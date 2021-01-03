4 вида выпечки без пшеничной муки, которые готовятся проще простого

В последнее десятилетия ученые и диетологи огорошивают нас всё новыми и новыми проблемами, которые могут возникнуть из-за чрезмерного (а иногда даже разового) употребления глютена. А основной его источник в нашей повседневной жизни - пшеничная мука. В статье даны рецепты четырех вкусностей, в состав которых входят альтернативные виды муки.
1. Полента
Традиционное итальянское блюдо поленто, состоящее из одного компонента. / Фото: wikipedia.org
Полента изготавливается из кукурузной муки и пришла к нам из Италии, где была известна. Некогда полента считалась едой бедняков, но с течением столетий начала подаваться и в именитых ресторанах, становясь визитной карточкой Италии наравне с пиццей. Традиционная полента приготавливается замешиванием кукурузной муки в воде - масса кипятится на медленном огне при постоянном перемешивании в течении примерно получаса, пока не загустеет настолько, чтобы держаться в ложке. Затем она остужается в удобной ёмкости, разрезается на кусочки и подаётся на стол. Обычно полента употребляется как гарнир или в качестве самостоятельного блюда с различными добавками, становясь то десертом, то основным блюдом. Добавьте джем - будет десерт, добавьте жареные грибы или мясо - вот вам и основное блюдо.
2. Сырники из рисовой муки
Пальчики оближешь! / Фото: eda.ru
Взбиваем в миксере или венчиком два куриных яйца с сахарной пудрой и ванильным сахаром, затем добавляем зернёный или натертый на терке твёрдый творог (одна стандартная пачка, в районе 200 граммов). Тщательно перемешиваем и добавляем чайную ложку крахмала, еще немного перемешиваем и отправляем примерно на полтора часа в холодильник. Допустимо поставить и на ночь (при условии, что вы встаете рано и планируете завтрак из этого блюда) поставить на ночь. Достаем смесь из холодильника, обильно посыпаем большую тарелку рисовой мукой. Тесто делим на колобки, обильно Сначала жарим сырники на медленном огне по 2 минуты с каждой стороны, а затем перемещаем на противень в духовку на 10 минут.
3. Печенье ржаное
Полезные печеньки. / Фото: zen.yandex.ru
Разбить в миску 2 куриных яйца, взбиваем их с тремя с горкой столовыми ложками сахара, постепенно подливая сначала растопленное сливочное масло (процесс на 3 минуты), а затем холодную пятипроцентную сметану (процесс на одну-полторы минуты). Добавляем чайную ложку питьевой соды, предварительно смешанной с половиной чайной ложки ржаной муки. перемешиваем и добавляем в массу 2 стакана ржаной муки.
Важно! Масса должна получиться ОЧЕНЬ густой!
Полученное тесто при помощи скалки мы раскатываем очень тонким слоем, смазать всю поверхность слоя сырым яичным желтком. Затем при помощи формочек или банальной рюмки вырезаем будущим печеньки и печём их в духовке на смазанном привычным маслом железном листе (или противне прошлого поколения) 15 минут.
4.Диетические оладьи из овсяной муки
Диетические оладьи из овсяной муки. / Фото: eda.ru
Насыпаем два стакана овсяной муки в миску.
Мгновенный лайфхак! Если вам не удалось купить овсяную муку в магазинчике за углом, измельчите в кофемолке овсяные хлопья!
Добавляем 2 столовые ложки сахара, по половине чайной ложки питьевой соды и соли. Смешиваем. Добавляем 1 куриное яйцо. Тщательно взбиваем миксером или венчиком. Добавляем стакан молока (если вы за ЗОЖ или экзотику - кокосового молока). Снова взбиваем в миксере или венчиком. Консистенция массы должна получиться примерно как жирная сметана. Теперь добавляем 3 столовые ложки растительного (в идеале - экстра-вёрджин оливкового) масла и снова взбиваем до однородного состояния. Жарим на сковороде до приятного коричнево-золотистого оттенка. Диетический завтрак готов!
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