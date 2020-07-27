История кровожадной Мадам Лалори

В апреле 1834 года в трехэтажном особняке по адресу Ройял-стрит, 1140, что во Французском квартале Нью-Орлеана, вспыхнул пожар. Владелицей здания была известная светская львица Дельфина Лалори. Когда соседи, потушив яростное пламя, ворвались внутрь, кроме хозяйки дома они обнаружили там нечто такое, что до конца жизни являлось им в кошмарах.
Сначала всем показалось, что Лалори находилась в особняке одна — дом пустовал, только чердак оказался заперт. Хозяйка отказалась дать от него ключи, но разгоряченные любопытством соседи пошли на крайние меры и взломали дверь. На чердаке находились семеро рабов. Они были живы, хотя, глядя на них, в это трудно было поверить: синяки, кровоподтеки, сломанные конечности… У одного раба из головы торчала палка, которой Лалори собиралась перемешать ему мозги, рты нескольких рабов были набиты экскрементами и зашиты. Кости одной из женщин были сломаны, но затем Лалори дала им срастись неправильно — после этого несчастная напоминала краба. Другой жертве ампутировали руки, сняли кожу таким образом, что она стала напоминать гусеницу.
Слухи гласили, что нашлись на чердаке и мертвые тела, изуродованные до неузнаваемости. Но даже для тех времен, когда черные рабы были бесправны и хозяин мог сделать с ними все что угодно, подобная жестокость приводила общественность в ужас.
Три мужа Лалори
Конечно, Дельфина не родилась злодейкой. Она появилась в Нью-Орлеане в 1780 году, в семье богатого работорговца Макарти. Первый раз она вышла замуж в 25 лет за влиятельного испанского офицера Дона Рамона де Лопес. Брак продлился лишь 4 года, от него у Дельфины осталась дочь Мария Борджиа Дельфина Лопес, которую она ласково звала Баркита. Затем последовал следующий брак — с богатым банкиром и меценатом. Который, впрочем, тоже продлился недолго.
Наконец, третьим мужем Дельфины стал врач Леонард Луис Николас Лалори. Он был гораздо моложе своей жены. Вместе они приобрели «семейное гнездышко» Лалори — трехэтажный особняк. В те времена все, кто мог себе это позволить, держали рабов. Все, кто знал семью Лалори, поражались, как вежливо и с какой теплотой Дельфина обращалась со своими рабами. Она даже освободила двоих, проявив просто невиданное благородство. Но слухи расходятся быстро: стали поговаривать, что мадам Лалори такая добрая лишь на публике, а что творится за закрытыми дверьми ее особняка — одному богу известно.
Слухи
Шептали, будто бы рабов у нее больше, чем все думают — «тайные» рабы были куплены специально для мужа-медика, чтобы тот мог практиковать на них таитянское вуду. Доподлинно неизвестно, правдиво ли было это предположение, но вот несколько фактов удалось задокументировать. Известно, что рабы так боялись своей госпожи, что выбирали смерть, лишь бы не подвергаться ее истязаниям. Один из мужчин выбросился с третьего этажа, чтобы избежать наказания. После этого случая Лалори велела зацементировать окно, чтобы больше ни у кого не было возможности самому распоряжаться своей жизнью.
Но это не помогло. 12-летняя рабыня, которую звали Лиа, расчесывала своей госпоже волосы и слишком сильно дернула прядь. Лалори впала в ярость и отстегала девочку кнутом. Вероятно, она пригрозила, что произойдет что-то еще, потому что вскоре Лиа забралась на крышу и сбросилась оттуда прямо на мостовую. Свидетели заметили, как Лалори закапывала тело девочки, и к Дельфине явилась полиция. Рабовладелица была вынуждена выплатить большой штраф и продать девятерых из своих рабов.
Пожар и побег
Прошло всего немного времени, прежде чем особняк подожгли. Есть предположение, что сделала это 70-летняя кухарка, которую Лалори приковала к плите. Когда уже не слухи, а вести о жестокости Лалори облетели город, разъяренная толпа кинулась к особняку на Ройял-стрит и разгромила его, не оставив и камня на камне. То, до чего не добрался пожар, было уничтожено возмущенными горожанами. Но Лалори удалось скрыться — она тайно села на корабль в Париж и начала там новую жизнь. В сказках зло всегда бывает наказано, но в жизни все иначе. Обстоятельства ее смерти до сих пор не известны, сохранились лишь две медные пластины с надписью: «Мадам Лалори, в девичестве Мари Дельфина Макарти, умерла в Париже, 7 декабря 1842 года». Впрочем, если верить французским архивам, умерла она позже, в декабре 1849 года.
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