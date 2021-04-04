11 находчивых решений для дома, о которых почему-то мы до сих пор не додумались

Несколько простых в реализации советов могут избавить от многих досадных неприятностей нашей рутины. Большинство из них заставят задуматься, почему до такого раньше не додумались. Теннисный мяч в гараже, деревянная ложка и скрепка творят чудеса, если использовать их в нужном месте и в правильное время.

1. Дополнительное место для хранения

Сколько бы полочек в доме не было, а места для вещей вечно не хватает.





Обычно количество вещей растет в геометрической прогрессии в отличие от свободного пространства. Найти место для их хранения можно простым, но весьма оригинальным способом: поместить специальные балки на потолке гаража и надевать на них большие пластиковые ящики. Устанавливать двутавровые балки надо на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы контейнеры свободно помещались.

2. Решение проблемы с потерянным краем

Теперь не придется долго искать край скотча или клейкой ленты.





Как это утомительно иногда, искать край скотча или ленты, которые склеился с основным рулоном. Нужно надеть небольшую скрепку на конец ленты. Тогда в следующий раз край можно будет с легкостью найти без лишней траты времени.

3. Удобное хранение снеков

Никто ничего не будет ронять, очень практично.





Особенно полезен этот лайфхак для детей или для перекуса в машине. Вместо того чтобы использовать неудобные пачки со снеками, которые так и норовят разорваться и просыпаться, лучше определить под это дело использованные бутылочки из-под йогурта или других жидкостей с дозатором. Отрываем ненужную этикетку, моем и насыпаем внутрь баночки любимые звездочки или кружочки. Теперь есть будем аккуратно.

4. Обезвреживание двери

Полезный лайфхак, если нужно чтобы дверь не защелкивалась.





Дверь не будет защелкиваться, если надеть на нее обычную канцелярскую резинку. Это особенно полезно, если нужно закрыть дверь, но потом без труда открыть ее в нужный момент. Например, когда в комнату нужно занести тяжелую мебель или когда в руках тяжелые сумки. Надеваем конец резиновой ленты на ручку передней двери и натягиваем его к задней дверной ручке, убедившись, что он повернут так, чтобы упирался в защелку. Это должно удержать дверь от полного закрывания.

5. Экстренная помощь при ожогах

Такую полезную вещь, как алоэ, нужно иметь в каждом доме.





Для тех, кто много времени проходит на кухне за плитой или любит позагорать под жарким солнцем, этот лайфхак просто незаменимая вещь. Нужно взять сок алоэ и заморозить его в специальных формочках для льда. Если кто-то получит обычный или солнечный ожог, используйте замороженный кубик, чтобы успокоить кожу и предотвратить образование волдыря.

6. Дополнительное место в шкафу

Интересное решение для увеличения вместительности шкафа для одежды.





Если шкаф для одежды маленький, а разместить в нем нужно побольше одежды — есть отличный недорогой вариант. Нужно не выкидывать язычки с жестяных банок, а повесить их на вешалку для одежды. Тогда на дополнительное отверстие можно повесить еще одну вешалку. Пространство в шкафу будет эффективно удвоено.

7. Деревянная ложка против кипятка

Наука решает проблемы по-взрослому.





Если вас часто тревожит проблема со сбегающей жидкостью из кастрюли, этот лайфхак поможет. Нужно просто разместить большую деревянную ложку через кастрюлю, чтобы вода не выкипала. Тут работают какие-то удивительные законы физики, не знаем точно какие, но главное что это действует безотказно.

8. Теннисный мяч в гараже

Действенная штука, чтобы сохранить автомобиль в целости и сохранности.





Когда заезжаешь в гараж, очень сложно разобраться, когда нужно затормозить. Так, чтобы и машина хорошо встала, и не упереться бампером в стенку. На выручку придет теннисный мяч. Вешаем его на потолок, используя кусок веревки. Вешать нужно именно в том месте, где машине нужно будет затормозить, когда теннисный мяч коснется лобового стекла. Так уж точно никто не проедет лишние 20 см.

9. Чудодейственная сила чайных пакетиков

Просто заварить и приложить — действует на ура.





Удивительно, но чайные пакетики отлично помогают при солнечных ожогах. Они быстро облегчают боль и помогают предотвратить ухудшение состояния кожи. Нужно просто взять емкость с теплой водой и замочить в ней несколько чайных пакетиков, пока вода не станет черной от чая. Затем опустить чистую ткань в отвар и приложить его к солнечному ожогу. Потом дать высохнуть ткани. Повторить, если нужно несколько раз. Пару часов таких компрессов снимут воспалительный процесс.

10. Смягчение клейкой ленты

Микроволновая печь очень хороша для помощи при ремонте





Чаще всего маскирующая лента со временем становится все тверже и неподатливее в обращении. Чтобы решить эту проблему, нужно поместить ее в микроволновую печь на несколько секунд, а после этого без трудностей и траты времени использовать.

11. Ручка защищает провода

Простой прием, но очень эффективный.





Если дома завалялись старые ненужные ручки, настало время использовать их с выгодой для себя. Концы проводов часто деформируются и быстро портятся. Чтобы этого избежать, на них можно надеть пружинку из внутренней части ручки. Пружинка легко оборачивается вокруг шнура, а потом надежно удерживает его от сильных заломов.