно Депп считался самым успешным и высокооплачиваемым голливудским актером, но черная полоса в его жизни длится вот уже несколько лет и грозит обернуться серьезными неприятностями. А началось все с того, что Джонни ушел от своей гражданской жены Ванессы Паради и сразу же связал себя узами брака с молоденькой актрисой Эмбер Херд. Однако союз продержался чуть больше года.
На развод подала супруга, которая обвинила мужа в насилии и рукоприкладстве. Однако тогда мало кто верил, что Депп мог поднять руку на возлюбленную. Но Херд удалось отсудить немалую часть имущества актера. С тех пор проблемы посыпались на звезду одна за другой: банкротство из-за действий менеджеров актера и его собственной расточительности, не самые примечательные роли…

Джонни все это время отрицал, что бил супругу и спустя несколько лет подал в суд на издание The Sun, первым опубликовавшим «обличительные» статьи на актера. Но в начале ноября Депп проиграл иск. И это не все. После этой новости пришла еще одна, не менее печальная: стало известно, что студия Warner Bros. лишила звезду роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях». С чем связано такое решение, компания не объяснила, но общественность не сомневается, что связано все это с судебными тяжбами актера с бывшей женой, и предрекает ему конец карьеры.

Алексей Панин


Алексей Панин

Алексей Панин

Когда-то Панин подавал большие надежды в кино и плохим поведением не отличался. Что послужило причиной того, что актер буквально слетел с катушек, до сих пор неизвестно. Возможно, на его поведение повлиял развод с Юлией Юдинцевой, с которой мужчина не мог решить, кто будет воспитывать общую дочь Аню. Алексей даже несколько раз похищал ребенка, но суд в конце концов передал опеку над девочкой отцу.

Вероятно и то, что скандальное поведение артиста связано с тем, что он решил таким образом добиться легкой славы. Ведь о нем все равно говорят, а в каком контексте неважно. Вот и начал Панин крушить кафе, разгуливать в чем мать родила по улице или в женском нижнем белье, снимать интимное видео со своим участием, объявлять каминг-аут. Своего Алексей добился – о нем говорят все. Только имя его мелькает в прессе только в связи с новыми громкими историями, а вот в кино актер не снимается давно. Видимо, режиссеры не горят желанием работать с человеком, имя которого является синонимом скандалов и экстравагантных поступков.

Харви Вайнштейн


Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Пожалуй, история Харви Вайнштейна – один из самых ярких примеров того, как человек может лишиться всего в один момент. Еще несколько лет назад он считался самым влиятельным продюсером в Голливуде, который создал крупную кинокомпанию The Weinstein. Однако 2017 год стал для мужчины переломным: больше 50 женщин обвинили его с сексуальных домогательствах, среди которых были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие.

Тогда-то за Вайнштейна взялись всерьез: уволили с созданной им же компании, лишили членства в киноакадемиях, от него отвернулись все, в том числе жена и родной брат. Правда, посадить за решетку Харви не удалось: все обвинения строились на словах, а доказательств вины предоставлено не было. Максимум чего удалось добиться – принудительно отправить мужчину на лечение от сексуальной зависимости. Таким образом человек, который совсем недавно был чуть ли не богом на Фабрике звезд стал никем.

Роберт Дауни-младший


Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший

Карьера голливудского актера шла довольно неравномерно: успех, забвение, суперуспех. Причем в том, что случилось с ним в конце 90-х, актер виноват сам. Ведь он уже в детстве пристрастился к спиртному и наркотикам, а с приходом славы зависимости только усилились. Роберта не раз останавливали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и находили у него запрещенные вещества. Однако звезде все прощали, ведь фильмы с его участием имели большой успех.

Но терпение режиссеров лопнуло после того, как Дауни-младшего в очередной раз посадили в тюрьму за хранение наркотиков. Из-за этого от него ушла жена, а создатели фильмов больше не пожелали иметь с ним дело.

