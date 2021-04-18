С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку


Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

В среде искусствоведов и любителей живописи давно ведутся споры о примитивизме, как стиле в художественном творчестве. Эта живопись, зародившаяся в XIX веке, вызывает двоякое к ней отношение. Поэтому нынче и не удивительно, что у многих возникает вполне обоснованный вопрос: "А не заигрались ли современные художники этим самым примитивизмом?" Действительно, одно дело, когда подобные картины пишут люди, так сказать "из народа", не имеющие специального образования. А другое - примитивисты, окончившие различные художественные учебные учреждения и работающие в лубочной манере. Сегодня в нашем обзоре речь пойдет именно о таком художнике. Знакомьтесь: Геннадий Шлыков и его галерея удивительно добрых картин.

Примитивизм - как упрощение мира


Скрипач. Автор: Геннадий Шлыков.

Скрипач. Автор: Геннадий Шлыков.

 

Наивное искусство (примитивизм) всегда включало в себя обдуманное упрощение картины, которое делало её формы примитивными и простыми к восприятию. Оно подобно творчеству детей, наскальным рисункам первобытных людей, а также древней иконописи, этническим мотивам или же лубку.
Ангелы. Автор: Геннадий Шлыков.

Ангелы. Автор: Геннадий Шлыков.

 

К слову сказать, такие авангардисты как Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Марк Шагал и множество других мастеров кисти прошлого века черпали вдохновение в народном творчестве, относящемся также к примитивному искусству. Они создавали свои работы, вошедшие в золотой фонд мировой живописи, основываясь на различные виды того самого наивного искусства, стилизуя его, каждый на свой лад.

Дама с собачкой. Автор: Геннадий Шлыков.

Дама с собачкой. Автор: Геннадий Шлыков.

 

Поэтому и некоторым современным живописцам не зазорно использовать в своем творчестве приемы примитивизма маститых художников прошлого. Они со знанием дела стилизуют тот или иной его вид и применяют к его определению термин - «неопримитивизм». Первыми себя к этому стилю относили члены русских художественных объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».

Вся наша жизнь театр


Игра. Автор: Геннадий Шлыков.

Игра. Автор: Геннадий Шлыков.

 

Замечательные, сказочные картины Геннадия Шлыкова настолько сюжетные и лиричные, что по ним можно писать сказки. И это не для красного словца... Светлые и наивные, вызывающие грусть и улыбку, работы художника в первую очередь поражают своей стилистикой. Сразу чувствуется рука мастера, который путем примитивного воспроизведения мира создал свой авторский почерк.
Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

Автор: Геннадий Шлыков.

 

Его герои - сказочные, литературные и вымышленные образы, буквально пропитаны позитивом и согревающим душу теплом. Они вызывают искреннюю улыбку у зрителя и буквально навсегда западают в зрительную память.
Сон. Автор: Геннадий Шлыков.

Сон. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Птицелов. Автор: Геннадий Шлыков.

Птицелов. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Охота. Автор: Геннадий Шлыков.

Охота. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Дюймовочка. Автор: Геннадий Шлыков.

Дюймовочка. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Цветочница. Автор: Геннадий Шлыков.

Цветочница. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Девочка с ракушкой. Автор: Геннадий Шлыков.

Девочка с ракушкой. Автор: Геннадий Шлыков.

 
Автор: Геннадий Шлыков.

Автор: Геннадий Шлыков.

 

Семь смертных грехов


Хотелось бы остановиться на одной из картин художника Геннадия Шлыкова, который решил семь смертных грехов поместить на одном полотне. А насколько это ему удалось, судить вам.
Семь смертных грехов. 2010 год. Автор: Геннадий Шлыков.<br>Для справки (с итальянского):<br>superbia - надменность<br>ira - гнев<br>luxunia - сладострастие<br>gula - прожорливость<br>invidia - зависть<br>accidia - ленность.

