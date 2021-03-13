Мини-парники для томатов и огурцов

Не у всех есть возможность заказать дорогую готовую теплицу и установить на участок. Если вы ищите альтернативную и достойную замену большой теплице, чтобы можно было выращивать огурцы и помидоры, то посмотрите на эти мини-парнички, сделанные своими руками из самых доступных материалов.



Заранее необходимо сделать мешки или контейнеры из оцинкованной сетки и чёрного укрывного материала. Сетку скрутить в цилиндр, закрепить края хомутами, саму сетку закрыть укрывным материалом.



На раму, оставшуюся от старой теплицы или сделанную своими руками из досок, мебельным степлером закрепить биотекстиль, чтобы сорняки не портили грядку.



Установить заранее сделанные мешки-контейнеры. Для огурцов сделать следующую смесь: на дно (до половины) уложить сухую траву. Добавить немного конского навоза, смешать с травой. Пролить водой с любым ускорителем компостирования. Тёплая подушка для огурцов готова!



Теперь сверху насыпать землю, но оставить немного места для мульчи. Можно высаживать рассаду огурцов.



Для томатов: в мешки насыпать плодородной земли на 1/3. Высадить рассаду. По мере подрастания рассады, обламывать листья и подсыпать землю. Таким образом, за сезон заполнится весь мешок, который будет использован максимально эффективно.

Для подвязывания и огурцов, и помидоров нужно установить опору из досок в виде буквы П. Также сделать защитный экран из той же сетки + плёнки.Вот такие мини-парники получаются. В них можно удобно и с большой эффективностью выращивать огурцы и помидоры!Подробнее о том, как сделать мини-парник смотрите в видео ниже: