Основные ошибки при ремонте в ванной комнате: советы бывалых ремонтников

В ванной комнате человек проводит до 15 процентов времени своего бодрствования. А это значит, что там однозначно должен царить комфорт. Об основных ошибках ремонта ванных комнат расскажет данный материал.
1. Слабый держатель для душа
Не стОит.
Такие вот держатели для душа на шариках, как правило, выходят из строя уже через пару месяцев активного использования. А это значит, что в любой момент душ может резко рухнуть головкой вниз и ударить вас по голове. И тогда сильнейший ушиб головы и легкое сотрясение мозга - самое малое, что может с вами произойти. Лучше не рисковать и использовать стационарный держатель подороже, который исключает крен душевой лапки.
2. Всего одна розетка в ванной комнате
Ребята, а... ГДЕ ВООБЩЕ РОЗЕТКИ?! / Фото: yandex.kz
Чаще всего в ванной установлена одна розетка - для стиральной машины. Отсутствие розеток в ванной комнате приведет к тому, что по коридору будут тянуться провода удлинителей. Согласитесь, это не очень удобно и красиво. Бытовые приборы все больше проникают в нашу жизнь, и вот на полке появляются электробритва, щетка, фен, плойка для волос, триммер и др. Большинство работает от сети, а остальным нужна зарядка аккумулятора. Поэтому ванная должна быть оснащена как минимум двумя-тремя влагозащищёнными розетками.
Нет, лучше плитка. / Фото: 1000remontov.ru
Укладка керамической плитки - сплошная морока. Надо тщательно подготовить поверхность, надежно закрепить элементы и затереть швы. Все прекрасно знают: плитка - это дорого. Поэтому всё чаще сегодня предпочтение отдают пластиковым панелям. Но у них есть серьёзные недостатки, когда речь идет о ремонте в ванной. Стекающая со смесителя вода постепенно «растворяет» покрытие, а первая же попытка оттереть пятна с панелей заканчивается белыми «проплешинами» на них. К тому же между панелями и стеной всегда есть небольшой зазор, где скапливается влага. Со временем это приводит к образованию плесени и грибка. Особенно опасно это для людей с аллергией и астмой.
4. Потолок из гипсокартона
Это ошибка. / Фото: emontcap.ru
Гипсокартон используется для создания идеально ровной поверхности потолка, но повышенная влажность в ванной комнате неизбежно приведет к его деформации. Поэтому если вы хотите получить идеально ровный и долговечный потолок, сделайте выбор в пользу натяжного: он хорошо переносит влажность и не теряет своего привлекательного вида в течение долгих лет. Если вас затопят соседи, натяжной потолок поможет избежать очень неприятных последствий: в самом худшем случае вы отделаетесь всего лишь заменой полотна, а в лучшем случае натяжной потолок просто провиснет, оставив воду на себе.
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