Почему бывалые рыбаки часто возле лунки оставляют ерша, и другие странности их поведения

Мелкими рыбешками рыбаки показывают другим, что рыбы здесь нет / Фото: pinterest.es

На самом деле из таких лунок можно достать крупную рыбу / Фото: youtube.com

Существуют и другие рыбацкие причуды, касающиеся зимней рыбалки / Фото: youarecurrent.com

Рыбаки на четвереньках - занимательное зрелище / Фото: twitter.com

Благодаря таким хитростям улов может возрасти в разы / Фото: wfishing.ru