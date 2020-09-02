Неожиданные детали фильмов, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

Внимательные зрители продолжают делиться своими наблюдениями и открытиями, сделанными во время просмотра фильмов. И эти детали придают фильмам очаровательную изюминку.







1. Возможно, вы не замечали, но в фильме "Бессмертная гвардия" (2020) Андромаха (Энди) носит ожерелье Куин.







2. Событие, которое в книге Джорджа Оруэлла "1984" произошло 4 мая 1984 года, в одноимённом фильме Майкла Рэдфорда в действительности сняли именно 4 мая 1984 года.







3. В фильме "Старикам тут не место" (2007), когда Ллевелин понимает, что за ним следят, и ищет передатчик в сумке, видно, что купюры в стопках — однодолларовые.







4. В фильме "Однажды... в Голливуде" (2019) и "Убить Билла. Фильм 2" (1994) Бад и Рик Далтон готовят одну и ту же "замороженную маргариту", используя один и тот же блендер, формочку для льда и сервировочную банку.







5. Во время создания мультипликационного фильма "Коралина в Стране кошмаров" (2009) съёмочная группа провела 800 часов, разрисовывая 250 тысяч кусочков попкорна — розовым цветом снаружи, красным у основания — чтобы имитировать цветение почти 70 деревьев.







6. В музыкальной драме "Цвет граната" (1969) гранатовый сок, пролитый на ткань, образует пятно в форме очертаний древнего Армянского царства.

7. В фильме "Годзилла 2: Король монстров" (2019) "Кислородный разрушитель" (супероружие , используемое для уничтожения Годзиллы) на самом деле является отсылкой к первому фильму "Годзилла" 1954-го года, в котором для уничтожения Годзиллы использовали такое же оружие.8. В фильме "Балбесы" (1985) актёрам не разрешали увидеть пиратский корабль до начала съёмок сцены , потому что режиссёр Ричард Доннер хотел запечатлеть их подлинную реакцию на размер и масштаб судна. Когда они его увидели, Джош Бролин был так поражён, что воскликнул: "Чёрт возьми!" Дубль пришлось переснимать.9. В фильме "Человек-муравей и Оса " (2018) передняя часть костюмов Человека-муравья и Осы отражает насекомое, которое они представляют.10. Для съёмок фильма "Матрица: Перезагрузка" (2003) компания General Motors пожертвовала более 100 автомобилей. Все они были уничтожены во время съёмки эпичной сцены погони, бóльшая часть которой была снята на дорожном покрытии протяжённостью 1,5 мили (2,4 км), построенном с нуля за $2,5 млн на территории бывшей военной базы . 11. В фильме "Американский пирог 7: Книга любви" (2009) на подписном листе можно увидеть имена главных героев первого фильма: Джима, Криса, Кевина и, конечно же, Стива.12. В фильме "Первый мститель: Противостояние" (2016) подростка, который умирает в Соковии, зовут Чарльз Спенсер. Это отсылка к Чарльзу Спенсеру Чаплину (также известному как Чарли Чаплин), которого Роберт Дауни-младший сыграл в биографическом фильме "Чаплин" в 1992 году.13. После съёмки "черничной" сцены в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971) кожа актрисы, игравшей роль Виолетты, в течение 3 суток оставалась синюшной, потому что средства для грима смешали с пищевым красителей.14. В начальной сцене фильма "Апокалипсис сегодня" (1979) Мартин Шин в номере отеля в Сайгоне на самом деле был пьян , потому что в тот день он праздновал своё 36-летие на съёмочной площадке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: