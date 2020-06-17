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10 веских причин улыбаться как можно чаще

10 веских причин улыбаться как можно чаще

Улыбка — не просто признак хорошего настроения и удовольствия. Для окружающих она служит еще и сигналом нашей доброжелательности, выражает сожаление или привлекает к нам людей.

Мы собрали десять доказательств того, что улыбаться лучше, чем хмуриться.

1. Вызывать доверие окружающих


В мире, где каждый сам за себя, кому мы доверяем? Да, тем, кто улыбается. Они посылают нам сигнал о том, что мы можем на них положиться и иметь с ними дело. Считается, что такие люди с удовольствием делятся чем бы то ни было с окружающими — а по мнению финансистов, еще и вызывают щедрость. Согласно исследованию экономиста Йорна Шарлеманна (Jorn Scharlemann), улыбка увеличивает доверие на 10%. Например, увидев фото улыбающегося партнера, люди охотнее заключают финансовые сделки.

2. Заглаживать наши промахи


Забыли купить подарок на годовщину знакомства с любимым человеком? Вылетело из головы имя важного клиента или партнера? Случайно наступил на ногу маленькому ребенку? Как правило, в подобных ситуациях мы смущенно улыбаемся, опускаем глаза, иногда издаем глупый смешок. Такая реакция с нашей стороны вызывает у окружающих чувство товарищества, которое помогает им легче прощать наши мелкие промахи (а иногда и серьезные проступки).

3. Лучше себя чувствовать


Иногда улыбка — это признак вежливости. И не проявив ее, мы рискуем пожалеть об этом. Например, если ваш знакомый вдруг обнаружит скидочный купон на незначительную сумму и сильно обрадуется, вы вряд ли сможете всецело разделить его чувства. Но все-таки улыбнетесь, просто потому что это вежливо.

Специалист Бостонского колледжа Мэриэнн ЛяФранс (Marianne LaFrance) провела эксперимент: попросила его участников выслушать чужие хорошие новости с каменными лицами. Как оказалось, подобное поведение вызывает чувство дискомфорта: заставляет людей переживать, что они производят впечатление тех, кто не умеет радоваться за других. К слову, больше об этом беспокоятся женщины.

4. Забывать об огорчениях


В психологии существует так называемая гипотеза обратной связи. Суть ее в следующем: как эмоции влияют на наше выражение лица, точно так же и выражение лица влияет на наши эмоции. А это значит, что порой достаточно просто улыбнуться, чтобы поднять себе настроение и почувствовать себя счастливее. Хотя, как вы понимаете, далеко не при любых обстоятельствах улыбка может быть уместна и правильно истолкована окружающими.

10 веских причин улыбаться как можно чаще

5. Проникать в суть вещей


Нервничая, мы становимся менее внимательными, видим только то, что происходит прямо перед нами, и замечаем идеи лишь в центре нашего сознания. А ведь зачастую решение проблемы находится как раз на его периферии.

Улыбнитесь. Это поможет вам не только почувствовать себя лучше, но и быть внимательнее и мыслить более целостно. Что называется, видеть лес, а не деревья. Как показало исследование, те участники, которые перед началом теста улыбались, лучше справлялись с заданиями на внимательность.

6. Выглядеть привлекательными


Женская улыбка имеет магическое влияние на представителей противоположного пола. Как показал опыт, проведенный Деброй Уолш (Debra G. Walsh) и Джей Хьюитт (Jay Hewitt), когда женщина устанавливает зрительный контакт с мужчиной, к ней подходят в 20% случаев. Когда же она при этом еще и улыбается, она вызывает интерес в 60% случаев.

То есть улыбка делает женщину в глазах мужчин более привлекательной. А вот работает ли это правило в обратную сторону — большой вопрос. По мнению некоторых специалистов, чем меньше мужчина улыбается, тем более мужественным он кажется. Порой дам больше привлекает не счастливая улыбка, а нескрываемое чувство гордости или даже стыда.

7. Скрывать наши мысли


Порой с помощью улыбки мы стараемся спрятать свои грустные мысли, нерадостное настроение или что нам неприятен собеседник и/или тема разговора. Большинство психологов убеждены: искренняя улыбка никогда не врет. Как ее распознать? Принято считать, что при фальшивой «задействованы» только уголки рта, а при настоящей — которую принято называть улыбкой Дюшена — еще и уголки глаз (хотя некоторые исследования ставят под сомнение, что ее невозможно «подделать»). Еще одним признаком искренности считается, если человек именно расплывается в улыбке, а не «надевает» ее мгновенно. Кроме того, «медленная» улыбка вызывает больше доверия и кажется более привлекательной.

8. Зарабатывать деньги


Выше уже были упомянуты исследования экономистов, которые оценили улыбку в плюс 10% к доверию. Но можно ли ощутить ее преимущество в денежном эквиваленте? По мнению Кати Тидд (Kathi Tidd) и Джоана Локарда (Joan Lockard), вполне: еще в 1978 году они обнаружили, что улыбающимся официанткам оставляют больше чаевых.

В целом сфера обслуживания (гостиничный бизнес, ресторанный, авиаперевозка, развлечения) предполагает проявление сотрудниками определенных эмоций при общении с клиентами. Психологи называют это «эмоциональным трудом» и предупреждают: регулярно изображая чувства, которые вы на самом деле в этот момент не испытываете, вы прокладываете прямую дорогу к выгоранию.

9. Вызывать улыбку всего мира


Все же слышали выражение: «Улыбнись, и весь мир будет улыбаться с тобой. Плачь — и будешь плакать в одиночестве». Очевидно, что «весь мир» — это преувеличение, однако, как четверть века назад показало исследование Верлин Хинсз (Verlin B. Hinsz) и Юдит Томхэв (Judith A. Tomhave), эта фраза вовсе не лишена смысла: улыбкой на улыбку ответили 50% «испытуемых». А вот хмуриться в ответ практически никто не стал.

10 веских причин улыбаться как можно чаще

10. Дольше жить


Если ни одно из упомянутых исследований не вызвало у вас улыбку, подумайте о том, что она продлевает жизнь. Вот тому доказательство: в 1952 году была сфотографирована одна бейсбольная команда. Улыбающиеся на снимке спортсмены пережили своих товарищей в среднем на семь лет. Это ли не повод улыбнуться?

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