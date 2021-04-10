С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...
  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...

Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Как хорошо бывает отдохнуть в садовой беседке или перголе, особенно, если их украшают прекрасные вьющиеся растения! Они создают естественный навес и защиту от солнечных лучей, природную тень, в которой очень приятно передохнуть.
Какие же растения лучше всего подойдут для украшения пергол и беседок? Есть целых 19 идей, каждая из которых достойна украшать ваш сад!

Садовые розы


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Ломонос винограднолистный


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Жимолость декоративная


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Пассифлора


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Жасмин


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Виноград


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Глициния


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Кампсис укореняющийся


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Бигнония


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Плющ обыкновенный


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Бугенвиллея


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Голубая ипомея


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Киви


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Чина душистая (душистый горошек)


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Дицентра великолепная


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Клеродендрум Томсона


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Клитория тройчатая


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Хмель обыкновенный


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок

Гортензия черешковая


Красивые вьющиеся растения для пергол и беседок
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
растенияСад
Обсудить

Картина дня

наверх