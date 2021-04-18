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Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

В Средние века выражение «любовная лихорадка» означало не фигуру речи, а вполне реальное заболевание, для лечения которого существовали медицинские методы.

Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

Любовь действительно может причинять боль. И хотя мы часто романтизируем любовные страдания, суровая реальность состоит в том, что почти каждый из нас испытал на себе вызванные безответной страстью неприятные симптомы. Головокружение, чувство безнадёжности, сердцебиение, потеря аппетита, бессонница, плаксивое настроение – знакомо звучит?

Благодаря достижениям в области биохимии современным учёным известно, каким образом нейротрансмиттеры дофамин, адреналин и серотонин воздействуют на мозг влюблённого человека, вызывая порой неприятные симптомы. Однако связь между любовью и физическим состоянием человека была подмечена давным-давно. В средневековой медицине считалось, что тело и душа неразрывно переплетены и тело может отражать состояние души.

Гуморальный дисбаланс


Медицинские идеи средних веков основывались на доктрине четырёх телесных жидкостей, или гуморов: кровь, флегма, чёрная и жёлтая желчь. Считалось, что у здорового человека все четыре жидкости находятся в равновесии, а нарушение баланса вызывает болезнь.

Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

Описание и изображение телесных жидкостей согласно Галену.
Иллюстрация к рукописи, 1420 год

В основе этих идей лежала теория античного учёного Галена, разработавшего систему связи между темпераментом человека и преобладающей в его теле жидкостью. К примеру, меланхоличному темпераменту соответствовал избыток чёрной желчи, сообщавшей телу сухость и холод. Во времена средневековья считалось, что люди с меланхолическим складом более всего предрасположены к любовным страданиям.

Врач и монах 11 века Константин Африканский перевёл трактат о меланхолии, пользовавшийся популярностью в средневековой Европе. Он явно обозначил связь между избытком в теле чёрной желчи меланхолии и склонностью к любовным страданиям:

«Любовь, также называемая Эрос – болезнь, затрагивающая мозг. Порой причиной этой любви становится естественная природная потребность избавиться от излишка телесных жидкостей… болезнь эта вызывает размышления и беспокойство, в то время как больной ищет способы обрести предмет своих желаний».

Лечение безответной любви


Каким бы ни был объект желания – а в религиозные средние века для многих женщин им становился Христос – недостижимость или утрата объекта доставляли страдания, от которых средневековому меланхолику было трудно избавиться.

Но поскольку состояние меланхолической любви считалось имеющим такие глубокие корни, для него существовало медицинское лечение. Больному рекомендовали побольше света и свежего воздуха, отдых и спокойствие, ингаляции, тёплые ванны с увлажняющими кожу растениями (такими, как водяные лилии и фиалки). Питаться следовало мясом ягнёнка, листьями салата, яйцами, рыбой, спелыми фруктами. Со времён Гиппократа применялся также корень чемерицы. Избыток чёрной меланхолической желчи лечили при помощи слабительного и кровопускания, чтобы восстановить баланс телесных жидкостей.

Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

Кровопускание. Иллюстрация к рукописи Альдобрандино ди Сиена «Телесный устав», Франция, конец 13 века

Истории страданий


Неудивительно, что в литературе средневековой Европы истории тернистой любви и любовных страданий часто содержат медицинские отсылки. Больной от печали персонаж очень распространённая фигура. Таковы, например, Чёрный рыцарь из произведения Чосера «Книга герцогини», или двое влюблённых из поэмы Марии Французской, тайная любовь которых описана как «тяжкая мука».

Как в Средневековье лечили от любовной лихорадки

Влюблённый и священник. Иллюстрация к произведению «Исповедь влюблённого», начало 15 века

Сюжет поэмы 14 века «Исповедь влюблённого» Джона Гауэра вращается вокруг меланхоличного молодого человека, который болен от любви настолько, что желает смерти, и просит лекарство от своей болезни у Венеры и Купидона. Пожалев несчастного, Венера создаёт охлаждающий бальзам и наносит на его «израненное сердце», виски и почки. Благодаря этому лекарству его невыносимая боль, наконец, проходит.

Взгляд на любовь с медицинской точки зрения существует и по сей день. В 1621 году Роберт Бёртон опубликовал объёмный труд под названием «Анатомия меланхолии». Зигмунд Фрейд развивал схожие идеи в книге «Печаль и меланхолия» в начале 20 века. Проблема страдающего сердца явно имеет глубокие корни. Так что если ваше сердце пронзает любовная мука, вы можете попробовать один из этих средневековых рецептов.

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