Актер больше десяти лет практически не снимался, и уже можно было говорить о том, что его карьере пришел конец. Но вытащила мужчину из омута любовь: ради продюсера Сьюзан Левин Роберт согласился пройти лечение. А настоящее перерождение актера состоялось после того, как его утвердили на главную роль в фильме «Железный человек».

Мел Гибсон


Мел Гибсон

Мел Гибсон

Еще одним актером, который не смог устоять перед зеленым змием, оказался Мел Гибсон. Причем мужчина не просто много пил, но и частенько в пьяном угаре нес откровенный бред. Но до поры до времени на его сумбурные речи никто не обращал внимания (мало ли что скажет нетрезвый человек). Однако однажды Гибсон перегнул палку.

Напившись в очередной раз, актер сел за руль, а когда его остановили, обвинил во всех бедах, и в своих в том числе, евреев. После этого инцидента Мел почти десять лет не мог найти работу. И лишь в 2016 году, когда он представил на суд публики свою режиссерскую работу «По соображениям совести», стало понятно, что поклонники простили его.

Александр Кокорин и Павел Мамаев


Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Осенью 2018 года футболисты Кокорин и Мамаев решили отметить очередную годовщину дружбы, но отпраздновали так, что оказались в тюрьме. За один вечер нетрезвые спортсмены устроили две драки, разгромили кафе и испортили чужой автомобиль.

В итоге суд приговорил разбушевавшихся спортсменов к реальным тюремным срокам, а их клубы заявили, что такое поведение для футболистов неприемлемо. Осенью 2019 года Кокорин и Мамаев вышла на свободу по УДО, а этим летом последний был оправдан по статье «Хулиганство». Сейчас провинившиеся звезды продолжают играть с своих командах, однако неоспоримо то, что громкая история сильно отразилась на их имидже, а о вызове в сборную страны им пока остается только мечтать.

Линдси Лохан


Линдси Лохан

Линдси Лохан

О том, что такое слава, Линдси узнала уже в детстве, начав сниматься в рекламе уже в три года. А потом ее заметил Disney, и Лохан мгновенно превратилась в кумира подростков. Но и став взрослой, девушка не потерялась, зарекомендовав себя в качестве хорошей актрисы. Казалось бы, у нее есть все шансы стать суперзвездой, но в 2007 году началась полоса неудач.

Однажды Линдси остановили за вождение автомобиля в нетрезвом виде. И это было только началом: девушку не раз обвиняли в хранении запрещенных веществ, в дебошах и неадекватном поведении. Она пыталась лечиться, но снова срывалась. Как итог: Лохан давно уже не снимается в кино, а ее имя мелькает только в светских хрониках в связи с очередными скандалами.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп

И не забудьте:
7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни ДеппПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Звезда Mortal Kombat Тан сыграет в голливудской версии "Иронии судьбы"

Читать
Как «блондинка в законе» Риз Уизерспун создала самый влиятельный книжный клуб США
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонвейер новостей

Как «блондинка в законе» Риз Уизерспун создала самый влиятельный книжный клуб США

7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп

Почему Ольга Дроздова решила завершить карьеру
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Почему Ольга Дроздова решила завершить карьеру

Российская активистка Никонова умерла в Москве в возрасте 43 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Российская активистка Никонова умерла в Москве в возрасте 43 лет

Скончалась одна из самых известных российских блогеров Татьяна Никонова
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Скончалась одна из самых известных российских блогеров Татьяна Никонова

Вдова Булдакова высказалась о слухах про молодого любовника
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Вдова Булдакова высказалась о слухах про молодого любовника

51-летняя Лопес устроила шалости в гримерке с неизвестным мужчиной: "Вот так молодеют"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

51-летняя Лопес устроила шалости в гримерке с неизвестным мужчиной: "Вот так молодеют"

Умерла активистка Татьяна Никонова
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Умерла активистка Татьяна Никонова

