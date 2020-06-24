Отечественные знаменитости, которые умерли от курения

«Курение убивает…» Эта надпись на пачках сигарет не преувеличение. Но многие заядлые курильщики не готовы отказаться от привычки, даже когда жизнь под угрозой.





Александр Абдулов

Анна Самохина

Олег Ефремов

Ролан Быков

Лев Яшин

Эдуард Стрельцов

Олег Янковский