Семь смертных грехов. 2010 год. Автор: Геннадий Шлыков.
Для справки (с итальянского):
superbia - надменность
ira - гнев
luxunia - сладострастие
gula - прожорливость
invidia - зависть
accidia - ленность.

 

Несколько слов о художнике


Геннадий Александрович Шлыков.

Геннадий Александрович Шлыков.

 

Геннадий Александрович Шлыков родился в 1957 году в селе Церлево Рязанской области.
В свое время окончил Московское художественное училище и Школу-студию неформального искусства. С 1990 года Геннадий Шлыков является членом Союза художников СССР. Позже стал членом Национального Союза художников Украины. С 1996 года – постоянный участник Арт-Манежа (Россия). Последние двадцать лет живет и работает на Украине, в городе Никополе, что под Запорожьем.
Джаз-музыканты. Автор: Геннадий Шлыков.

Джаз-музыканты. Автор: Геннадий Шлыков.

 

Выставки Шлыкова с большим успехом на протяжении всей его творческой карьеры проходили в Украине, России, Японии, Италии, США, Турции, Германии, Чехии и Финляндии. На сегодняшний день его работы находятся в коллекциях галерей и в частных коллекциях 27-ми стран мира. Некоторые из творений мастера были приобретены Министерствами культуры России и Украины. Картины Шлыкова есть в частных коллекциях А. Макаревича, А. Кутикова, маркиза Де-Лито (Италия) и многих других знаменитостей.
Думается, это говорит о многом...
На сенокосе. Автор: Геннадий Шлыков.

На сенокосе. Автор: Геннадий Шлыков.

 

И, наконец, хотелось бы подчеркнуть, - когда художник вкладывает в свои работы душу, то, безусловно, они будут жить вечно и дарить минуты радости еще не одному поколению зрителей, невзирая к какому виду, жанру, стилю их относят специалисты.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

И не забудьте:
Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбкуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Особый стиль примитивных работ художника Геннадия Шлыкова, которые вызывают добрую улыбку

Читать
Чтение вслух: в чем польза, как это правильно делать, на что следует обращать внимание родителям и школьникам
Материал, выбранный редакторами МиртесенDetki.Guru

Чтение вслух: в чем польза, как это правильно делать, на что следует обращать внимание родителям и школьникам

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

«Белоснежка и охотник»: На зеркало неча пенять...

4
Кто и как спасает шедевры?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Кто и как спасает шедевры?

Стихи, триллер, детектив: пять новых книг для детей и подростков
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Стихи, триллер, детектив: пять новых книг для детей и подростков

"О рыбаке и судаке: Стихи для детей", Александр Введенский, БСГ-Пресс, 2021Один из самых оригинальных и сложных поэтов ХХ века писал и дл...
Еще пять видов птиц и насекомых попали в Красную книгу Костромской области
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Еще пять видов птиц и насекомых попали в Красную книгу Костромской области

Первый уличный пункт буккроссинга появился в Свободном
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Первый уличный пункт буккроссинга появился в Свободном

Страшная история от Подписчика. История на ночь. Млада. Ракреона Качелинск.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВымышленные вселенные и их обитатели

Страшная история от Подписчика. История на ночь. Млада. Ракреона Качелинск.

Джон Уильям Годвард. «Швея». 1917 г. Холст, масло. Частная коллекция.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Джон Уильям Годвард. «Швея». 1917 г. Холст, масло. Частная коллекция.

Французские ученые рассказали о стадиях сна и последствиях недосыпа
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Французские ученые рассказали о стадиях сна и последствиях недосыпа

Кащей такой ли уж Бессмертный?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Кащей такой ли уж Бессмертный?

