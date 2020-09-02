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Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

Внимательные зрители продолжают делиться своими наблюдениями и открытиями, сделанными во время просмотра фильмов. И эти детали придают фильмам очаровательную изюминку.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

1. Возможно, вы не замечали, но в фильме "Бессмертная гвардия" (2020) Андромаха (Энди) носит ожерелье Куин.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

2. Событие, которое в книге Джорджа Оруэлла "1984" произошло 4 мая 1984 года, в одноимённом фильме Майкла Рэдфорда в действительности сняли именно 4 мая 1984 года.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

3. В фильме "Старикам тут не место" (2007), когда Ллевелин понимает, что за ним следят, и ищет передатчик в сумке, видно, что купюры в стопках — однодолларовые.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

4. В фильме "Однажды... в Голливуде" (2019) и "Убить Билла. Фильм 2" (1994) Бад и Рик Далтон готовят одну и ту же "замороженную маргариту", используя один и тот же блендер, формочку для льда и сервировочную банку.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

5. Во время создания мультипликационного фильма "Коралина в Стране кошмаров" (2009) съёмочная группа провела 800 часов, разрисовывая 250 тысяч кусочков попкорна — розовым цветом снаружи, красным у основания — чтобы имитировать цветение почти 70 деревьев.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

6. В музыкальной драме "Цвет граната" (1969) гранатовый сок, пролитый на ткань, образует пятно в форме очертаний древнего Армянского царства.



Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

7. В фильме "Годзилла 2: Король монстров" (2019) "Кислородный разрушитель" (супероружие, используемое для уничтожения Годзиллы) на самом деле является отсылкой к первому фильму "Годзилла" 1954-го года, в котором для уничтожения Годзиллы использовали такое же оружие.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

8. В фильме "Балбесы" (1985) актёрам не разрешали увидеть пиратский корабль до начала съёмок сцены, потому что режиссёр Ричард Доннер хотел запечатлеть их подлинную реакцию на размер и масштаб судна. Когда они его увидели, Джош Бролин был так поражён, что воскликнул: "Чёрт возьми!" Дубль пришлось переснимать.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

9. В фильме "Человек-муравей и Оса" (2018) передняя часть костюмов Человека-муравья и Осы отражает насекомое, которое они представляют.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

10. Для съёмок фильма "Матрица: Перезагрузка" (2003) компания General Motors пожертвовала более 100 автомобилей. Все они были уничтожены во время съёмки эпичной сцены погони, бóльшая часть которой была снята на дорожном покрытии протяжённостью 1,5 мили (2,4 км), построенном с нуля за $2,5 млн на территории бывшей военной базы.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

11. В фильме "Американский пирог 7: Книга любви" (2009) на подписном листе можно увидеть имена главных героев первого фильма: Джима, Криса, Кевина и, конечно же, Стива.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

12. В фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016) подростка, который умирает в Соковии, зовут Чарльз Спенсер. Это отсылка к Чарльзу Спенсеру Чаплину (также известному как Чарли Чаплин), которого Роберт Дауни-младший сыграл в биографическом фильме "Чаплин" в 1992 году.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

13. После съёмки "черничной" сцены в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971) кожа актрисы, игравшей роль Виолетты, в течение 3 суток оставалась синюшной, потому что средства для грима смешали с пищевым красителей.

Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

14. В начальной сцене фильма "Апокалипсис сегодня" (1979) Мартин Шин в номере отеля в Сайгоне на самом деле был пьян, потому что в тот день он праздновал своё 36-летие на съёмочной площадке.

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Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

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