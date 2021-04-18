Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

В Средние века выражение «любовная лихорадка» означало не фигуру речи, а вполне реальное заболевание, для лечения которого существовали медицинские методы.







Любовь действительно может причинять боль. И хотя мы часто романтизируем любовные страдания, суровая реальность состоит в том, что почти каждый из нас испытал на себе вызванные безответной страстью неприятные симптомы. Головокружение, чувство безнадёжности, сердцебиение, потеря аппетита, бессонница, плаксивое настроение – знакомо звучит?



Благодаря достижениям в области биохимии современным учёным известно, каким образом нейротрансмиттеры дофамин, адреналин и серотонин воздействуют на мозг влюблённого человека, вызывая порой неприятные симптомы. Однако связь между любовью и физическим состоянием человека была подмечена давным-давно. В средневековой медицине считалось, что тело и душа неразрывно переплетены и тело может отражать состояние души.



Гуморальный дисбаланс

Лечение безответной любви

Истории страданий