Современные технологии нового уровня, которые представляют новую реальность

1. Футуристичная раковина

Необычное решение для оформления современных интерьеров. /Фото: images.squarespace-cdn.com

2. Nakefit

Практичная и очень удобная замена обуви. /Фото: allaboutlife.pl

3. Tech Tats

Электронная татуировка, которая поможет всегда быть здоровым. /Фото: i2.wp.com

4. Scuber

Увлекательное путешествие под водой. /Фото: dev.by

5. Blue

Робот Blue, который имеет недорогую себестоимость, но при этом хорошо работает. /Фото: news.berkeley.edu

6. Magic Leap One

Чудо-очки, которые приоткрывают завесу параллельного мира. /Фото: i0.wp.com

Необычное изобретение, которое подарит незабываемые мгновения. /Фото: brainlab.com

Новая реальность уже близко, намного ближе, чем большинство людей думают. Уже сейчас можно использовать умных роботов, которые способны выполнять сложные задачи, как человек. Преобразить квартиру с помощью виртуальной реальности — проще простого. А умываться определенно стоит попробовать в необычной пластичной раковине. Редакция Novate.ru предлагает посмотреть подборку удивительных вещей, которые обеспечивают нам современные технологии.При включении воды раковина из плоской формы принимает привычную, вогнутую. Вода будто протекает внутрь под мягкий материал, ведь отверстия слива даже не видно. После того как руки помыты и вода выключена, раковина возвращается в горизонтальное положение, а брызги от капель вытираются специальным автоматическим валиком.Проект футуристичной раковины появился благодаря работе турецких специалистов еще около 10 лет назад, но использовать в дизайне интерьеров его стали только недавно.Это уникальное изобретение придется по вкусу тем, кто любит ходить без обуви.Nakefit — это тонкие липкие стельки, которые удобно носить на пляже или в водной зоне бассейна. Они практически не чувствуются на ноге, но при этом надежно защищают от неприятных ощущений и порезов острыми предметами и камнями. С ними невозможно поскользнуться даже на мокрой плитке. Надев один раз Nakefit, отпадает необходимость в том, чтобы постоянно обуваться и разуваться, появляется свобода и беззаботность движений. Липкие стельки надежно прилегают к ноге и не отходят от нее даже в воде или при длительном ношении. Nakefit не боятся высоких температур и не передают их коже, поэтому по горячему песку ходить станет намного комфортнее. Под стелькой ноги остаются чистыми и сухими.Tech Tats — это особый проект , который в будущем может очень изменить жизни людей. При его полной реализации отпадет необходимость в записи в больницу. Нанося один раз в год маленькую татуировку со специальными датчиками, которые будут собирать всю информацию о функционировании тела, и отправлять ее непосредственно в медицинское учреждение. При наличии какой-либо проблемы датчики моментально реагируют и фиксируют данные. Дополнительная возможность Tech Tats — хранение данных, благодаря чему с помощью инновационной татуировки можно расплачиваться в магазине без карты.Этот невероятный проект подразумевает комфортные и необычные путешествия под водой. Scuber — это современная возможность подводного такси. Каждый желающий в Австралии сможет полюбоваться прелестью подводной жизни без специального снаряжения и всяческой подготовки. Двухместная субмарина Scuber — это пилотный проект, который вдохновляет на дальнейшие разработки. Покататься на ней пока удовольствие не из дешевых: поездка на 1 час на глубине 30 метров для двоих обойдется примерно в 3000 долларов. Но есть надежда, что при дальнейшем развитии технологий эта возможность станет более доступной для всех желающих.Это устройство было разработано в калифорнийском университете Беркли. Робот Blue объединяет в себе самые последние возможности искусственного интеллекта. В него заложена способность глубинного обучения и решения очень сложных задач, которые довольно длительное время были подвластны исключительно людям . Проблемы большинства современных роботов — это дорогая стоимость и высокая точность за счет многократно повторяющихся движений. Blue — это более доступная роботизированная технология. Он не только работает безотказно, но и выглядит довольно симпатично и внушительно: размер рук сопоставим с руками бодибилдера. Робот динамично и довольно быстро реагирует на окружающую обстановку. Для принятия решений он подобно людям использует зрение и осязание. В каждую секунду времени он просчитывает свою силу действия.Технология Magic Leap One дает возможность погрузиться в удивительный и захватывающий мир дополненной реальности. Ее основное отличие от виртуальной в том, что она не меняет полностью окружающее пространство, перенося человека будто в другой мир, наоборот, она анализирует окружение и привносит в него дополнительные элементы. С помощью Magic Leap One можно увидить дорисованные интерактивные предметы в режиме реального времени. В любой комнате дома можно устроить средневековое сражение с рыцарями или увидеть любимых героев кинофильмов. http://navote.ru/?p=21845 Очки Magic Leap One адаптируются к обстановке и запоминают ее, поэтому при каждом новом включении работают идеально хорошо, а взаимодействие с окружающим миром становится довольно простым. Без особых усилий отдельные воображаемые элементы можно закреплять в пространстве. Управление осуществляется посредством положения головы, жестов, направления взгляда и голоса. Использовать Magic Leap One можно как для игр, так и для путешествий по интернету, а еще с этими очками можно устроить зрелищное представление.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: