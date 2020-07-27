История кровожадной Мадам Лалори

В апреле 1834 года в трехэтажном особняке по адресу Ройял-стрит, 1140, что во Французском квартале Нью-Орлеана, вспыхнул пожар. Владелицей здания была известная светская львица Дельфина Лалори. Когда соседи, потушив яростное пламя, ворвались внутрь, кроме хозяйки дома они обнаружили там нечто такое, что до конца жизни являлось им в кошмарах.



Сначала всем показалось, что Лалори находилась в особняке одна — дом пустовал, только чердак оказался заперт. Хозяйка отказалась дать от него ключи, но разгоряченные любопытством соседи пошли на крайние меры и взломали дверь. На чердаке находились семеро рабов. Они были живы, хотя, глядя на них, в это трудно было поверить: синяки, кровоподтеки, сломанные конечности… У одного раба из головы торчала палка, которой Лалори собиралась перемешать ему мозги, рты нескольких рабов были набиты экскрементами и зашиты. Кости одной из женщин были сломаны, но затем Лалори дала им срастись неправильно — после этого несчастная напоминала краба. Другой жертве ампутировали руки, сняли кожу таким образом, что она стала напоминать гусеницу.



Слухи гласили, что нашлись на чердаке и мертвые тела, изуродованные до неузнаваемости. Но даже для тех времен, когда черные рабы были бесправны и хозяин мог сделать с ними все что угодно, подобная жестокость приводила общественность в ужас.



Три мужа Лалори

Слухи

Пожар и побег