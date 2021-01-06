Современные технологии нового уровня, которые представляют новую реальность

1. Футуристичная раковина

Необычное решение для оформления современных интерьеров. /Фото: images.squarespace-cdn.com

2. Nakefit

Практичная и очень удобная замена обуви. /Фото: allaboutlife.pl

3. Tech Tats

Электронная татуировка, которая поможет всегда быть здоровым. /Фото: i2.wp.com

4. Scuber

Увлекательное путешествие под водой. /Фото: dev.by

5. Blue

Робот Blue, который имеет недорогую себестоимость, но при этом хорошо работает. /Фото: news.berkeley.edu

6. Magic Leap One

Чудо-очки, которые приоткрывают завесу параллельного мира. /Фото: i0.wp.com

Необычное изобретение, которое подарит незабываемые мгновения. /Фото: brainlab.com