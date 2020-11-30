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Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров



Потрясающее изображение было любезно предоставлено калифорнийским астрофотографом, который объединил снимки «лунных фаз», чтобы создать итоговое изображение.

Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров

Источник: www.instagram.com

Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) совместил тысячи фотографий Луны вместе, чтобы создать самый настоящий шедевр. Он посвятил съёмке две недели, пока Луна «росла», поскольку это время, когда количество её видимой освещаемой поверхности увеличивается. Благодаря большему количеству света и хорошему расположению «лунного терминатора», получившиеся кратеры вышли более чёткими. Мистер Маккарти назвал кадр «All Terminator» («Весь терминатор»). В своём Instagram @cosmic_background он написал:

Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров

Источник: www.instagram.com

«Эта Луна может показаться вам немного смешной, и это потому, что данная сцена невозможна. Делая две недели фотографии растущей луны, я взял фрагмент изображения, который имеет наибольшую контрастность (прямо перед лунным терминатором, где тени самые длинные), выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру по всей поверхности.» Стоит отметить, что под лунным терминатором фотограф подразумевает линию светораздела, отделяющую освещённую часть тела от неосвещённой части.

Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров

Источник: www.instagram.
com

«Это было утомительно, если не сказать больше, и всё потому, что Луна ото дня ко дню не выстраивается по линии, поэтому каждое изображение нужно было сопоставить с трёхмерной сферой и отрегулировать, чтобы убедиться, что каждый кадр выровнен», — добавил он.

Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров


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Самый чёткий в мире снимок лунных кратеров

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Самый чёткий в мире снимок лунных кратеровПодписаться на мой Instagram



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