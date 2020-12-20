Как идет торговля на блошином рынке в Саудовской Аравии

На рынке под открытым небом в столице Саудовской Аравии принято торговаться. Это даже не часть покупательского опыта, это уже часть веселья. Рынок аль-Акилия в городе Эр-Рияд сильно отличается от крупных торговых центров и дизайнерских бутиков, в которых торговаться — значит опозориться. Но в закоулках этого рынка готовые к азартной восточной дискуссии о цене торговцы приветливо улыбаются покупателям, желая продать им свои разнообразные товары, например ароматные благовония, что горят у их лотков и наполняют воздух сильным специфическим запахом.











Традиционные кофейники (слева) и красочная глиняная посуда на рынке аль-Акилия в Эр-Рияде.







Саудовцы пытаются сбросить цену на традиционные мечи и кинжалы. Это декоративное оружие стоит более 40 саудовских риала (10 долларов) за штуку, но на аукционе можно приобрести набор из 10 штук примерно за 100 риалов (27 долларов).







70-летний Мисфер аль-Катани — офицер национальной гвардии на пенсии — теперь торгует на рынке аль-Акилия.







Традиционные кофейники, выставленные на продажу.







Ряд с одеждой.







Торговец и его товары. На рынке в специальном месте десятки мужчин пьют чай, курят и выкрикивают друг другу цены в борьбе за арабские мечи ручной работы, старые мобильные телефоны, деревянные сундуки, медные и золотистые чайники и даже чучело ястреба.

Бижутерия. На рынок пришел мужчина с чемоданом, забитым украшениями, и продал весь чемодан тому, кто назвал самую большую цену. На все про все ушло несколько минут.Торговцы кинжалами. Один из них читает стихотворение на тему оружия.Традиционный саудовский кинжал на поясе одного из торговцев.Торговцы борются за товар на рынке аль-АкилияТорговый день в самом разгаре…Покупатель общается с продавцом на рынке аль-Акилия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)