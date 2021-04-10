10 креативных идей для украшения пасхальных яиц, которые потом и есть будет жалко

Праздник — это время для волшебства и красоты. /Фото: mamaplus.md

1. Акварельные яйца для эстетов и романтиков

Яйца с таким оформлением станут настоящим украшением стола. /Фото: 356627.smushcdn.com

2. Омбре всегда в моде

Был в моде, и останется. /Фото: i.pinimg.com

3. Галактическая красота

Яйца с эффектом галактических просторов смотрятся очень необычно и эффектно. /Фото: dreamalittlebigger.com

Процесс нанесения краски. /Фото: dreamalittlebigger.com

4. Резьба по яичной скорлупе

Очень тонкая и красивая работа. /Фото: n.sinaimg.cn

С помощью резьбы яичную скорлупу можно украсить любым рисунком. /Фото: hablemosdeaves.com

5. Праздничные кактусы

Очень милое и креативное украшение для пасхальных праздников. /Фото: deliacreates.com

6. Черно-белый дизайн

Идеи для тех, кому нравятся цветочные и растительные мотивы. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info

7. Милые и забавные животные

Такие милахи точно приведут в настоящий восторг детей, да и взрослых тоже. /Фото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com

Стильные зайцы сделают праздник более красочным. /Фото: i.pinimg.com

8. Яйца с мозаикой

Таких пасхальных яиц точно не будет ни у кого. /Фото: miss7.24sata.hr

9. Мраморный эффект

Крем для бритья поможет обеспечить яйцам необычное оформление. /Фото: clumsycrafter.com

10. Яркие яйца для детей

Декор, который порадует детей и позабавит взрослых. /Фото: assets.rebelmouse.io