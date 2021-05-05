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5 самых могущественных африканских правителей, которые изменят представление о «чёрном» континенте


5 самых могущественных африканских правителей, которые изменят представление о «чёрном» континенте

Хотя этот факт уже порядочно подзабыли даже сами африканцы, Африка действительно является местом, где зародилась цивилизация. На самом деле, без древнего Кемета не было бы греческой философии; а если бы персы не вторглись в Египет или если бы греки не смогли получить доступ к образованию древних египтян, не появилось бы ничего подобного Александрийской библиотеке, а Аристотель не мог бы написать ни одной книги. Но это всего лишь несколько неизвестных фактов об Африке, а сегодня рассмотрим 5 самых могущественных африканских правителей в истории.

1. Имхотеп — первый визирь фараона Древнего Египта с 2200 г. до н.э.


Имхотеп — первый визирь фараона Древнего Египта

Имхотеп — первый визирь фараона Древнего Египта

Имхотеп, безусловно, является одним из самых недооцененных правителей в Африке, чьи достижения намного превосходят то, что средний человек назвал бы чудом. По сути, он был первым гением, когда-либо появившимся в истории Африки, и его интеллект сделал его главным советником фараона Джосера в третьей династии Древнего Кемета. Имхотеп был астрономом, архитектором, физиком, философом и поэтом. Помимо этого, он был человеком, стоящим за всеми великими постройками в Египте; например, Саккарским некрополем и ступенчатой пирамидой Джосера.


Его достижения принесли ему ряд титулов: например, он упоминался как первосвященник Гелиополиса, как первый человек после правителя верхнего Кемета, управляющий великого дворца и т. д. В дополнение ко всему, он также считается автором популярного «Папируса Эдвина Смита» - книги с более чем 90 астрономическими терминами и 48 описаниями лечения различных травм. После его смерти Имхотепа начали отождествлять с божеством врачевания Асклепием. По-видимому, его могила до сих пор находится в Мемфисе и считается местом паломничества для всех, кто ищет исцеление.

2. Чака - король Страны зулусов, Южная Африка, 1818-1828


Чака - король Страны зулусов.

Чака - король Страны зулусов.

Чака (Шака) - один из самых популярных африканских правителей, которого запомнили за то, что он превратил воинов зулусов в великих бойцов. Его бойцы стали известны использованием классического южноафриканского оружия (ассегаев) и отличной тактикой при борьбе со своими врагами. Страна зулусов стала могущественным королевством во время правления Шаки, вплоть до его смерти.

Считается, что Шака изобрел укороченную версию ассегая, а также большие щиты, способные защитить его воинов от копий, которые бросали противники. За очень короткое время Шака сумел превратить свои войска в настоящую боевую машину, которая повергала в ужас большинство его врагов. Фактически, большинство неприятелей просто бежало, увидев войска зулусов; и в конце концов ему удалось объединить все группы зулусов в Южной Африке. На сегодняшний день он всемирно известен как великий военный новатор, а также один из самых грозных лидеров в истории Африки.

3. Тенкаменин - король Ганы с 1037 по 1075Тенкаменин - король Ганы.


Тенкаменин - король Ганы.

Если бы не король Тенкаменин, Гана не достигла бы своего величия. Сегодня этого правителя обычно упоминают как короля, который наладил торговлю золотом Сахары. Следовательно, у его королевства появилась очень весомая экономическая опора, а его правительством восхищались многие африканские короли в то время. Тенкаменин постоянно общался со своими людьми, и он каждый день ездил на лошади по селениям, чтобы выслушать проблемы местных жителей. Он всегда был поборником справедливости.

4. Самори Туре - король Судана с 1830 г. по 1900


Самори Туре.

Самори Туре.

 

Восхождение к величию Самори Туре началось, когда его родной город Биссандугу подвергся нападению, и несколько членов его семьи, включая мать, были захвачены в рабство. Ему удалось убедить короля-захватчика Битике позволить ему поменяться местами с матерью. В конце концов он вступил в армию этого правителя и быстро поднялся по «служебной лестнице». После того, как он некоторое время отслужил в армии Битике, ему позже разрешили вернуться на родину, где его немедленно сделали королем. Его первым завоеванием было объединение всей Западной Африки и формирование единого грозного государства. И это далеко не все — Самори Туре решил противостоять всем попыткам французов эксплуатировать Африку.

Прекрасная военная подготовка, которую он обеспечил своим войскам, и стратегия, которую его армия использовала во время войны, сделали его одним из самых страшных королей Африки для европейцев. На протяжении всех 30 лет правления он неизменно пользовался уважением среди африканцев, и навсегда останется в памяти как один из африканских правителей, которые боролись против колонизации.

5. Манса Канкан Мусса - король Мали с 1306 по 1332


Манса Канкан Мусса

Манса Канкан Мусса

Манса Канкан Мусса, известный просто как Манса Мусса, был великим ученым, экономистом и любителем искусства. Его яркий образ жизни на самом деле сделал его великим королем, которого люди запомнили на много лет. В 1324 году он возглавил священное паломничество около 72 000 человек из Тимбукту в исламскую Мекку. Это только одно из событий, благодаря которому Манса Мусса заслужил уважение во всем мире. Ученые и другие люди хорошо помнят его как великого лидера, обладающего отличными деловыми навыками. Кроме того, ему удалось сделать Мали самым богатым королевством в то время. Даже поныне Мали по-прежнему имеет один из самых престижных университетов в мире.

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5 самых могущественных африканских правителей, которые изменят представление о «чёрном» континенте

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