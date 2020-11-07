Вещи из прошлого, которые могут превзойти любые идеи современного дизайна

Как часто вы сталкиваетесь с такими инновационными и полезными вещами, что вам приходится покупать их? В прошлом люди придумали гениальные вещи, которые многие из нас были бы рады приобрести в соответствии с их дизайном сегодня. Например, специальное устройство для очистки стола и симпатичное кольцо со скрытой функцией может пригодиться даже в наше время. Мы точно знаем, что мастера прошлого могли создавать необычные вещи так же легко, как их современные коллеги, и этот сборник только напоминает нам об этом.











1. Вам когда-нибудь приходилось заваривать чай прямо в чашке и иметь дело с заваркой? Если вы ответите «да», это изобретение, созданное в 1881 году, будет вам по душе. Это отличная альтернатива заварочному чайнику, и вы получаете 2 продукта по цене одного: вы можете положить в чашку и сахар, и чай одновременно.







2. Эти металлические ящики до сих пор висят во многих старых домах, и иногда их владельцы даже не знают, для чего они предназначены. Эти вещи похожи на рыболовную катушку с веревкой и должны быть установлены на стене. Оказывается, люди использовали их для сушки выстираемой одежды в доме. Мало кто мог позволить себе автоматические сушилки в течение 40-х и 70-х годов, поэтому это устройство было довольно популярным.

3. Эта китайская шкатулка для драгоценностей, которая была сделана где-то между 1890 и 1900 годами, выглядит как пончик по определенной причине. Она использовалась для хранения ожерелий , и благодаря своей форме они не запутались . Люди часто держали в ней ритуальные украшения, известные как Чао-чжо, в которых было 108 бусин.4. Это устройство, похожее на пепельницу , называется Silent Butler. Оно использовалось, чтобы убрать крошки и пепел со стола.5. Этот римский сосуд в форме обуви был изготовлен в первом и втором веках и служил флаконом для духов . Возможно, он сможет принять участие в конкурсе на самые креативные флаконы для духов.6. Это кольцо было изобретено около 1570 года и имеет специальную пластину , которая скрывает механизм с солнечными часами.7. Эти ложки были разработаны в 1870-х годах для мужчин с усами, которым часто приходилось сталкиваться с дискомфортом, поскольку волосы на верхней губе промокали, а маленькие кусочки пищи часто застревали в них. Кроме того, они использовали воск, чтобы придать форму своим усам, и он также растворился бы в их еде. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, дизайнеры надевают на обычную ложку защитную панель, чтобы усы не касались еды.8. Эта чаша с двумя ручками использовалась во время, когда курильщики зажигали свои трубки тлеющими углями из камина или печи. Она была разработана, чтобы держать внутри неее уголь и передавать его от одного курильщика другому.9. Этот модный аксессуар для юных леди использовался по разным причинам. Женщина могла носить его как браслет, когда выходила на улицу, и если джентльмен подарил ей цветы, она могла бы закрепить их на устройстве с помощью специального держателя.10. Эта пара носков не была сделана для человека с двумя пальцами . В 4-м и 5-м веках в Римском Египте люди носили сандалии с разделительными веревками, и этот крой был сделан для их обуви.11. Человек, который изобрел это устройство, наверняка много знал о многозадачности. Этот механизм позволял людям читать несколько книг одновременно — читателю просто нужно было повернуть ручку.12. Эта чашка 4-го века может менять свой цвет в зависимости от угла освещения. Этот эффект можно объяснить тем, что стекло содержит частицы золота и серебра. Существует теория, что человек, который сделал это, хотел проиллюстрировать фазы созревания винограда с этим эффектом.13. Это кольцо 16-го века превращается в армиллярную сферу , которая использовалась для определения положения объектов на небе.14. Дороги в Помпеях были заполнены этими каменными блоками. Археологи не могли понять, как тележки сумели их преодолеть. Оказалось, что эти пешеходные переходы были спроектированы таким образом, чтобы колеса местных транспортных средств могли проезжать через свободное пространство между этими блоками. В то же время их можно использовать для защиты от врагов, у которых есть тележки с разными колесами. Эти каменные блоки также помогали городским жителям предотвратить загрязнение их одежды и позволяли им ходить по сухой дороге . В Помпеях не было канализационной системы, поэтому все отходы стекали по улицам и накапливались на нижнем уровне дороги.15. Эти ножи 16-го века украшены музыкальными партитурами и текстами песен , и на каждом из них выгравирована молитва, которую нужно было произнести перед едой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: