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Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

На рынке под открытым небом в столице Саудовской Аравии принято торговаться. Это даже не часть покупательского опыта, это уже часть веселья. Рынок аль-Акилия в городе Эр-Рияд сильно отличается от крупных торговых центров и дизайнерских бутиков, в которых торговаться — значит опозориться. Но в закоулках этого рынка готовые к азартной восточной дискуссии о цене торговцы приветливо улыбаются покупателям, желая продать им свои разнообразные товары, например ароматные благовония, что горят у их лотков и наполняют воздух сильным специфическим запахом.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Традиционные кофейники (слева) и красочная глиняная посуда на рынке аль-Акилия в Эр-Рияде.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Саудовцы пытаются сбросить цену на традиционные мечи и кинжалы. Это декоративное оружие стоит более 40 саудовских риала (10 долларов) за штуку, но на аукционе можно приобрести набор из 10 штук примерно за 100 риалов (27 долларов).

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

70-летний Мисфер аль-Катани — офицер национальной гвардии на пенсии — теперь торгует на рынке аль-Акилия.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Традиционные кофейники, выставленные на продажу.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Ряд с одеждой.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Торговец и его товары. На рынке в специальном месте десятки мужчин пьют чай, курят и выкрикивают друг другу цены в борьбе за арабские мечи ручной работы, старые мобильные телефоны, деревянные сундуки, медные и золотистые чайники и даже чучело ястреба.



Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Бижутерия. На рынок пришел мужчина с чемоданом, забитым украшениями, и продал весь чемодан тому, кто назвал самую большую цену. На все про все ушло несколько минут.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Торговцы кинжалами. Один из них читает стихотворение на тему оружия.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Традиционный саудовский кинжал на поясе одного из торговцев.

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Торговцы борются за товар на рынке аль-Акилия

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Торговый день в самом разгаре…

Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

Покупатель общается с продавцом на рынке аль-Акилия.

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