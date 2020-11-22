Чем закончились поиски сундука с сокровищами, который спрятал в Скалистых горах миллионер

Где-то в Скалистых горах до сих пор клад Фенна дожидается счастливчика.

Форест Фенн.

Миллионер Фенн со своей книгой.

Не так давно Фенн опубликовал эти фотогоафии,заявив, что некто с востока нашёл его тайник с сокровищами.

Некоторые посчитали даже кончину Фенна фальсификацией, не говоря уже о его мифическом кладе.

Форест Фенн считал, что он подарил многим людям мечту.

Искатели приключений таят робкие надежды на то, что после кончины Фенна станут известны какие-нибудь весомые улики по поводу местонахождения клада.

Скорее всего эксцентричный миллионер унёс эту тайну с собой в могилу.