Бояков подписал пятилетний контракт с МХАТ имени Горького
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Бояков подписал пятилетний контракт с МХАТ имени Горького

История о том, как Роберт Палмер (Robert Palmer) придумал свой хит Addicted To Love
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о Музыке

История о том, как Роберт Палмер (Robert Palmer) придумал свой хит Addicted To Love

Лилия Ребрик улетела на отдых и неожиданно встретила свою новую "любовь": "Это же надо..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Лилия Ребрик улетела на отдых и неожиданно встретила свою новую "любовь": "Это же надо..."

Виктория Макарская рассказала о «матерях-террористках»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Виктория Макарская рассказала о «матерях-террористках»

«Замечательный тандем»: Варнава показала редкое фото с бойфрендом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Замечательный тандем»: Варнава показала редкое фото с бойфрендом

Звезда «Дома-2» бьется за жизнь третьего ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Звезда «Дома-2» бьется за жизнь третьего ребенка

Дворник-модель показал роскошный ремонт, который ему сделали жители Уфы
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Дворник-модель показал роскошный ремонт, который ему сделали жители Уфы

Билли Айлиш больше не хочет выкладывать свои фото из-за слишком бурной реакции на снимки в нижнем белье
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Билли Айлиш больше не хочет выкладывать свои фото из-за слишком бурной реакции на снимки в нижнем белье

Умер бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Умер бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин

Участница Евровидения-2018 Самойлова выступила в поддержку певицы Манижи
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Участница Евровидения-2018 Самойлова выступила в поддержку певицы Манижи

Филипп Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении-2021 и сравнил ее с Пугачевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Филипп Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении-2021 и сравнил ее с Пугачевой

Юморист Геннадий Хазанов рассказал, как его едва не погубил алкоголь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Юморист Геннадий Хазанов рассказал, как его едва не погубил алкоголь

Геннадий Хазанов порадовался за семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Геннадий Хазанов порадовался за семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Калязин примет Международный хоровой фестиваль
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Калязин примет Международный хоровой фестиваль

Актриса Наталья Антонова призналась, что сын просил ее больше не рожать после смерти брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Актриса Наталья Антонова призналась, что сын просил ее больше не рожать после смерти брата

Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Не прошло и недели: Экстренно прооперированная Бузова устроила интенсивную тренировку

Звезда советских фильмов Светлана Светличная задумалась о собственной смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Звезда советских фильмов Светлана Светличная задумалась о собственной смерти

Актриса Наталия Антонова рассказала о реакции старшего сына на смерть новорожденного брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Актриса Наталия Антонова рассказала о реакции старшего сына на смерть новорожденного брата

Певицу Граймс госпитализировали из-за панической атаки
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Певицу Граймс госпитализировали из-за панической атаки

Дети актрисы Натальи Антоновой уговаривали ее не рожать больше из-за смерти брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Дети актрисы Натальи Антоновой уговаривали ее не рожать больше из-за смерти брата

Светлана Светличная призналась, что чувствует себя плохо и готовится к смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Светлана Светличная призналась, что чувствует себя плохо и готовится к смерти

Киркоров рассказал, кто из участниц Евровидения-2021 напоминает ему молодую Пугачеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Киркоров рассказал, кто из участниц Евровидения-2021 напоминает ему молодую Пугачеву

Геннадий Хазанов публично признался в любви своей супруге
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Геннадий Хазанов публично признался в любви своей супруге

Украинский актер и цыганский композитор Игорь Крикунов умер в 67 лет из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Украинский актер и цыганский композитор Игорь Крикунов умер в 67 лет из-за коронавируса

Светлана Светличная из-за самочувствия заговорила о похоронах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Светлана Светличная из-за самочувствия заговорила о похоронах

Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни

Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попросила детей "похоронить ее достойно"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попросила детей "похоронить ее достойно"

Картина дня

наверх