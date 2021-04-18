Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

В среде искусствоведов и любителей живописи давно ведутся споры о примитивизме, как стиле в художественном творчестве. Эта живопись, зародившаяся в XIX веке, вызывает двоякое к ней отношение. Поэтому нынче и не удивительно, что у многих возникает вполне обоснованный вопрос: "А не заигрались ли современные художники этим самым примитивизмом?" Действительно, одно дело, когда подобные картины пишут люди, так сказать "из народа", не имеющие специального образования. А другое - примитивисты, окончившие различные художественные учебные учреждения и работающие в лубочной манере. Сегодня в нашем обзоре речь пойдет именно о таком художнике. Знакомьтесь: Геннадий Шлыков и его галерея удивительно добрых картин.
Примитивизм - как упрощение мира
Скрипач. Автор: Геннадий Шлыков.
Наивное искусство (примитивизм) всегда включало в себя обдуманное упрощение картины, которое делало её формы примитивными и простыми к восприятию. Оно подобно творчеству детей, наскальным рисункам первобытных людей, а также древней иконописи, этническим мотивам или же лубку.
Ангелы. Автор: Геннадий Шлыков.
К слову сказать, такие авангардисты как Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Марк Шагал и множество других мастеров кисти прошлого века черпали вдохновение в народном творчестве, относящемся также к примитивному искусству. Они создавали свои работы, вошедшие в золотой фонд мировой живописи, основываясь на различные виды того самого наивного искусства, стилизуя его, каждый на свой лад.
Дама с собачкой. Автор: Геннадий Шлыков.
Поэтому и некоторым современным живописцам не зазорно использовать в своем творчестве приемы примитивизма маститых художников прошлого. Они со знанием дела стилизуют тот или иной его вид и применяют к его определению термин - «неопримитивизм». Первыми себя к этому стилю относили члены русских художественных объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».
Вся наша жизнь театр
Игра. Автор: Геннадий Шлыков.
Замечательные, сказочные картины Геннадия Шлыкова настолько сюжетные и лиричные, что по ним можно писать сказки. И это не для красного словца... Светлые и наивные, вызывающие грусть и улыбку, работы художника в первую очередь поражают своей стилистикой. Сразу чувствуется рука мастера, который путем примитивного воспроизведения мира создал свой авторский почерк.
Автор: Геннадий Шлыков.
Его герои - сказочные, литературные и вымышленные образы, буквально пропитаны позитивом и согревающим душу теплом. Они вызывают искреннюю улыбку у зрителя и буквально навсегда западают в зрительную память.
Сон. Автор: Геннадий Шлыков.
Птицелов. Автор: Геннадий Шлыков.
Охота. Автор: Геннадий Шлыков.
Дюймовочка. Автор: Геннадий Шлыков.
Цветочница. Автор: Геннадий Шлыков.
Девочка с ракушкой. Автор: Геннадий Шлыков.
Автор: Геннадий Шлыков.
Семь смертных грехов
Хотелось бы остановиться на одной из картин художника Геннадия Шлыкова, который решил семь смертных грехов поместить на одном полотне. А насколько это ему удалось, судить вам.
Семь смертных грехов. 2010 год. Автор: Геннадий Шлыков.
Для справки (с итальянского):
superbia - надменность
ira - гнев
luxunia - сладострастие
gula - прожорливость
invidia - зависть
accidia - ленность.
Для справки (с итальянского):
superbia - надменность
ira - гнев
luxunia - сладострастие
gula - прожорливость
invidia - зависть
accidia - ленность.
Несколько слов о художнике
Геннадий Александрович Шлыков.
Геннадий Александрович Шлыков родился в 1957 году в селе Церлево Рязанской области.
В свое время окончил Московское художественное училище и Школу-студию неформального искусства. С 1990 года Геннадий Шлыков является членом Союза художников СССР. Позже стал членом Национального Союза художников Украины. С 1996 года – постоянный участник Арт-Манежа (Россия). Последние двадцать лет живет и работает на Украине, в городе Никополе, что под Запорожьем.
Джаз-музыканты. Автор: Геннадий Шлыков.
Выставки Шлыкова с большим успехом на протяжении всей его творческой карьеры проходили в Украине, России, Японии, Италии, США, Турции, Германии, Чехии и Финляндии. На сегодняшний день его работы находятся в коллекциях галерей и в частных коллекциях 27-ми стран мира. Некоторые из творений мастера были приобретены Министерствами культуры России и Украины. Картины Шлыкова есть в частных коллекциях А. Макаревича, А. Кутикова, маркиза Де-Лито (Италия) и многих других знаменитостей.
Думается, это говорит о многом...
На сенокосе. Автор: Геннадий Шлыков.
И, наконец, хотелось бы подчеркнуть, - когда художник вкладывает в свои работы душу, то, безусловно, они будут жить вечно и дарить минуты радости еще не одному поколению зрителей, невзирая к какому виду, жанру, стилю их относят специалисты.
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