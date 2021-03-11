Знаете ли вы, в чём главный секрет ранних огурцов? В корневой системе, которая должна быть сохранена в тепле, так как огурцы — одно из самых теплолюбивых растений. И если вы хотите в этом году получить ранние огурцы, то хотя бы пару растений высадите таким образом!



Вместо того, чтобы высаживать рассаду, как полагается, в землю, подготовьте небольшой мешочек из обыкновенного плотного чёрного пакета. Разрежьте поперёк пополам — из одного пакета получается два мешка (у нижнего, само собой, разрежьте дно). Установите половинку пакета, насыпьте и плотно утрамбуйте влажный грунт и установите на землю. Уже в пакет высаживайте подросшую рассаду огурца. В чём секрет ранних огурцов? В том, что, до того как почва прогреется достаточно (лето), основная масса корневой системы огурца будет находиться в тёплом плотном пакете! Именно это и даст старт ранним огурцам. Сверху можно присыпать соломой, чтобы реже поливать и дополнительно сохранить тепло.



Подробнее о том, как получить самые ранние огурцы, смотрите в видео ниже:

