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Мини-парники для томатов и огурцов

Не у всех есть возможность заказать дорогую готовую теплицу и установить на участок. Если вы ищите альтернативную и достойную замену большой теплице, чтобы можно было выращивать огурцы и помидоры, то посмотрите на эти мини-парнички, сделанные своими руками из самых доступных материалов.
Мини-парники для томатов и огурцов
Заранее необходимо сделать мешки или контейнеры из оцинкованной сетки и чёрного укрывного материала. Сетку скрутить в цилиндр, закрепить края хомутами, саму сетку закрыть укрывным материалом.
Мини-парники для томатов и огурцов
На раму, оставшуюся от старой теплицы или сделанную своими руками из досок, мебельным степлером закрепить биотекстиль, чтобы сорняки не портили грядку.
Мини-парники для томатов и огурцов
Установить заранее сделанные мешки-контейнеры. Для огурцов сделать следующую смесь: на дно (до половины) уложить сухую траву. Добавить немного конского навоза, смешать с травой. Пролить водой с любым ускорителем компостирования. Тёплая подушка для огурцов готова!
Мини-парники для томатов и огурцов
Теперь сверху насыпать землю, но оставить немного места для мульчи. Можно высаживать рассаду огурцов.
Мини-парники для томатов и огурцов
Для томатов: в мешки насыпать плодородной земли на 1/3. Высадить рассаду. По мере подрастания рассады, обламывать листья и подсыпать землю. Таким образом, за сезон заполнится весь мешок, который будет использован максимально эффективно.



Мини-парники для томатов и огурцов
Для подвязывания и огурцов, и помидоров нужно установить опору из досок в виде буквы П. Также сделать защитный экран из той же сетки + плёнки.
Мини-парники для томатов и огурцов
Вот такие мини-парники получаются. В них можно удобно и с большой эффективностью выращивать огурцы и помидоры!
Мини-парники для томатов и огурцов
Подробнее о том, как сделать мини-парник смотрите в видео ниже:


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парникиОвощи
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