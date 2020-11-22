Чем закончились поиски сундука с сокровищами, который спрятал в Скалистых горах миллионер

Похоже, смертельная охота за спрятанными сокровищами миллионера, которая многим стоила жизни, окончена. Жизнь эксцентричного Фореста Фенна прервалась на девяносто первом году. Местонахождение своего клада он так и не открыл. Долгих одиннадцать лет, несколько сотен тысяч охотников за добычей, пятеро погибших и совершенно неожиданная развязка этой дикой истории.
Арт-дилер и писатель Форест Фенн скончался на прошлой неделе в возрасте 90 лет в своём доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Он прославился тем, что спрятал клад в Скалистых горах в 2009 году и объявил на него охоту, написав стихотворение-загадку.
Где-то в Скалистых горах до сих пор клад Фенна дожидается счастливчика.
Двадцать четыре рифмованные строки побудили более 350 тысяч человек отправиться на поиски сокровищ. Неудивительно, ведь стоимость спрятанных ценностей варьируется в пределах двух миллионов американских долларов!
Форест Фенн.
Коварный Фенн оставил подсказки о местонахождении своего тайника в стихотворении, которое вошло в его автобиографическую книгу «Волнение погони». Во время прошедшего десятка лет несколько человек погибло в результате этих рискованных поисков. Некоторые были арестованы за различные правонарушения, включая раскопки под придорожным мемориалом. Многим потребовалась помощь спасателей после того, как они забрались в труднопроходимые опасные места. В дом Фореста даже врывались особенно агрессивные охотники за сокровищами и угрожали ему, требуя выдать секрет их местонахождения.
Миллионер Фенн со своей книгой.
В июне Фенн заявил, что кто-то на самом деле нашёл его тайник и забрал приз. В своём блоге миллионер сказал: «Это парень с востока страны, он просто не хочет, чтобы его имя упоминалось где-либо. Он нашёл его «под сенью звёзд среди пышной лесной растительности Скалистых гор и он не двинулся с того места, где я его спрятал». Однако эксцентричный богач так и не подтвердил точное местоположение тайника.
Не так давно Фенн опубликовал эти фотогоафии,заявив, что некто с востока нашёл его тайник с сокровищами.
Позже Форест Фенн опубликовал фотографии некого сундука с сокровищами, который, по его словам, был найден в Вайоминге, но это не убедило многих из тех, кто участвовал в охоте за сокровищами. Некоторые люди утверждают, что клад до сих пор не найден, в то время как другие вообще думают, что сокровища, возможно, никогда на самом деле и не существовало.
Некоторые посчитали даже кончину Фенна фальсификацией, не говоря уже о его мифическом кладе.
Существует множество теорий заговора по этому поводу, некоторые даже берут на себя смелость усомниться в кончине Фенна. Адвокат из Чикаго по имени Барбара Андерсен некоторое время назад даже пыталась подать в суд на миллионера, потратив тысячи долларов на безуспешные попытки отыскать тайник с ценностями. Теперь она думает, что информацию умалчивают и вообще всё это дело «очень плохо пахнет».
Форест Фенн считал, что он подарил многим людям мечту.
Между тем, массажистка из Флориды, Мириам де Фронзо, также считает, что сокровище всё ещё может быть в тайнике. Проведя четыре года в путешествиях, она заявила: «Проблема ещё чрезвычайно далека от своего решения. Девяносто процентов искателей сокровищ не верят, что эта тайна раскрыта».
Искатели приключений таят робкие надежды на то, что после кончины Фенна станут известны какие-нибудь весомые улики по поводу местонахождения клада.
Многие надеются, что после смерти Фореста Фенна откроются какие-то неизвестные доселе важные подробности. Тем временем никто из охотников за сокровищами не будет допущен на его поминальную службу. Семья Фенна потребовала «максимальной конфиденциальности», а его жена Пегги, как сообщается, сказала другу, что она «невероятно устала от всего этого».http://funhere.ru/?p=15533
Скорее всего эксцентричный миллионер унёс эту тайну с собой в могилу.
Как бы то ни было, найдено сокровище или нет, существовало оно или нет, но слишком много людей участвовало в этом деле. Фенн в любом случае, подарил многим пусть не сокровища, но смысл в этой жизни. Грустно, когда погоня за «лёгкими» деньгами - единственный смысл твоей жизни. Бывает.
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