Кощей Бессмертный, он же Карачун, он же Кош, он же Косцей — один из главных действующих лиц русских народных и литературных сказок. Он – ...
8
Как писать сторителлинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенКреативные решения ТРИЗ

Как писать сторителлинг

Как придумать название для книги: 20+ идей для яркого заголовка
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Как придумать название для книги: 20+ идей для яркого заголовка

«Вурдалаки»: Пореченков защищает Русь от укусов
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

«Вурдалаки»: Пореченков защищает Русь от укусов

Странные картины. Stefan Petrunov
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Странные картины. Stefan Petrunov

1
История одной книги и одной любви
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭксклюзив

История одной книги и одной любви

Сказка тверской писательницы оживёт на сцене филармонии
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Сказка тверской писательницы оживёт на сцене филармонии

25 апреля  на сцене филармонии в удивительном соединении разных видов искусств – музыки, песочной анимации и художественного чтения оживе...
Как все знаки зодиака поведут себя в фильмах ужасов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Как все знаки зодиака поведут себя в фильмах ужасов

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад

В районном Доме культуры прошел муниципальный этап фестиваля-конкурса «Крымский вальс»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В районном Доме культуры прошел муниципальный этап фестиваля-конкурса «Крымский вальс»

"Один человек" Алексея Макушинского - новый роман для "старых" умников
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

"Один человек" Алексея Макушинского - новый роман для "старых" умников

Стрит-арт от oakoak
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Стрит-арт от oakoak

3
Какой псевдоним хотели дать Чимину до дебюта?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Какой псевдоним хотели дать Чимину до дебюта?

Чем пахнет русский дух: секреты Бабы Яги, о которых вы не догадывались
Материал, выбранный редакторами МиртесенВелемудр. Мир тесен.

Чем пахнет русский дух: секреты Бабы Яги, о которых вы не догадывались

1
Тюменский инженер написал свой первый роман с нуля
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Тюменский инженер написал свой первый роман с нуля

Книги по финансовой грамотности! Топ 5 книг!
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Книги по финансовой грамотности! Топ 5 книг!

3 книги, которые нужно успеть прочитать на выходных
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

3 книги, которые нужно успеть прочитать на выходных

Захар Прилепин: Сколько поэтов осталось в России?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Захар Прилепин: Сколько поэтов осталось в России?

В Туле открылась выставка работ членов Российской академии художеств
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Туле открылась выставка работ членов Российской академии художеств

Торжественную установку биотуалета в российском городе превратили в псевдоновостной сюжет
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Торжественную установку биотуалета в российском городе превратили в псевдоновостной сюжет

Финалисты фотоконкурса Bird Photographer Of The Year 2021
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Финалисты фотоконкурса Bird Photographer Of The Year 2021

Синие страусы и мечта человечества
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Синие страусы и мечта человечества

Севастопольские художники готовят выставку к 9 мая (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Севастопольские художники готовят выставку к 9 мая (СЮЖЕТ)

"Ребекка" Дафны дю Морье: разбираемся в токсичных взаимоотношениях вместе с кинокритиком
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

"Ребекка" Дафны дю Морье: разбираемся в токсичных взаимоотношениях вместе с кинокритиком

как вылупить классика из современника
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

как вылупить классика из современника

Ловушка онлайн-шопинга
Материал, выбранный редакторами МиртесенFotoblo

Ловушка онлайн-шопинга

ForkLog проведет онлайн-конференцию о NFT
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

ForkLog проведет онлайн-конференцию о NFT

Легкоступова сторонилась ток-шоу, но после смерти стала их героиней
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Легкоступова сторонилась ток-шоу, но после смерти стала их героиней

Активные граждане выбрали темы интерактивных мероприятий в «Доме на Брестской»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Активные граждане выбрали темы интерактивных мероприятий в «Доме на Брестской»

«Нужно много читать, если хотите быть умными»: почему это миф?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSUNMAG

«Нужно много читать, если хотите быть умными»: почему это миф?

Сценаристы "Хищника" судятся с Disney из-за авторских прав
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Сценаристы "Хищника" судятся с Disney из-за авторских прав

Индийский художник. Satheesh Kanna
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Индийский художник. Satheesh Kanna

1
Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива

Авторы "Русской кибердеревни" сняли ролик о космическом поезде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Авторы "Русской кибердеревни" сняли ролик о космическом поезде

Картина дня

наверх