10 главных красавиц русской эмиграции, которым удалось покорить мир

Русские женщины всегда славились своей красотой. Далеко не случайно Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Ромен Роллан и другие называли своими музами представительниц прекрасного пола, рождённых в России. Героини нашего сегодняшнего обзора жили в разных странах, но объединяет их всех происхождение. Правда, не все они позиционировали себя, как русских, но в западном мире их знают именно, как русских красавиц.
Марина Шаляпина
Марина Шаляпина.
Фёдор Шаляпин вместе со своей семьёй не собирался уезжать из России, но слабое здоровье дочери Марины заставило семью эмигрировать. Девушка пыталась заниматься балетом, после травмы ноги увлеклась искусством дизайна, но прославиться в эмигрантских кругах смогла лишь благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 1931», который на протяжении нескольких лет проводил журнал «Иллюстрированная Россия». Впоследствии Марина Шаляпина стала женой итальянского политика Луиджи Фредди, в браке с которым родила дочь Анджелу. После войны занималась организацией досуга пассажиров на круизном лайнере и имела звание морского офицера. На родине она стала бывать уже в 1980-е годы, принимала участие в мероприятиях памяти своего легендарного отца. Скончалась на 98-м году жизни в Италии.
Ольга Чехова
Ольга Чехова. / Фото: www.pinimg.com
Она родилась на территории современной Армении в русско-немецкой семье. В Москве будущая главная звезда Третьего Рейха вышла замуж за Михаила Чехова. До эмиграции успела сняться в нескольких фильмах, но карьеру и имя она сделала уже в Германии. Актрису связывала дружба с Геббельсом, а её имя часто упоминают в связи с советской разведкой, хотя документальных свидетельств этому нет. После Второй мировой войны актриса жила в ФРГ, снималась в кино и владела косметической фирмой.
Вера Чехова (Руст)
Вера Чехова. / Фото: www.interesnoznat.com
Она стала актрисой, как и её бабушка Ольга Чехова. Правда, в детстве Вера изучала живопись, но позже всё же поступила в драматическую школу в Мюнхене и стала активно сниматься в кино. Значимую роль в популярности актрисы сыграл её непродолжительный роман с Элвисом Пресли. Впрочем, Вера Чехова была очень талантлива. Она сыграла больше 40 ролей в кино и была награждена высшей национальной наградой Германии в области кинематографа – «Deutscher Filmpreis». В более зрелом возрасте она увлеклась режиссурой и сняла несколько документальных фильмов.
Ирина Баронова
Ирина Баронова. / Фото: www.kabinett-auktion.de
Внучка директора банка «Империал» и дочь морского офицера стала настоящей звездой балета. Она училась искусству танца у Матильды Кшесинской и Ольги Преображенской, а уже в 11 лет дебютировала в Paris Opera Ballet. Спустя всего год она танцевала у Джорджа Баланчина, в составе «Русского балета Монте-Карло». Благодаря первому мужу Джерри Севастьянову (племянник Станиславского) она оказалась в США и даже снималась в кино, но атмосфера Голливуда балерине не понравилась. Второй муж Ирины Бароновой Сесил Теннант перевёз жену в Великобританию, но запретил выходить на сцену. Когда же супруг скончался, она вернулась в балет, но уже в качестве педагога. До последних дней занимала пост Вице-Президента Королевской Академии Балета Австралии.
Ксения Куприна
Ксения Куприна. / Фото: www.newphoenix.ru
В Париже она была более известна чем её отец Александр Куприн. Отец, известный русский писатель, даже ревновал дочь к успеху. Её называли одной из самых красивых актрис, но, когда таксист спросил у Александра Ивановича, не отец ли он «той самой Кисы Куприной», писатель был несколько огорчён. Ксения дружила со многими знаменитостями, в том числе с Эдит Пиаф и Антуаном де Сент-Экзюпери. Возвращение родителей Кисы в Россию пагубно сказалось на её карьере, и настроило против актрисы многих эмигрантов. В период «оттепели» Ксения Куприна и сама решила переехать на родину, мечтая о карьере в советском кино. Но режиссёры не предлагали ей сниматься, а в театре имени Пушкина, где служила Ксения, она играла только эпизодические роли. В 1981 году она скончалась в Москве от онкологического заболевания.
Мила Йовович
Мила Йовович. / Фото: www.twimg.com
Она родилась в столице Украины, затем переехала вместе с мамой, актрисой Галиной Логиновой, в Москву и всегда считала и считает себя русской. Актриса окружает себя русскими друзьями, её лучшая подруга тоже русская, а сама Мила Йовович очень любит всё, что связано с Россией: песни, танцы, юмор, русскую кухню. Несмотря на трудности, связанные с происхождением, Мила Йовович смогла сделать блестящую карьеру в кино, а её жизнь может служить ярким примером того, как нужно добиваться своей цели.
Хелен Миррен
Хелен Миррен. / Фото: www.pinimg.com
Английская актриса родилась в пригороде Лондона, но её отец был русским, дед Пётр Миронов был военным инженером и русским дипломатом. Семья сменила фамилию уже в 1950-годы, тогда отец актрисы придумал английскую производную от Мироновых. Хелен Миррен начинала свою карьеру в лондонском театре Олд Вик, но стала знаменитой после перехода в Королевскую Шекспировскую группу. Сегодня Хелен Миррен – настоящая звезда театра и кино. По поводу своего происхождения она как-то пошутила: верхняя часть у неё английская, а вот нижняя – точно русская.
Тамара Туманова
Тамара Туманова. / Фото: www.pinimg.com
Её называли чёрной жемчужиной русского балета, хотя на самом деле в Тамаре Тумановой намешано множество разных кровей. Мать её принадлежала к грузинским дворянам Туманишвили и Чхеидзе, отец носил фамилию Хасидович, полученную от приёмных родителей, и имел отношение к южнорусскому и польскому дворянствам. В некоторых источниках можно найти среди предков Тамары Тумановой и армян. Тем не менее, прославилась балерина под русской фамилией, взятой в качестве псевдонима, а затем получившей статус официальной при получении американского гражданства. Она покорила лучшие сцены мира, снялась в нескольких фильмах, поставила два балета. Историю русского балета невозможно представить без Тамары Тумановой. Скончалась она в 1996 году.
Натали Вуд
Натали Вуд. / Фото: www.pinimg.com
Актриса сменила свою фамилию вместе с родителями, когда все они получали американское гражданство. От рождения же будущая звезда Голливуда именовалась Натальей Николаевной Захаренко, а в США семья оказалась после бегства из России во время Гражданской войны. Натали Вуд снималась в кино с четырёх лет и вскоре стала одним из самых популярных детей-актёров. Позже она снискала славу одной из самых востребованных голливудских актрис, на счету которой около 80 сыгранных ролей в кино. К сожалению, жизнь актрисы обрывалась в 43 года. Она утонула при невыясненных обстоятельствах во время отдыха на яхте.
Николетта Романова
Николетта Романова. / Фото: www.intermoda.ru
Она родилась и выросла в Италии, её отец - политик Джузеппе Консоло, а мама, Наталья Романова - праправнучка самого Николая I. Правда, наследница легендарной фамилии даже не знает русского языка, а вот Николетта в 18-летнем возрасте стала изучать язык предков. Она по-прежнему говорит с акцентом, но откровенно гордится своим происхождением и бывает в России. Николетта Романова, начав свою кинокарьеру, взяла в качестве псевдонима фамилию матери и смогла прославиться в качестве итальянской актрисы и светской львицы.
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