Сдать нельзя использовать: что в СССР делали с немецким трофейным оружием

После каждого боя работали трофейные команды. /Фото: yandex.com.

Все собранное описывалось и сортировалось. /Фото: fishki.net.

Взять трофей просто так было нельзя. /Фото: trofmash.ru.

Большая часть трофеев шла в тыл. /Фото: twitter.com.

Аналогичным образом система действовала во всех армиях мира. /Фото: forum.guns.ru.