«Последний самурай»: как японец 30 лет воевал на Второй мировой

Разведчик на Лубанге

Хироо Онода родился 19 марта 1922 года в селе Камэкава префектуры Вакаяма. Окончив школу, в апреле 1939 года он устроился в торговую компанию «Тадзима», расположенную в китайском городе Ханькоу. Там юноша овладел не только китайским языком, но и английским. Но в декабре 1942 года ему пришлось вернуться в Японию – призвали на военную службу.

В августе 1944 года Онода поступил в армейское училище Накано, готовившее офицеров разведки. Но завершить обучение молодому человеку не удалось - его срочно отправили на фронт.

В январе 1945-го Хироо Оноду уже в звании младшего лейтенанта перебросили на филиппинский остров Лубанг. Он получил приказ держаться до последнего.

Прибыв на Лубанг, Онода предложил местному командованию начать подготовку к длительной обороне острова. Но его призыв проигнорировали. Американские войска без труда разбили японцев, и разведывательный отряд во главе с Онодой вынужден был бежать в горы.

В джунглях военные обустроили базу и начали партизанскую войну в тылу врага. Отряд состоял всего из четырех человек: самого Хироо Оноды, рядового первого класса Юити Акацу, рядового высшего класса Кинсити Кодзуки и капрала Сёити Симады.

В сентябре 1945-го, вскоре после подписания Японией акта о капитуляции, с самолетов в джунгли был сброшен приказ командира 14-й армии, предписывающий сдать оружие и капитулировать. Однако Онода счел это провокацией со стороны американцев. Его отряд продолжал борьбу, надеясь, что остров вот-вот вернется под контроль японцев. Поскольку у группы партизан не было связи с японским командованием, вскоре японские власти объявили их погибшими.