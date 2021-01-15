6 знаменитых мужчин, которые изменили жёнам с домработницами и завели внебрачных детей

По долгу службы эти люди находятся всегда рядом с работодателями, практически становясь в один ряд с близкими. И в мире звезд немало примеров, когда они, богатые и знаменитые, не могут удержаться от соблазна закрутить интрижку с няней, домработницей, массажисткой и другим обслуживающим персоналом. Но нередко такое общение становится настолько тесным, что, как бы это иронично ни звучало, появляются дети.
Бари Алибасов
Слева - Бари Алибасов и Виктория Полторацкая/Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Эпатажный продюсер не перестает удивлять общественность и доказывать, что в 73 года есть еще порох в пороховницах. Совсем недавно стало известно, что Алибасов во второй раз станет отцом. Матерью его будущего наследника является массажистка и исполнительница танца живота Виктория Полторацкая.
Еще в конце октября Алибасов появился с новой избранницей на публике, а затем начал публиковать пикантные снимки с ней же. Интересно то, что наличие соперницы стало полной неожиданностью для официальной супруги продюсера, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, на которой мужчина женился всего два года назад. Более того, артистке даже стало плохо, и у нее поднялось давление. Тем не менее, она дала согласие на развод.
Недоволен выбором Алибасова и его пока что единственный сын Бари-младший. По его мнению, любовницей продюсера, которая намного младше него, движут лишь корыстные цели. А сама Полторацкая на одном из шоу заявила, что наследник приезжал к ним домой и вел себя агрессивно.
Развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной назначен на начало декабря, а уже в январе продюсер планирует связать себя узами брака с Викторией. А пока эпатажный артист признался, как назовет будущего ребенка: если родится мальчик, его нарекут Ковидом, если девочка – Пандемией.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер/Милдред Баена и сын Джозеф
Долгое время Арнольд считался образцовым семьянином: в 1986 году он женился на Марии Шрайвер, которая является племянницей самого Джона Кеннеди. Пара воспитала четверых детей, и не без помощи влиятельной супруги Шварценеггер смог построить политическую карьеру. Но в 2011 году в семье легендарного актера и бывшего губернатора грянул скандал вселенского масштаба.
Как оказалось, Арнольд изменял жене с домработницей Милдред Баена, которая проработала в его доме больше 20 лет. И все это время продолжалась их любовная интрижка. По словам женщины, Мария ни о чем не догадывалась. Более того, обе «избранницы» знаменитости забеременели практически одновременно: Шрайвер в конце сентября 1997 года родила сына Кристофера, а спустя несколько дней Баена стала матерью Джозефа.
Но Милдред не стала говорить, кто стал отцом ее ребенка. Правда открылась лишь 14 лет спустя, когда мальчик внешне все больше стал походить на настоящего отца. Догадавшись обо всем сам, муж Баена ушел от нее. Когда открылась правда, Мария тоже не стала слушать оправданий Арнольда и подала на развод. Но официально супруги разошлись лишь в 2018 году. А домработница при увольнении получила хорошую материальную компенсацию и большой дом.
Итан Хоук
Итан Хоук и Ума Турман/Итан Хоук и Райан
Итан Хоук и Ума Турман познакомились во время съемок в фильме «Гаттака». Актер влюбился с первого взгляда и долго добивался взаимности от объекта своей страсти. В конце концов, звезда сдалась, и в 1998 году пара сыграла свадьбу. В этом браке появились сын и дочь, а сама Ума не скрывала, что без ума от своего мужа.
Но вскоре в прессе начали просачиваться слухи о многочисленных изменах Итана. Среди его любовниц оказалась даже Анджелина Джоли. Но на развод Турман решила подать лишь после того, как выяснилось, что все это время Хоук крутил роман с няней Райан прямо у них дома. Хотя сам неверный супруг утверждал, что начал встречаться с девушкой уже после того, как официально разошелся с Умой.
Как бы там ни было, после развода с актрисой мужчина сделал предложение няне. В 2008 году они сыграли свадьбу и теперь воспитывают двоих детей.
Робин Уильямс
Робин Уильямс и Валери Веларди/Робин Уильямс и Марша Гарсес
Ох уж эти няни. В свое время именно из-за них распались отношения Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, Джуда Лоу и Сиенны Миллер, Гэвина Россдэйла и Гвэн Стефани. В свое время не устоял перед обаянием девушки, присматривавшей за его ребенком, и Робин Уильямс.
С Валери Веларди мужчина познакомился еще тогда, когда не был знаменитым актером: он работал барменом, она – официанткой. В 1978 году влюбленные официально зарегистрировали отношения, а спустя пять лет на свет появился их сын Закари.
Но нельзя сказать, что Робин был идеальным мужем. Первый звоночек прозвенел уже спустя год после рождения сына: Уильямс был уличен в любовной связи с официанткой. Однако Веларди решила уйти от супруга лишь после десяти лет совместной жизни. Как оказалось, актер изменял жене с няней их сына Маршей Гарсес. Более того, после развода мужчина сделал предложение любовнице, которая, как оказалось, была беременна от него. В этом браке Марша родила мужу дочь и сына. Но в 2008 году супруги расстались.
Стивен Сигал
Стивен Сигал и Келли Леброк/Стивен Сигал и Арисса Вульф
Сейчас Стивен Сигал мало напоминает себя такого, каким он был на заре своей карьеры – красавца и сердцееда. Неудивительно, что редкая девушка могла устоять перед его чарами. Актер был женат четырежды и является отцом 7 детей. Правда, брак с третьей супругой распался не совсем красиво.
Сигал и Келли Леброк поженились в 1987 году, и вскоре супруга подарила знаменитости троих детей. Чтобы заботиться о них, было решено пригласить в качестве няни 16-летнюю Ариссу Вульф. Девушка настолько понравилась Стивену, что его не остановил ни ее юный возраст, ни ревность жены. А вскоре выяснилось, что Арисса ждет ребенка. Такого предательства Келли простить не смогла и решила развестись.
Вскоре у Вульф и Сигала родилась дочь, которую назвали Саванной. Пара некоторое время была вместе и даже появлялась на публике. Но их отношениям пришел конец после того, как актер увлекся очередной молоденькой девушкой.
Стивен Белафонте
Мел Би и Стивен Белафонте
Экс-участница группы Spice Girls Мел Би в 2007 году вышла замуж за продюсера Стивена Белафонте и в первые годы совместной жизни не переставала хвалить избранника. Но в 2017 году певица заявила о том, что решила уйти от мужа, и сделала шокирующее признание.
Как оказалось, супруг все эти годы избивал Мел, принуждал ее заняться любовью втроем с няней их дочери. Более того, девушке, присматривающей за их ребенком, тоже сильно досталось: Стивен заставлял ее ложиться с ним в постель, а вскоре она забеременела.
В 2014 году Би даже пыталась свести счеты с жизнью, наглотавшись таблеток. Но супруг, увидев ее критическое состояние, даже не стал вызывать врачей и закрыл жену в спальне. Тогда певице чудом удалось спастись, выбив дверь. На вопрос о том, почему она все эти годы молчала, Мел ответила, что боялась угроз Белафонте, который обещал забрать у нее детей.
С момента развода пары прошло уже три года, однако страсти до сих пор не улеглись. Общая дочь осталась с певицей, а Стивен даже отсудил алименты на свое содержание. Но недавно стало известно, что он собирается добиваться единоличной опеки над ребенком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии