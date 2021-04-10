10 креативных идей для украшения пасхальных яиц, которые потом и есть будет жалко

Праздник — это время для волшебства и красоты. /Фото: mamaplus.md
Однотонные и обычно покрашенные яйца каждый год — это уже избито и неинтересно. Для тех, кто хочет придумать для предстоящей Пасхи что-то необычное, красочное и запоминающееся, стоит задуматься об оформлении заранее. Редакция Novate.ru предлагает несколько простых и креативных вариантов оформления яиц, которыми можно поразить не только свою семью, но и всех окружающих.
1. Акварельные яйца для эстетов и романтиков
Яйца с таким оформлением станут настоящим украшением стола. /Фото: 356627.smushcdn.com
Украшенные таким образом пасхальные яйца похожи на маленькие симпатичные картины. А в реализации лайфхак достаточно прост: нанести краской сочетающиеся между собой не сильно яркие пятна разных цветов, в форме, напоминающей цветы. Черный контур играет важную роль: обеспечивает ощущение настоящей картины. Его можно нанести тонкой кистью с краской или маркером.
2. Омбре всегда в моде
Был в моде, и останется. /Фото: i.pinimg.com
Даже если в доме осталась краска для яиц одного цвета, для Пасхи можно выполнить стильное и красивое оформление. Достаточно покрасить большое количество яиц в стиле омбре или каждое яйцо выполнить с градиентным переходом. Чтобы краска имела более яркий или бледный тон, яйца нужно окунать в нее на разное количество времени.
3. Галактическая красота
Яйца с эффектом галактических просторов смотрятся очень необычно и эффектно. /Фото: dreamalittlebigger.com
Сделать яйца для празднования Пасхи с необычным эффектом довольно просто, главное запастись губкой и красками разных цветов. Для рисования лучше всего подойдут акриловые краски. Губку можно взять любую, даже обычная кухонная исполнит свою роль великолепно. Сначала яйца выкрашиваются в черный цвет, потом на этот фон наносятся пятнами синий цвет, фиолетовый розовый, желтый, белый и другие по желанию. Чтобы сделать фон достаточно красивым, возможно понадобится нанести 2 или 3 слоя черной краски, высушенные перед нанесением каждого последующего слоя. Сделать красивые брызги в виде звезд поможет зубная щетка. Их лучше всего выполнять белой или блестящей, серебристой или золотистой, красками.
Процесс нанесения краски. /Фото: dreamalittlebigger.com
4. Резьба по яичной скорлупе
Очень тонкая и красивая работа. /Фото: n.sinaimg.cn
Этот вариант создания украшений для Пасхи нельзя назвать простым, но при наличии свободного времени и определенной сноровке с ним может справиться любой. Удивительно, что такой хрупкий материал, как пустая яичная скорлупа, может стать прекрасным произведением искусства. Этому хобби можно научиться дома с подручными средствами или же профессиональным инструментарием. Этот лайфхак также подойдет для открытия своего дела по продаже сувениров и декора.
Начинать стоит от простого к сложному. Сначала яйцо опустошается с помощью двух отверстий. Затем промывается водой и высушивается. Простым карандашом рисуется задуманный рисунок, после чего электрическим инструментом с тонкой алмазной насадкой линии наносятся на поверхность яйца. Резная яичная скорлупа смотрится завораживающе, но требует медленной и кропотливой работы.
С помощью резьбы яичную скорлупу можно украсить любым рисунком. /Фото: hablemosdeaves.com
Полезный совет: Резьба наносится на яйца любых видов: куриных, гусиных или даже яиц страуса. На каждом из них рисунок будет смотреться по-своему очаровательно. Не стоит ограничивать себя в творчестве и с другими идеями для оформления: на Пасху можно использовать любые яйца.
5. Праздничные кактусы
Очень милое и креативное украшение для пасхальных праздников. /Фото: deliacreates.com
Для воплощения в жизнь идеи с пасхальными кактусами понадобится запастись некоторым несложным инструментарием. А именно: маленькими горшочками, яйцами, зеленым пищевым красителем, тонким черным маркером, канцелярским клеем, желтой или розовой папиросной бумагой и декоративным гравием. Сначала выкрашиваем яйца в зеленый цвет и ждем пока они полностью высохнут. После этого, используя тонкий кончик черного маркера, рисуем шипы. Для этого подойдут маленькие линии или крючочки. Затем нужно вырезать квадраты из папиросной бумаги, присобрать их и приклеить к верхушке яйца канцелярским клеем. Затем размещаем кактусы в горшочки.
6. Черно-белый дизайн
Идеи для тех, кому нравятся цветочные и растительные мотивы. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info
Для оформления яиц все привыкли использовать различные красители: от натуральных до производственных. Однако действенны и другие приемы декора, например, обычный качественный маркер с тонким стержнем. Вооружившись таким, берем яйцо и оформляем любыми простыми или сложными узорами: цветами, полосами, горохом, смешными мордашками, геометрическими принтами и т.п.
7. Милые и забавные животные
Такие милахи точно приведут в настоящий восторг детей, да и взрослых тоже. /Фото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com
Чтобы сделать яркий и красивый декор для пасхальных дней, не нужно много подручных средств. Достаточно использовать бумагу, фетр или вязальные нитки, чтобы соорудить для яиц ушки — получится креативно и очень мило. Вдобавок к ушкам зайчиков можно снабдить маленькими хвостиками из ваты и умилительными мордочками, нарисованными фломастером.
Стильные зайцы сделают праздник более красочным. /Фото: i.pinimg.com
8. Яйца с мозаикой
Таких пасхальных яиц точно не будет ни у кого. /Фото: miss7.24sata.hr
Все что нужно сделать для такого оформления: подготовить много яиц. Потому что для оформления одного понадобится скорлупа двух. Целое яйцо можно оставить белым или покрасить в любой цвет, а скорлупа которая приклеивается, должна быть отличного оттенка. Смотрится очень необычно.
9. Мраморный эффект
Крем для бритья поможет обеспечить яйцам необычное оформление. /Фото: clumsycrafter.com
Совместное использование крема для бритья и пищевых красителей придает яйцам мраморный эффект. Для того чтобы реализовать эту идею, нужно просто опустить яйцо в краску, дать немного схватиться, потом нанести крем для бритья и вытереть.
10. Яркие яйца для детей
Декор, который порадует детей и позабавит взрослых. /Фото: assets.rebelmouse.io
Яйца — идеальная форма для миньонов. Просто дважды окунаем яйцо в разную краску, желтую и синюю, а затем обеспечиваем дополнительный декор новоиспеченным миньонам. На них нужно приклеить покупные глазки, так будет смотреться забавнее, или же нарисовать их самостоятельно маркером. Так же поступить с волосиками и пуговицами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии