Испытанный способ, который поможет победить неприятный запах в холодильнике

Замкнутое пространство, сырость, постоянно присутствие органических материалов – все перечисленное создает идеальную почву для образования неприятного запаха, избавиться от которого может быть крайне сложно. Лучше всего в этом можно убедиться на примере холодильной камеры. Обычная помывка стенок, даже с использованием моющего средства здесь не поможет. А все потому, что проблему следует душить в зачатке.
Все что понадобится. /Фото: novate.ru.
Что понадобится: столовая сода, нитки, туалетная бумага или бумажные салфетки
Существует множество способов, которые с разной степенью эффективности позволяют избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Не все они одинаково хороши и эффективны, а самое главное – не все они доступны для большинства простых граждан. Мало кто хочет превращать свой дом в склад бытовой химии из-за необходимости покупать очередное «специальное» средство. В случае с холодильником и вовсе возникает вопрос: к чему лишние траты, если вонь из камеры хранения легко побеждается при помощи туалетной бумаги и соды?
Рассыпаем соду по салфеткам. /Фото: novate.ru.
Итак, подготовив все перечисленные материалы можно браться за работу. Сначала необходимо нарезать из туалетной бумаги одинаковые кусочки. Поэтому лучше всего брать бумагу, уже разделенную на салфетки или просто купить бумажных полотенец. Заготовки делаются по принципу «чем больше – тем лучше». Из них будут вязаться мешочки. На камеру среднего холодильника нужно 6-8 таких мешочков (можно и больше).
Делаем мешочки. /Фото: novate.ru.
Далее открываем пачку столовой соды и насыпаем 0.5-1 столовую ложку на каждую из разделенных салфеток. Далее собираем ее в пучок так, чтобы получался мешочек и перевязываем его нитками, дабы наша сода не рассыпалась.
Останется разложить. /Фото: novate.ru.
Готовые мешочки раскладываем на полки холодильника по 2-4 штуки на каждый уровень. Пищевая сода обладает огромным адсорбционным эффектом, а потому быстро и эффективно выводит любые запахи. Таким же способом можно «проветривать» шкафы и даже обувь во время сушки.
Больше никаких запахов. /Фото: novate.ru.
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