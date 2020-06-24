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Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

«Курение убивает…» Эта надпись на пачках сигарет не преувеличение. Но многие заядлые курильщики не готовы отказаться от привычки, даже когда жизнь под угрозой. Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Александр Абдулов


актер, 1953−2008

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

За год до смерти Абдулов впервые стал отцом. В марте 2007 года юристка Юлия Мешина, на 22 года младше актера, родила дочь Женю. Семейная жизнь Абдулова и Мешиной была недолгой и тревожной. Спустя пять месяцев после рождения дочки Абдулов перенес экстренную операцию по поводу прободной язвы, после чего у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с женой отправился на лечение в Израиль. Там Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль, в этом врачи не сомневались, была вызвана многолетним курением: Абдулов требовал сигареты даже в больнице, отойдя от наркоза, и врачи не могли отказать звезде. Артист продолжал курить до конца… Александр Абдулов не дожил три месяца до первого дня рождения своей единственной дочери.

Анна Самохина


актриса, 1963−2010

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Жизнь актрисы оборвалась очень рано. Самохина умерла в 47 лет от рака желудка, который ей диагностировали в 2009 году — уже на четвертой стадии. Близкие актрисы называли причиной болезни кофе, который она не могла пить без сигареты.

Олег Ефремов


актер, 1927−2000

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Вредные привычки были второй натурой актера. Ефремов с переменным успехом бросал то пить, то курить, но расстаться с сигаретами у артиста не получилось даже после операции на легком. Последние годы жизни Олег Ефремов страдал от эмфиземы легких и дышал с помощью кислородного аппарата: две трубки из баллона крепились в ноздрях. Но актер продолжал курить! «Сейчас я понимаю, что самое ценное — это здоровье, — говорил Ефремов за год до смерти. — Я и пил достаточно серьезно. И курил, конечно».

Ролан Быков


актер, 1929−1998

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Быков курил много, несмотря на наследственную предрасположенность к онкологии: мужчины в семье Быковых часто умирали от рака. Этот же диагноз — рак легкого — поставили и актеру за два года до смерти. Быкову удалили опухоль, но он продолжал курить, несмотря на риск рецидива…

Лев Яшин


футболист, 1929−1990

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Яшин — легенда московского «Динамо» — был неисправимым курильщиком. Из-за многолетней привычки у спортсмена развился эндартериит — заболевание сосудов, и в 55 лет Яшину ампутировали ногу. Однако футболист продолжал курить, что привело также к раку желудка. Лев Яшин умер в возрасте 60 лет.

Эдуард Стрельцов


футболист, 1937−1990

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Стрельцов — еще один знаменитый советский футболист с неспортивной привычкой. Нападающий московского «Торпедо» умер в 53 года от рака легких.

Олег Янковский


1944−2009

Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

Летом 2008 года актеру диагностировали ишемическую болезнь сердца, но это не заставило Янковского бросить курить. После лечения в клинике состояние Янковского ухудшалось, но он обратился к врачам только в конце года, когда боль в желудке стала постоянной. Новое обследование показало, что у актера рак поджелудочной железы, усугубленный курением. Лечение в Германии не помогло, и в мае 2009 года Олега Янковского не стало.

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Отечественные знаменитости, которые умерли от курения
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