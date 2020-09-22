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Как я стал атеистом

Как я стал атеистом

Как я стал атеистом

Просто история из моей жизни, которую я пишу сидя на карантине.

Мои родители - христиане, причём достаточно набожные. И, соответственно, я тоже. Был начиная с детства. Каждое воскресенье всё моё детство родители водили меня в храм и рассказывали о боге. Я слушал и просто верил им. А так же задавал вопросы и получал ответы.

А когда мне было 12 лет, меня стали отправлять в храм одного, даже в будние дни. Иронично, что именно это и сделало меня атеистом. Я ходил в храм и мне там было неприятно. Каждый день находился человек, который пытался меня учить - так креститься неправильно, сидеть нельзя, а так стоять не нужно, смотреть в окно запрещено и.т.д. И в конце концов я просто вышел и сел на лавочку во дворе рядом с храмом. Хорошо помню этот момент. Было тихо, спокойно на улице стояла весна, а я просто сидел на лавочке у входа. Думал о том, какие ужасы, по словам мамы ждут тех, кто не ходит в храм. Но ничего не произошло. С тех пор я никогда не посещал службы, а приходил только на причастие. Я просто сидел на лавочке и думал, так как телефона тогда не было. У меня было очень много времени, что бы думать. Я думал о религии, о том, как это работает, о том, что можно и что нельзя. И каждый день находил только вопросы.

Противоречия в религии. Я пытался их объяснить, но получал только новые вопросы. Родители не могли ответить мне, почему Адам и Ева смогли создать всё человечество, если у них не было дочерей. Они не могли ответить, почему рыбы выжили во время потопа, а наши аквариумные рыбки не могут жить в пресной воде. Спрашивал, почему наш бог существует, а Зевс и Перун нет, хотя о них тоже пишут в книгах. Я задавал много вопросов, но ответы были односложными и сводились к тому, что нужно просто верить. Постепенно я совсем перестал ходить в храм, а просто ходил гулять. А потом появился интернет, где я узнал, что не я один сомневаюсь в религии. И другие люди нашли куда больше ошибок и противоречий, чем я. С тех пор я перестал верить окончательно, но никому об этом не говорил, ограничиваясь вопросами, на которые никто не мог дать ответ.

Так прошло несколько лет, пока в итоге я не поймали с поличным. Я пришёл домой раньше, чем было причастие и родители поняли, что я на нём не был. И тогда я рассказал всё, что думаю о религии. Сказал, что глупо верить в то, чем нет доказательств, попытался рассказать основы критического мышления, но случился скандал. Самый сильный скандал на моей памяти, но это того стоило, так как я был свободен. С тех пор прошло много лет, я давно помирился с родителями, а они не пытаются обратить меня в веру. И даже сами перестали регулярно ходить в храм, благодаря дискуссиям со мной. Они всё ещё верят, что бог существует, но считают, что он не имеет ничего общего с тем, что описан в библии.

Отказаться от веры трудно, так как это меняет всё представление о мире. Мне повезло это сделать в раннем детстве, взрослым будет намного сложнее. Я не прошу вас сделать это разом,

но если вы верите в бога - подумайте. Просто подумайте, если ваша религия - истина в последней инстанции, то это ей не повредит. А если нет - то вы станете ближе к правде. Сядьте и подумайте, а так ли целостна картина мира, которую вам даёт ваша религия. Просто попробуйте и, возможно, это изменит вашу жизнь в лучшую сторону, как изменило мою.

 

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