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5 самых известных многодетных матерей СССР: От мадонны до террористки


5 самых известных многодетных матерей СССР: От мадонны до террористки


Многодетные семьи и сегодня вызывают восхищение. Некоторые с одним или двумя детьми справляются с трудом, а если малышей трое, пятеро или даже больше десяти? В Советском Союзе подобные семьи пользовались определёнными льготами, а матери получали почётные звания и государственные награды. Но такие семьи далеко не всегда оказывались счастливыми. Одни матери входили в историю, воспитав достойных детей, а другие оставляли свой след, совершив террористический акт.

Анна Алексахина


Анна Алексахина и орден «Мать-героиня». / Фото: www.twimg.com

Анна Алексахина и орден «Мать-героиня». / Фото: www.twimg.com

 

Анна Рвачёва (в замужестве Алексахина) появилась на свет в Рязанской губернии в 1886 году и навсегда вошла в историю, как обладательница самого первого ордена «Мать-героиня». Эту награду учредили в 1944 году и вручали тем женщинам, которые родили и воспитали десять детей. Анна Савельевна вырастила 12 детей, десятерых сыновей и двух дочерей. Четверо сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной войны, ещё двое скончались от полученных ран уже после Дня Победы.

Орден «Мать-героиня» вручил Анне Савельевне в Кремле сам Михаил Калинин, а самым удивительным было то, что обладательница ордена № 1 никогда не была членом партии. Поначалу это вызвало сомнения у чиновников, но после было решено кандидатуру на получение награды не менять.
В 1955 году Анна Алексахина скончалась от онкологического заболевания.

Александра Деревская


Александра Аврамовна Деревская с детьми. / Фото: www.polzam.ru

Александра Аврамовна Деревская с детьми. / Фото: www.polzam.ru

 

Эта женщина навсегда останется в истории ярким примером беспримерной любви к детям. Александру Аврамовну не зря назвали «Роменской Мадонной», ведь за свою жизнь она стала мамой для 65 детей, 48 из которых вырастила до совершеннолетия. Остальных она просто не успела выпустить во взрослую жизнь, скончавшись в 57 лет.
Александра Аврамовна Деревская. / Фото: www.uamodna.com

Александра Аврамовна Деревская. / Фото: www.uamodna.com

 

Даже самый первый ребёнок Александры Аврамовны был приёмным: она стала мамой для сына своего супруга-вдовца и фактически спасла маленького Митю, страдавшего от целого букета заболеваний. Потом у Александры и Емельяна Деревских появилась приёмная дочь, за ней ещё сын и снова дочка. Во время Великой Отечественной войны Александра Деревская работала директором детского дома и усыновила за эти годы ещё 15 детей. А после продолжила спасать детей, перебравшись в Ромны Сумской области.
Памятник Александре Деревской. / Фото: www.polzam.ru

Памятник Александре Деревской. / Фото: www.polzam.ru

 

В некоторых источниках встречается информация о том, что в какой-то момент супруг Роменской мадонны не выдержал нагрузки и ушёл из семьи. Александра Аврамовна никогда не жаловалась и была счастлива в окружении детей. Правда, когда она стала болеть, часть детей у неё забрали, боясь, что она не справится. Но все те, кто почувствовал на себе любовь этой удивительной женщины, испытывали благодарность до конца своей жизни.

Епистиния Степанова


Епистиния Степанова. / Фото: www.yandex.net

Епистиния Степанова. / Фото: www.yandex.net

 

Епистиния Фёдоровна вместе с мужем Михаилом Ивановичем жила в Краснодарском крае. Она родила пятнадцать детей, из которых выжили десятеро, девять сыновей и одна дочь. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли все сыновья, восемь из которых погибли, один скончался от ран уже после окончания войны.
Епистиния Степанова и её дети. / Фото: www.russsr.ru

Епистиния Степанова и её дети. / Фото: www.russsr.ru

 

Епистинию Фёдоровну называли солдатской матерью, ей писали письма выдающиеся военачальники с благодарностью за воспитание достойных сынов отечества. Доживала свой век мать-героиня в семье младшей дочери в Ростове-на-Дону. У Епистинии Фёдоровны на 2010 год насчитывалось 44 внука и правнука.

Лена Никитина


Семья Никитиных. / Фото: www.russkievesti.ru

Семья Никитиных. / Фото: www.russkievesti.ru

 

Вместе с мужем Борисом Павловичем Никитиным Лена Алексеевна вырастила семерых детей. Прославилась эта семья благодаря декларируемым принципам и методам воспитания. Супруги стали авторами книг, в которых очень подробно делились своим опытом в воспитании детей. Стоит отметить, что все дети Никитиных учились в школе «с опережением», правда, это создавало определённый дискомфорт для Никитиных-младших, так как они были младше своих одноклассников. Лена и Борис Никитины применяли «радикальную систему закаливания», которая, по их мнению, позволяла детям избегать простуд.
Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины. / Фото: www.buzzuspex.ru

Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины. / Фото: www.buzzuspex.ru

 

Лена Алексеевна окончила педагогический институт, но по специальности работала недолго, зато больше 30 лет служила в библиотеке, предпочитая всё своё свободное время отдавать развитию и воспитанию собственных детей.

Нинель Овечкина


Нинель Овечкина. / Фото: www.yandex.net

Нинель Овечкина. / Фото: www.yandex.net

 

Эта женщина фактически принесла в жертву амбициям собственную жизнь и жизни одиннадцати своих детей. Вся семья Овечкиных была очень музыкальной, дети с ранних лет учились музыке, впоследствии был создан семейный ансамбль «Семь Симеонов», куда вошли все сыновья. Глава семьи, к сожалению, особого участия в воспитании детей не принимал, ввиду неуёмной тяги к потреблению спиртных напитков. Зато Нинель Овечкина неустанно занималась детьми.
Нинель Овечкина с детьми. / Фото: www.sensum-club.pro

Нинель Овечкина с детьми. / Фото: www.sensum-club.pro

 

Ансамбль «Семь Симеонов» пользовался успехом, его с удовольствием принимали в разных городах и даже отправили на зарубежные гастроли. Но Нинель Овечкиной этого было мало. Она была намерена вместе с детьми выехать за рубеж, где, по её мнению, таланты детей могли бы приносить весьма солидный доход. Как известно, 8 марта 1988 года семья совершила попытку угона самолёта. В результате погибли трое пассажиров и бортпроводница. Нинель приказала одному из сыновей убить её и остальных братьев, находившихся в самолёте, а затем покончить с собой.

В марте 1988 года многодетная семья Овечкиных, создавшая джазовый ансамбль «Семь Симеонов», решила искать лучшей жизни за границей. Они захватили самолёт, совершавший рейс из Иркутска через Курган в Ленинград. В результате погибли пятеро преступников, три пассажира и бортпроводница, ещё 15 человек получили ранения. После теракта в живых осталось семеро Овечкиных, включая Людмилу, которая ничего не знала о готовящемся захвате самолёта.

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